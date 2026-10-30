Mâm cơm nhà của Minh Hằng và CEO công ty dệt

Minh Hằng được khen chăm sóc gia đình rất khéo léo.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng đã xây dựng được chỗ đứng riêng trong showbiz Việt. Từ âm nhạc, diễn xuất đến những dự án giải trí, nữ nghệ sĩ đều để lại dấu ấn nhất định. Hiện tại, cô có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, người được giới thiệu là Phó tổng giám đốc một công ty dệt tại Long An.

Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có khoảng 6 năm gắn bó kín tiếng. Theo những chia sẻ từng được Minh Hằng tiết lộ, ông xã là người đồng hành, hỗ trợ cô trong công việc và các dự án nghệ thuật. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động riêng, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ.

Minh Hằng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên CEO công ty dệt

Một trong những điều khiến khán giả chú ý là sở thích vào bếp của Minh Hằng. Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ những mâm cơm được chuẩn bị chỉn chu, món ăn đa dạng và cách bày biện bắt mắt. Thực đơn có những nguyên liệu cao cấp như bào ngư, tôm hay gà hầm... mang đến cảm giác thịnh soạn cho bữa ăn gia đình. Dù không phải lúc nào cũng cầu kỳ, các món ăn vẫn được nữ ca sĩ chăm chút từ khâu chuẩn bị đến trình bày.

Minh Hằng nấu những mâm cơm gia đình hấp dẫn, đầy đủ món ngon

Thực đơn của Minh Hằng có những món đắt đỏ như bào ngư và cũng có món dân dã như chả trứng

Cô còn tẩm bổ gia đình bằng canh gà hầm

Minh Hằng tranh thủ nấu nướng mọi lúc mọi nơi

Không dừng lại ở việc nấu nướng, Minh Hằng còn có sở trường làm bánh. Những thành phẩm được cô chia sẻ trông hấp dẫn, từ hình thức đến cách trang trí, chẳng kém các sản phẩm bán tại tiệm. Nữ ca sĩ cũng thường tự tay chuẩn bị các bữa tiệc gia đình, từ lựa chọn món ăn đến sắp xếp bàn tiệc. Đáng chú ý, vào mỗi dịp Tết, Minh Hằng còn cùng các thành viên trong gia đình gói bánh tét.

"Bé Heo" có sở thích với việc làm bánh

Những món bánh của Minh Hằng hấp dẫn chẳng kém ngoài tiệm

Cô và gia đình luôn giữ truyền thống gói bánh khi Tết đến

Cuộc sống của Minh Hằng

Minh Hằng là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua loạt ca khúc như Một Vòng Trái Đất, Người Vô Hình, Sắc Môi Em Hồng, Beautiful Girl và Break The Rules. Năm 2007, cô lấn sân diễn xuất với bộ phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về và nhanh chóng tạo được dấu ấn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ tiếp tục phát triển công việc riêng, đồng thời cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Minh Hằng cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bé trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô vẫn giữ sự riêng tư nhất định đối với ông xã, thường lựa chọn góc chụp phía sau hoặc khéo léo che dung mạo của anh. Sự tương phản này từng khiến nữ ca sĩ được chú ý khi cô hài hước giải thích: "Vì con là tài sản mà, còn chồng có thể là tiêu sản".

Minh Hằng có hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân

Dù hạn chế công khai hình ảnh chồng, Minh Hằng vẫn nhiều lần chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc sống hôn nhân. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi ông xã có thường khoe vợ với mọi người xung quanh hay không, nữ ca sĩ vui vẻ kể: "Anh không hay khoe nhưng khi có bạn bè khen với anh 'chồi ôi bà xã đẹp quá nha' thì ổng cười. Nhưng sau đó đi đâu cần tiếp khách hay tiệc tùng thì anh luôn nói: 'Vợ dành thời gian đi với chồng nha'. Kể để thấy 'ừm, cũng tự hào về tôi đấy, cũng muốn khoe khoang tôi đấy'. (Haha)

Tính anh sẽ chỉ ngại ngại vậy thôi chứ không phải kiểu show tất cả mọi thứ lên mạng xã hội. Anh sẽ rất thoải mái chia sẻ gia đình với những mối quan hệ ngoài đời nhưng bắt anh thể hiện điều đó lên mạng xã hội thì không. Với cả anh không quen chơi mạng xã hội lắm".