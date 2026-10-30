Sir Patrick Stewart - diễn viên đóng Giáo sư X trong "X-Men" qua đời ở tuổi 86

Sir Patrick Stewart, ngôi sao gắn liền với vai Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim "X-Men", qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), hưởng thọ 86 tuổi.

Theo Reuters và hãng tin Associated Press (AP), Sir Patrick Stewart qua đời hôm 28/10 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Thông tin được công bố trên tài khoản mạng xã hội của ông ngày 29/10.

Diễn viên Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86. (Ảnh: Times)

Đại diện của Stewart cho biết ông qua đời sau thời gian mắc bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy. Vợ ông, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sunny Ozell, ở bên cạnh trong những ngày cuối đời.

Dấu ấn của Giáo sư X trong loạt phim X-Men

Patrick Stewart được đông đảo khán giả quốc tế biết đến qua hai vai diễn nổi bật: Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men và thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong series khoa học viễn tưởng Star Trek: The Next Generation. Tuy nhiên, trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh, ông đã có nhiều năm hoạt động trên sân khấu kịch tại Anh.

Patrick Stewart lần đầu hóa thân thành Giáo sư Charles Xavier trong X-Men (2000) . Nhân vật là người sáng lập và dẫn dắt nhóm dị nhân, sở hữu năng lực ngoại cảm mạnh mẽ, đồng thời theo đuổi mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình giữa con người và những người có năng lực đặc biệt.

Diễn viên Patrick Stewart gắn liền với vai Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men.

Với phong thái điềm tĩnh, giọng nói trầm và lối diễn xuất tiết chế, Stewart tạo nên hình ảnh Giáo sư X giàu trí tuệ, nhân hậu nhưng không thiếu sự cứng rắn. Nhân vật này trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của loạt phim siêu anh hùng được chuyển thể từ truyện tranh Marvel.

Theo AP, nam diễn viên xuất hiện trong bộ ba phim X-Men giai đoạn 2000-2006, sau đó trở lại với vai diễn qua nhiều tác phẩm khác. Trong số này có X-Men: Days of Future Past (2014), Logan (2017) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Ông còn góp mặt trong bộ phim Avengers: Doomsday. Đây là dự án thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026.

Sau khi thông tin Patrick Stewart qua đời được công bố, Hugh Jackman, bạn diễn lâu năm của ông trong loạt phim X-Men, đã gửi lời tiễn biệt tới nghệ sĩ gạo cội.

Jackman gọi Stewart là người bạn tuyệt vời, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông cho sân khấu và điện ảnh. Nam diễn viên cho biết mình đã học hỏi được nhiều điều từ người đồng nghiệp và sẽ luôn nhớ đến ông.

Patrick Stewart và Hugh Jackman gắn bó qua nhiều phần phim “X-Men”. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Hai nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó qua loạt phim X-Men, trong đó Jackman thủ vai Wolverine, còn Stewart đảm nhận nhân vật Giáo sư X. Mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng là một trong những điểm nhấn, được xây dựng từ những khác biệt trong tính cách, quan điểm đến sự tin tưởng và gắn kết qua nhiều biến cố.

William Shatner, bạn diễn của Stewart trong vũ trụ Star Trek, cũng bày tỏ niềm tiếc thương. Theo AP , Shatner nhắc đến Stewart như một diễn viên xuất sắc, người mang trí tuệ, phong thái tao nhã và tinh thần nhân văn vào các vai diễn.

Sự nghiệp sân khấu hơn sáu thập kỷ

Patrick Stewart sinh ngày 13/7/1940 tại Mirfield, Yorkshire, Anh, trong một gia đình lao động. Theo AP, ông tham gia nhóm kịch nghiệp dư từ năm 12 tuổi, sau đó theo học tại trường Bristol Old Vic Theatre School và từng có khoảng 14 năm gắn bó với Royal Shakespeare Company.

Trên sân khấu, Stewart đảm nhận nhiều vai diễn trong các tác phẩm kinh điển của William Shakespeare, trong đó có Mark Antony, Henry IV, Shylock và Macbeth. Năm 2008, vai Macbeth trong vở diễn cùng tên mang về cho ông đề cử giải Tony, một trong những giải thưởng sân khấu danh giá của Mỹ.

Patrick Stewart còn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn sân khấu.

Năm 1987, Stewart được lựa chọn vào vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation. Ban đầu, ông không chắc chắn về triển vọng của series khoa học viễn tưởng này. Tuy nhiên, tác phẩm kéo dài bảy mùa, đưa tên tuổi Stewart đến với khán giả quốc tế và mở ra một chương mới trong sự nghiệp.

Ông tiếp tục trở lại với nhân vật Picard trong các phim điện ảnh thuộc thương hiệu Star Trek và series riêng mang tên Star Trek: Picard , phát sóng từ năm 2020-2023.

Năm 2010, Patrick Stewart được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh.