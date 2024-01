Tài tử và 2 con gái nhỏ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc

Sáng 6/1, tờ Pagesix đưa tin nam diễn viên Christian Oliver (Speed Racer) và 2 con gái Annik (12 tuổi), Madita (10 tuổi) đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở ngoài khơi 1 hòn đảo thuộc Caribbean. Theo nguồn tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi gia đình nam diễn viên sinh năm 1972 đang di chuyển từ đảo Bequia đến St. Lucia. Nhà chức trách cho biết chiếc máy bay gặp sự cố và lao xuống biển sau khi cất cánh. Ngay trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, phi công đã gửi thông báo sự cố về trung tâm, đồng thời cố gắng giữ thăng bằng và tìm cách quay trở lại.

Các ngư dân, thợ lặn nhanh chóng đến hỗ trợ giải cứu nạn nhân. Họ phát hiện nam tài tử Christian Oliver cùng 2 con gái và phi công Robert Sachs đã tử vong ngay tại hiện trường.

Christian Oliver và 2 con gái qua đời trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Được biết, vợ cũ nam diễn viên (Jessica Mazur) không có mặt trên máy bay

Truyền thông vừa công bố hình ảnh từ vụ việc thương tâm

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước thông tin tài tử Speed Racer cùng 2 con gặp nạn. Nhiều đồng nghiệp cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nam diễn viên sinh năm 1972 sau khi hay tin.

Christian Oliver sinh ra và lớn lên ở Đức, chuyển tới Mỹ vào năm 21 tuổi để theo đuổi sự nghiệp đóng phim và làm người mẫu. Tài tử trở nên nổi tiếng và giành được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ những vai diễn ấn tượng ở loạt phim như Speed Racer, The Good German, Valkyrie, Indiana Jones and The Dial of Destiny... Bên cạnh đó, Christian Oliver còn tham gia với vai trò nhà sản xuất trong 1 số dự án phim ở Hollywood.

Vào năm 2010, nam tài tử kết hôn với Jessica Mazur nhưng cặp đôi đã ly dị cách đây 3 năm.

Nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách

Nguồn: Pagesix