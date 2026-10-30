Nhan sắc của cô gái này từng khuynh đảo một thời, được khán giả ưu ái gọi là "đệ nhất mỹ nhân".

Showbiz Việt chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khí chất riêng biệt. Thế nhưng, để trở thành biểu tượng nhan sắc của cả một thời, được khán giả say mê và khiến đồng nghiệp vẫn nhớ mãi sau hàng chục năm, không phải ai cũng làm được. Diễm Hương là một trường hợp như thế.

Nhắc đến Diễm Hương của thập niên 1990, khán giả nhớ đến một vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, không cần quá sắc sảo vẫn đủ khiến người đối diện xao xuyến. Gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to long lanh, sống mũi thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào giúp cô tạo nên nét duyên riêng giữa dàn mỹ nhân đương thời.

Diễm Hương là một trong những cái tên đình đám nhất giới giải trí thập niên 1990

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo giúp cô nổi bật trong lớp diễn viên thời ấy

Vẻ đẹp ấy vừa gần gũi, nền nã, vừa có sức hút của một ngôi sao màn bạc, khiến Diễm Hương trở thành gương mặt được săn đón trên màn ảnh lẫn những tấm ảnh lịch được nhiều gia đình treo trong nhà.

Thời kỳ hoàng kim, Diễm Hương ghi dấu ấn qua loạt bộ phim như Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Nước Mắt Học Trò. Cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng ảnh lịch", thậm chí được nhắc đến như một trong những "đệ nhất mỹ nhân" của màn ảnh Việt.

Sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ nét diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Ở thời điểm tên tuổi phủ sóng rộng khắp, Diễm Hương được cho là từng nhận mức cát-xê lên tới hơn 10 cây vàng, phần nào cho thấy vị thế của cô trong làng giải trí khi ấy.

Diễm Hương được khán giả ưu ái gọi là "đệ nhất mỹ nhân" hay "nữ hoàng ảnh lịch"

Về mức độ nổi tiếng của Diễm Hương được hình dung rõ qua chia sẻ của MC Quyền Linh. Theo đó, nam MC từng cho biết phải xin đóng quần chúng không cát-xê suốt nhiều ngày liền ở một đoàn phim chỉ vì muốn được gặp và xin chữ ký của Diễm Hương.

Trong khi đó, NS Hồng Vân từng chia sẻ: "Có lần chúng tôi ra ở 1 khách sạn tại Đà Nẵng, khán giả đứng đầy dưới ban công, toàn con nít. Diễm Hương phải mặc áo dài, đội nón ra ban công đứng tạo dáng cho khán giả xem rồi hôn gió, vẫy tay. Suốt hơn 20 phút Diễm Hương chỉ đứng một chỗ làm ba động tác đó cho khán giả thỏa lòng. Qua đó đủ để thấy sự nổi tiếng khủng khiếp của Diễm Hương, ít ai sánh kịp".

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn từng nhắc về Diễm Hương: "Nhiều lúc, chụp từ sáng đến 5h chiều, tôi còn thấy mệt nhưng Diễm Hương vẫn cứ nhiệt tình tạo dáng để chụp, không một lời kêu ca. Khi đó, tác phong của cô ấy đã rất chuyên nghiệp". Khi được hỏi anh đánh giá thế nào về nhan sắc Diễm Hương, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn bộc bạch: "Đó là một người xinh đẹp tuyệt trần, rất khó tìm được người khác như cô ấy".

Diễm Hương nổi tiếng đến mức nhiều fan cuồng tụ tập dưới khách sạn cô lưu trú chỉ để được thấy mặt của nữ diễn viên

Khi đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp, Diễm Hương bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí vào năm 1997 mà không có thông báo chính thức. Sau đó, một số đồng nghiệp cho biết cô lập gia đình và ra nước ngoài sinh sống. Nữ diễn viên từng gắn bó với cuộc sống tại Canada rồi Malaysia, gần như không xuất hiện trước truyền thông và giữ kín chuyện riêng tư. Sự vắng bóng đột ngột của một ngôi sao từng nổi tiếng bậc nhất khiến nhiều khán giả tiếc nuối, đồng thời càng khiến câu chuyện về cô trở nên bí ẩn.

Trong những năm tháng rời xa ánh đèn sân khấu, Diễm Hương chọn cuộc sống kín tiếng bên gia đình. Theo chia sẻ của NS Hồng Vân, nữ diễn viên có bốn người con và vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, cái tên Diễm Hương vẫn gợi nhắc một thời hoàng kim, khi nhan sắc và độ nổi tiếng của cô từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diễm Hương bất ngờ rút lui khỏi showbiz và ít liên lạc với đồng nghiệp trong nhiều năm

Đến năm 2022, Diễm Hương tái ngộ Lý Hùng, bạn diễn từng gắn bó với cô trong nhiều bộ phim. Cuộc gặp gỡ hiếm hoi nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi khán giả có dịp nhìn lại nhan sắc của mỹ nhân một thời sau nhiều năm vắng bóng. Lý Hùng cũng nhận xét Diễm Hương vẫn vui vẻ, tinh nghịch và duyên dáng như ngày nào.

Năm 2025, Diễm Hương trở về Việt Nam và có dịp hội ngộ bạn bè trong buổi họp lớp. Trong bức ảnh chụp chung được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với trang phục trắng thanh lịch, mái tóc đen dài buông tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Ở tuổi ngoài 50, không còn hình ảnh mong manh, trong trẻo của những năm tháng thanh xuân, Diễm Hương hiện tại mang nét mặn mà, sang trọng nhưng vẫn dễ nhận ra qua ánh mắt và nụ cười quen thuộc.

Năm 2022, Diễm Hương về nước, hội ngộ với Lý Hùng sau nhiều nắm vắng bóng khỏi showbiz

Năm 2025, Diễm Hương tiếp tục trở lại Việt Nam họp lớp và hội ngộ đồng nghiệp cũ

Ảnh: Tổng hợp