Việt Nam có gia đình tỷ phú với 8 người con, cha từng là thanh tra tài chính, con út SN 1999 nay đã là Phó tổng giám đốc: Làm dịch vụ sân bay vừa lãi hơn 539 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong khi người em út SN 1999 thì người anh cả trong gia đình tỷ phú này SN 1981 và hiện cũng đang giữ chức Tổng giám đốc

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 công bố ngày 21/10, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 539 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng khoảng 64,4% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc cải thiện hiệu quả kinh doanh, kiểm soát chi phí và nguồn thu tài chính tăng mạnh, trong đó có cổ tức từ các khoản đầu tư bên ngoài.

Đáng chú ý, người đứng ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị SASCO chính là ông Johnathan Hạnh Nguyễn, doanh nhân nổi tiếng với biệt danh "vua hàng hiệu" tại Việt Nam. Ông đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đơn vị kinh doanh đa ngành với mạng lưới trải dài từ hàng hiệu, ẩm thực đến dịch vụ sân bay.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp kinh doanh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn có một gia đình đông con, trong đó nhiều thành viên đã trở thành những gương mặt quen thuộc với công chúng. Ít ai biết rằng trước khi xây dựng cơ nghiệp tại Việt Nam, vị doanh nhân này từng có nhiều năm học tập, làm việc tại Mỹ và góp phần mở đường bay quốc tế từ hơn 40 năm trước.

Chân dung tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Người cha từng là thanh tra tài chính cho Boeing tại Mỹ

Sinh năm 1951 tại Nha Trang, ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng sang Mỹ học tập và gây dựng sự nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, ông làm công việc thanh tra tài chính cho các nhà thầu của Boeing, tập đoàn sản xuất máy bay nổi tiếng của Mỹ.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1985, khi ông nhận được lời mời về thăm quê hương từ Văn phòng đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Trong chuyến trở về, ông được đề nghị hỗ trợ mở đường bay kết nối TP.HCM với Manila (Philippines). Sau nhiều nỗ lực vận động, ngày 4/9/1985, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ký chấp thuận đề nghị mở đường bay, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của ông.

Từ cơ duyên với ngành hàng không, ông Johnathan Hạnh Nguyễn dần phát triển các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Ban đầu là những lĩnh vực liên quan đến vận tải, thương mại, sau đó mở rộng sang hàng miễn thuế, thời trang, ẩm thực và dịch vụ sân bay. Đây cũng là nền tảng để hình thành mạng lưới kinh doanh của IPPG sau này.

Ảnh thời trẻ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Gia đình có 8 người con, con út sinh năm 1999 đã là Phó tổng giám đốc

Bên cạnh sự nghiệp, gia đình của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Vị doanh nhân có tổng cộng 8 người con, gồm 6 người con với người vợ đầu mang quốc tịch Philippines và 2 người con với bà Lê Hồng Thủy Tiên, người vợ hiện tại.

Bà Thủy Tiên từng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trước khi chuyển hướng sang kinh doanh, hiện giữ vị trí Tổng giám đốc IPPG. Đáng chú ý, 7 trong số 8 người con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang tham gia hoạt động tại tập đoàn gia đình. Trong đó, Louis Nguyễn, chồng diễn viên Tăng Thanh Hà, giữ vai trò Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh IPPG, đồng thời điều hành ACFC và phụ trách mảng kinh doanh ẩm thực.

Tiên Nguyễn, ái nữ sinh năm 1997 của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên, cũng là gương mặt được nhiều người biết đến. Cô hiện điều hành DAFC, doanh nghiệp chuyên phân phối và kinh doanh các sản phẩm thời trang cao cấp.

Đặc biệt, người con út của gia đình là William Hiếu Nguyễn, sinh năm 1999, cũng đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo dù tuổi đời còn khá trẻ.

Theo thông tin trên website chính thức của IPPG, Hiếu Nguyễn hiện giữ chức Phó tổng giám đốc chiến lược của tập đoàn. Bên cạnh đó, anh còn đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc IPPTech, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và robot.

Hiếu Nguyễn từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại London (Anh). Dù sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh doanh lớn, anh từng trải qua công việc bán hàng, mặc đồng phục, trực tiếp tư vấn sản phẩm cho khách và nhận lương theo giờ trước khi đảm nhiệm những vị trí quản lý.

Đến năm 2026, Hiếu Nguyễn tiếp tục xuất hiện với vai trò người điều hành các hoạt động công nghệ. Theo thông tin từ IPPG ngày 3/4, anh đã khởi xướng chuỗi cuộc thi robot hình người dành cho học sinh, sinh viên và các cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng 3 người con trai, Hiếu Nguyễn đứng cạnh ông bên trái

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng cho biết các con được giao phụ trách những lĩnh vực riêng biệt nhằm hạn chế sự chồng chéo trong công việc. Dù bận rộn với hoạt động kinh doanh, gia đình vẫn duy trì những bữa cơm chung vào cuối tuần. Vị doanh nhân từng tiết lộ bàn ăn của gia đình có tới 20 chỗ ngồi và việc quây quần là nguyên tắc được ông đặc biệt coi trọng.

Sau hơn bốn thập kỷ phát triển, IPPG đã xây dựng mạng lưới kinh doanh đáng chú ý. Tập đoàn có hơn 1.200 điểm bán lẻ trên toàn quốc, thông qua hơn 25 công ty con và liên doanh, đại diện cho ít nhất 139 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam.

Không chỉ có những thương hiệu xa xỉ như Rolex, Burberry hay Cartier, hệ sinh thái kinh doanh của gia đình này còn mở rộng sang đồ ăn nhanh, đồ uống, hàng miễn thuế và dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay.

Từ mua sắm hàng hiệu, ăn uống đến nghỉ ngơi tại sân bay

Không chỉ xuất hiện tại các trung tâm thương mại, hoạt động kinh doanh gắn với gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn hiện diện tại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi hành khách có thể bắt gặp nhiều dịch vụ quen thuộc.

Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu là SASCO. Nhóm công ty liên quan đến gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn nắm khoảng 46,5% vốn tại SASCO, trong khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là cổ đông lớn nhất với khoảng 49%. Khác với các hãng hàng không trực tiếp vận chuyển hành khách, SASCO tập trung vào những dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống và nghỉ ngơi trước chuyến bay.

Ảnh SASCO

Theo website chính thức của SASCO, doanh nghiệp đang vận hành nhiều phòng chờ thương gia tại sân bay Tân Sơn Nhất như Le Saigonnais, Apricot, Jasmine Halal Lounge hay The SENS. Tại đây, hành khách có thể dùng buffet, thưởng thức đồ uống, nghỉ ngơi hoặc làm việc trong lúc chờ khởi hành.

Điều đáng chú ý là không chỉ hành khách mua vé hạng thương gia mới được trải nghiệm những không gian này. Người đi vé phổ thông vẫn có thể mua lượt vào một số phòng chờ nếu đáp ứng điều kiện sử dụng.

Ngoài ra, SASCO còn kinh doanh hệ thống SASCO Duty Free với các mặt hàng nước hoa, mỹ phẩm, phụ kiện, bánh kẹo và sản phẩm quốc tế. Trong khi đó, SASCO Shop phục vụ nhu cầu mua đặc sản, quà lưu niệm và những sản phẩm mang dấu ấn vùng miền Việt Nam.

Với những người muốn ăn uống trước giờ bay, SASCO có các nhà hàng, quán cà phê như Cuisine de Saigon, The Phoenix hay Fresh2Go. Tại nhà ga T3, hành khách có thể thưởng thức những món quen thuộc như hủ tiếu, cơm tấm, bánh mì hoặc lựa chọn đồ ăn nhẹ mang đi.

Ảnh SASCO

Ít ai biết rằng doanh nghiệp này còn kinh doanh cả khu ngủ chờ bay Sleep Zone tại khu vực cách ly ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất. Hành khách đáp ứng điều kiện có thể thuê không gian nghỉ ngơi riêng trong thời gian chờ chuyến bay quốc tế, thay vì phải ngồi nhiều giờ tại khu vực công cộng.

Sau nhiều năm phát triển tại Tân Sơn Nhất, SASCO đang tiếp tục chuẩn bị các phương án tham gia khai thác dịch vụ tại sân bay Long Thành, với những lĩnh vực trọng tâm gồm bán hàng miễn thuế, phòng chờ và dịch vụ ăn uống.