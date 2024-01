Tài tử X-Men qua đời đột ngột vì ung thư, để lại 2 con nhỏ

Sáng 10/1, tờ People đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Adan Canto (X-Men: Days of Future Past) vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 43 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ruột thừa. Theo nguồn tin, tài tử sinh năm 1981 đã giấu kín tình hình bệnh tật với người hâm mộ. Nam diễn viên ra đi để lại vợ Stephanie Ann Canto cùng 2 con nhỏ gồm bé Roman Alder (3 tuổi rưỡi) và Eve Josephine (1 tuổi rưỡi), khiến công chúng không khỏi xót xa.

Nhiều nhà sản xuất đã gửi lời chia buồn tới gia đình nam diễn viên. Trong đó, đại diện từ studio Warner Bros. Television và công ty sản xuất FOX Entertainment bày tỏ: “Adan Canto là diễn viên tuyệt vời, đồng thời là 1 người bạn thân của chúng tôi. Rất biết ơn khi anh ấy trở thành thành viên của gia đình Warner Bros. Television và FOX Entertainment kể từ khi tới Mỹ phát triển sự nghiệp. Gần đây, Adan tỏa sáng trên màn ảnh với màn trình diễn ấn tượng trong tác phẩm The Cleaning Lady. Sự ra đi của Adan là 1 mất mát to lớn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới vợ con nam diễn viên”.

Adan Canto sinh ra tại Mexico, chính thức bước chân vào làng giải trí với tư cách ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Tới năm 2009, anh lấn sân đóng phim, nhận được vai diễn đầu tiên tại quê nhà. 4 năm sau, cố nghệ sĩ đến Mỹ phát triển sự nghiệp, có màn ra mắt ấn tượng qua tác phẩm truyền hình mang tên The Following. Sau đó, anh dần trở nên nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu mến nhờ loạt phim như X-Men Days of Future Past, Narcos, Designated Survivor, The Cleaning Lady... Bên cạnh làm nhạc và đóng phim, Adan còn tham gia với tư cách nhà sản xuất trong 2 bộ phim ngắn.

Tài tử kết hôn với Stephanie Ann Canto cách đây 7 năm, lần lượt đón 2 thiên thần nhỏ vào các năm 2020 và 2022.

Nguồn: People