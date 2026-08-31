Cận cảnh cầu đi bộ “lá dừa nước” gần 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn: Hai đầu cầu đã thành hình, sẽ sử dụng siêu sà lan mà cả nước chỉ có 2 chiếc

Sau gần 17 tháng thi công, cầu đi bộ nối trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm đã xong móng trụ. Hai đầu cầu thành hình nhưng lỡ hẹn hợp long trước 2/9 vì nhịp chính nặng hơn 3.000 tấn phải chờ sà lan chuyên dụng.
Đây là hiện trạng dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào tháng 12/2025. Khi đó, tại hai đầu công trường thuộc phường Sài Gòn và phường An Khánh, nhà thầu tập trung thi công cọc khoan nhồi và đường dẫn.
Chỉ tám tháng sau, hai đầu cầu đã vươn lên, định hình rõ giữa sông Sài Gòn. Nhà thầu đang chuẩn bị thi công các phần kết cấu vươn ra giữa dòng, đồng thời gia cố hệ khung kim loại trước khi tiếp nhận nhịp chính.
Không khí trên công trường khá nhộn nhịp. Công nhân duy trì làm việc liên tục. Đến nay, tổng khối lượng dự án đã vượt 80%. Toàn bộ cọc khoan nhồi đường kính 1,5 m của hai trụ chính TC1 và TC2 cũng đã hoàn thành.
Song song với công trường, “linh hồn” của cây cầu là vòm thép hình lá dừa nước đã hoàn thiện tại Nhà máy Đại Dũng Shipyard. Đây cũng là đơn vị từng thi công hệ mái 24.000 tấn của Nhà triển lãm Kim Quy (Hà Nội).
Cầu dài 720 m, rộng 6 –11m gồm làn xe đạp, lối đi cho người khuyết tật và cho phép xe cứu thương tiếp cận khi khẩn cấp. Phần vượt sông được thiết kế cao khoảng 10 m để tàu thuyền qua lại. Nhịp chính dài 187 m, tổng khối lượng vận chuyển hơn 3.000 tấn.
Tuy nhiên, kế hoạch đưa nhịp chính về trung tâm TP.HCM đang gặp thách thức do thiếu sà lan chuyên dụng. Cả nước chỉ có hai phương tiện đáp ứng yêu cầu, trong đó Trung Nam S05 đang phục vụ dự án dầu khí ngoài khơi và chậm bàn giao vì thời tiết xấu. Do đó, công trình đứng trước khả năng “lỡ hẹn” dịp 2/9, khi sà lan này dự kiến đến khoảng ngày 20/9 mới về đến Nhà máy Đại Dũng.
Đáng chú ý cùng với cuộc đua tiến độ, dự án vừa hé lộ thêm một điểm nhấn nghệ thuật khi chủ đầu tư đề xuất tài trợ toàn bộ hệ thống nhạc nước và trình chiếu laser 3D ngay trên sông. Theo phương án, ánh sáng, âm thanh và kiến trúc lá dừa nước sẽ kết hợp thành một “siêu sân khấu” trình diễn trên mặt sông Sài Gòn. Ảnh minh hoạ bằng AI.
Đặc biệt, ngay sau đầu cầu phía An Khánh chính là đại công trường Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm mới của TP.HCM đang thi công rầm rộ. Tổ hợp rộng gần 47 ha, vốn gần 30.000 tỷ đồng, gồm khu hành chính, quảng trường, trung tâm hội nghị – biểu diễn, công viên và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành năm 2028.
Bao quanh khu vực này là loạt dự án lớn như The Metropole Thủ Thiêm, Empire City, Lotte Eco Smart City và Sala. Đầu năm 2026, Sala mở rộng dự án với phân khu mới Sarene gồm bốn tòa tháp. Máy móc cũng trở lại công trường Lotte Eco Smart City sau thời gian dài đình trệ.
Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, là công trình tiên phong được TP.HCM triển khai theo mô hình xã hội hoá, với toàn bộ kinh phí do Nutifood tài trợ. Điểm đầu nằm tại Công viên Bến Bạch Đằng, trong khi đầu bên kia tiếp giáp Công viên bờ sông Thủ Thiêm, gần trục Nguyễn Thiện Thành.
Khi hoàn thành, cầu sẽ nối Công viên Bến Bạch Đằng với bờ sông Thủ Thiêm, mở trục đi bộ vào khu hành chính, quảng trường và loạt dự án bất động sản tại lõi đô thị mới. Đây cũng là mảnh ghép trong mạng lưới 8 cầu, hầm và metro được quy hoạch kết nối Thủ Thiêm với trung tâm, khu Nam và khu Đông TP.HCM.