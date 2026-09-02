Chuyện gì đang xảy ra với Khả Ngân - Minh Hằng?

Minh Hằng đã để lộ mối quan hệ hiện tại với Khả Ngân.

Khả Ngân khiến cả showbiz rộn ràng khi xác nhận đã thành đôi với Nhan Phúc Vinh và đang cùng nhau xây dựng một gia đình. Màn cầu hôn của cặp đôi nhanh chóng nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Thế nhưng giữa lúc dân tình đang xôn xao, Minh Hằng bất ngờ bị gọi tên.

Những ai theo dõi Khả Ngân đều biết cô và Minh Hằng có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Khả Ngân từng có mặt trong màn cầu hôn của đàn chị, đồng hành cùng Minh Hằng trong nhiều dấu mốc quan trọng. Thế nên khi Khả Ngân công khai tin vui, việc Minh Hằng không có động thái chúc mừng công khai khiến netizen không khỏi thắc mắc. Thậm chí, một số người còn đặt nghi vấn phải chăng mối quan hệ giữa hai chị em đang có vấn đề.

Minh Hằng và Khả Ngân có mối quan hệ thân thiết nhưng "Bé Heo" lại im lặng bất thường khi đàn em báo tin vui

Cho đến mới đây, Minh Hằng bất ngờ chia sẻ về Khả Ngân trong broadcast cá nhân, qua đó ngầm cho thấy mối quan hệ giữa cả hai vẫn hoàn toàn tốt đẹp. Nữ ca sĩ tiết lộ cô đã nhắn tin riêng để chia sẻ niềm vui với đàn em, đồng thời còn tâm sự và dành nhiều lời động viên cho Khả Ngân. Minh Hằng nói: “Mới đọc tin của bé Ngân, tự nhiên thấy vui lây. Sáng giờ nhắn tin với bà Ngân. Bả nghĩ nhiều quá. Phải giải thông tư tưởng cho bả”.

Động thái này lập tức “giải oan” cho những đồn đoán trước đó. Hóa ra Minh Hằng không hề im lặng trước tin vui của Khả Ngân mà đã trực tiếp nhắn tin chúc mừng, thậm chí còn dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với cô em thân thiết. Việc không đăng bài công khai trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc hai người có khoảng cách.

Minh Hằng đã lên tiếng cho biết âm thầm chia sẻ niềm vui với Khả Ngân, chứng minh mối quan hệ cả hai vẫn tốt đẹp

Mối quan hệ Minh Hằng - Khả Ngân

Trước đó, Khả Ngân từng nhiều lần thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Minh Hằng. Khi chứng kiến đàn chị nhận nhẫn cầu hôn, nữ diễn viên xúc động đến mức bật khóc và chia sẻ: “Hôm đấy chị tui đã rơi nước mắt trong hạnh phúc, thế tui cũng khóc lên bờ xuống ruộng luôn tại vui quá trời vui khi chị mình hạnh phúc”.

Không chỉ vậy, Khả Ngân còn đích thân đồng hành cùng Minh Hằng trong hành trình chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cô từng đăng ảnh đưa đàn chị đi thử váy cưới kèm lời nhắn: “Hộ tống chị yêu Minh Hằng đi thử váy cưới mà lòng tui nó rộn ràng bồi hồi đập rộn ràng nên không thể không khoe”.

Khả Ngân từng đứng sau màn cầu hôn của Minh Hằng và chồng đại gia

Minh Hằng và Khả Ngân hơn kém nhau 10 tuổi nhưng khoảng cách này dường như chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai. Trong nhiều năm, họ duy trì mối quan hệ thân thiết cả trong công việc lẫn cuộc sống. Với Minh Hằng, Khả Ngân không chỉ là một cô em gái mà còn là người bạn chân thành, luôn xuất hiện trong những cột mốc quan trọng. Khi từng được hỏi về người bạn thân thiết nhất trong showbiz, Minh Hằng cũng gọi tên Khả Ngân.

Ngoài đời, hai chị em có cách gắn bó khá giản dị như cùng tổ chức sinh nhật, đi ăn uống, tụ tập vào cuối tuần hay chia sẻ với nhau chuyện công việc. Khi một người cần lời khuyên, người còn lại cũng sẵn sàng đưa ra những góp ý chân thành. Khả Ngân từng tiết lộ chính Minh Hằng là người khuyến khích cô cắt tóc ngắn khi nhận vai Tuệ Nhi trong 11 Tháng 5 Ngày. Kiểu tóc này sau đó trở thành một trong những điểm nhấn giúp cô xây dựng hình ảnh cô gái trẻ trung, năng lượng của nhân vật.

Tình bạn của Minh Hằng và Khả Ngân đã kéo dài suốt nhiều năm

Thực tế, đây không phải lần đầu Minh Hằng và Khả Ngân vướng nghi vấn “nghỉ chơi”. Trong quá trình nhiều năm thân thiết, từng có thời điểm hai người ít tương tác trên mạng xã hội, không thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, Minh Hằng sau đó đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định tình bạn giữa hai chị em vẫn khăng khít.

Minh Hằng và Khả Ngân luôn có cách riêng để thể hiện tình cảm, sự quan tâm dành cho nhau

Ảnh: FBNV