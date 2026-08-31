Cận cảnh cầu đi bộ “lá dừa nước” gần 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn: Hai đầu cầu đã thành hình, sẽ sử dụng siêu sà lan mà cả nước chỉ có 2 chiếc

Tuy nhiên, kế hoạch đưa nhịp chính về trung tâm TP.HCM đang gặp thách thức do thiếu sà lan chuyên dụng. Cả nước chỉ có hai phương tiện đáp ứng yêu cầu, trong đó Trung Nam S05 đang phục vụ dự án dầu khí ngoài khơi và chậm bàn giao vì thời tiết xấu. Do đó, công trình đứng trước khả năng “lỡ hẹn” dịp 2/9, khi sà lan này dự kiến đến khoảng ngày 20/9 mới về đến Nhà máy Đại Dũng.