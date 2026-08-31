Việt Nam có công trình thiết kế có 1-0-2, được ghi nhận kỷ lục: Dùng 270 tấn thép tạo nên lớp vỏ, bên trong ẩn giấu bể biểu diễn 240m2

Tại công trình này còn vừa diễn ra sự kiện vô cùng đặc biệt.

Những ngày cuối tháng 8, Nha Trang (Khánh Hòa) trở thành một trong những tâm điểm của hành trình Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Tối 27/8, 111 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã hội tụ tại Nhà hát Đó để tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 với chủ đề Soul of Heritage – Linh hồn di sản, đồng thời diễn ra các nội dung World Designer và Top Model. Thông tin này được Miss World và VOV xác nhận trong các bản tin mới nhất về cuộc thi.

Điều đáng chú ý là địa điểm được lựa chọn cho sự kiện cũng mang trong mình một câu chuyện đặc biệt về văn hóa Việt. Không chỉ sở hữu hình thức kiến trúc khác lạ, Nhà hát Đó còn trở thành một phần trong cách ban tổ chức đưa nghệ thuật bản địa vào không gian của một sự kiện sắc đẹp quốc tế.

Từ chiếc ngư cụ quen thuộc đến lớp kết cấu 270 tấn thép

Tọa lạc tại Nha Trang, Nhà hát Đó có kiến trúc lấy cảm hứng từ chiếc "đó" – dụng cụ đánh bắt thủy sản quen thuộc trong đời sống của người Việt. Nhà hát Đó đã được xác lập kỷ lục với nội dung "Nhà hát có kiến trúc văn hóa bản địa độc đáo, lấy cảm hứng từ chiếc Đó lớn nhất Việt Nam".

Để biến hình ảnh một ngư cụ dân gian thành công trình kiến trúc quy mô lớn, phía bên ngoài nhà hát được bao quanh bởi hệ kết cấu thép lộ thiên. Theo tài liệu kỹ thuật của Zamil Steel Việt Nam, đơn vị thực hiện thiết kế, chế tạo và thi công phần kết cấu này, tổng khối lượng thép của hạng mục đạt khoảng 270 tấn.

Các cấu kiện rỗng tiết diện tròn được bố trí nhằm gợi lại những nan của chiếc đó. Chúng được mạ kẽm nhúng nóng và hoàn thiện bề mặt để vừa bảo vệ kết cấu, vừa đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ. Zamil Steel cho biết một số cấu kiện còn được lắp thử tại nhà máy trước khi đưa ra công trường nhằm đảm bảo độ chính xác.

Bên trong lớp vỏ đặc biệt ấy là một nhà hát rộng khoảng 2.500 m², khán phòng 536 chỗ. Báo Khánh Hòa cho biết hệ thống cơ khí, kỹ thuật sân khấu, âm thanh và ánh sáng của công trình được nhập khẩu từ châu Âu.

Đáng chú ý hơn, khu vực sân khấu còn được thiết kế để phục vụ cả biểu diễn trên cạn và dưới nước, với bể biểu diễn khoảng 240 m². Chính cấu trúc này tạo điều kiện cho những loại hình nghệ thuật như rối nước có thể xuất hiện đồng thời cùng múa, âm nhạc và các kỹ thuật sân khấu hiện đại.

Tuy nhiên, tại sự kiện Miss World vừa diễn ra, dấu ấn văn hóa Việt không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc của công trình.

Sân khấu Miss World lấy cảm hứng từ chính một show diễn bản địa

Theo BTC, thiết kế sân khấu của Vietnam Beauty Fashion Fest tại Nhà hát Đó được lấy cảm hứng từ CHUM Show, một chương trình nghệ thuật đang được trình diễn tại đây. Đặc biệt, đêm diễn không mở đầu ngay bằng những bước catwalk mà bằng một trích đoạn CHUM Show do ê-kíp và các diễn viên của Nhà hát Đó trình diễn.

Thanh Niên cũng ghi nhận trích đoạn CHUM Show xuất hiện ngay phần mở màn trước khi các thí sinh bước vào Top Model, tạo cầu nối giữa nghệ thuật trình diễn bản địa và thời trang đương đại.

CHUM Show bản thân cũng chứa nhiều lớp chất liệu văn hóa. Theo tài liệu Nhà hát Đó, chương trình khởi nguồn từ huyền thoại Bãi Tiên và sự giao thoa giữa ba dòng chảy văn hóa Chăm, Tây Nguyên và Kinh. Âm hưởng từ nhạc cụ bản địa được kết hợp cùng kỹ thuật xiếc, nghệ thuật trên không và vũ điệu đương đại để tái hiện thiên nhiên, con người Khánh Hòa.

Báo Khánh Hòa từng cho biết khi chương trình được giới thiệu năm 2025, CHUM Show là show nghệ thuật thứ hai của Nhà hát Đó, với ý tưởng bắt đầu từ hình ảnh chiếc chum – vật dụng từng quen thuộc trong đời sống người Việt – và khai thác sắc màu nghệ thuật của người Chăm, các dân tộc Tây Nguyên cùng cộng đồng người Kinh.

Bởi vậy, tại một đêm diễn quy tụ các đại diện nhan sắc từ khắp thế giới, văn hóa bản địa không chỉ đóng vai trò trang trí cho sân khấu mà được đặt ngay ở điểm bắt đầu của chương trình.

Bể biểu diễn 240m² phục vụ một thế giới rối cách tân

CHUM Show không phải chương trình nghệ thuật duy nhất gắn với công trình này. Trước đó, Nhà hát Đó được biết đến với Rối Mơ – Life Puppets, show kết hợp nhiều hình thức múa rối trong cùng một không gian.

Trên sân khấu cơ khí đa tầng, Rối Mơ kết hợp rối nước, rối dây, rối bóng, rối hoạt hình, múa đương đại, cùng phần trình diễn trực tiếp của dàn nhạc cụ dân tộc. Chính bể nước tích hợp trong sân khấu giúp loại hình rối nước có thể xuất hiện song song với các lớp biểu diễn khác. VnExpress cũng ghi nhận giữa sân khấu Nhà hát Đó có hồ nước phục vụ biểu diễn rối, phía sau là khu vực dành cho diễn viên chuẩn bị và thay trang phục.

Nếu Rối Mơ đưa nghệ thuật múa rối truyền thống vào một không gian trình diễn mới, CHUM Show lại kể câu chuyện về Khánh Hòa thông qua sự giao thoa của nhiều cộng đồng văn hóa. Hai chương trình, theo những cách khác nhau, đều tiếp tục tinh thần mà hình dáng chiếc "đó" bên ngoài công trình đã gợi mở.

Và trong hành trình Miss World lần thứ 73, câu chuyện ấy có thêm một lớp ý nghĩa. Nhà hát không chỉ là nơi đặt sân khấu cho một phần thi quốc tế; từ kiến trúc bên ngoài, thiết kế sân khấu đến tiết mục mở màn, những yếu tố văn hóa và nghệ thuật Việt Nam đã cùng hiện diện trước các đại diện đến từ nhiều quốc gia. Đúng như tinh thần tài liệu giới thiệu sự kiện, đây là lúc sắc đẹp trở thành cầu nối, còn nghệ thuật trở thành một ngôn ngữ để văn hóa Việt tiếp cận bạn bè quốc tế.