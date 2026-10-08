Việt Nam có 1 trường ĐH công lập chi lương 235 tỷ đồng/năm, tuyển giảng viên thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng, dạy 100% bằng tiếng Anh

Đợt tuyển dụng mới nhất của trường đại học này đang thu hút sự chú ý.

Trường Đại học Quốc tế (IU) - Đại học Quốc gia TP.HCM đang tuyển dụng giảng viên cho nhiều lĩnh vực, hướng tới các ứng viên Tiến sĩ/Thạc sĩ có công bố quốc tế và kinh nghiệm giảng dạy.

Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng trải rộng từ kinh tế, quản trị, ngôn ngữ đến kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên, gồm Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán; Khoa Quản trị Kinh doanh; Khoa Ngôn ngữ; Khoa Kỹ thuật Y sinh; Khoa Điện - Điện tử; Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp…

Công việc của giảng viên gồm giảng dạy, hướng dẫn sinh viên ở bậc đại học và sau đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh, tham gia nghiên cứu khoa học, đồng thời đóng góp vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị và phục vụ cộng đồng.

Mỗi khoa có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và năng lực học thuật. Nhìn chung, giảng viên đảm bảo tối thiểu 270 giờ giảng dạy mỗi năm học và dành ít nhất 200 giờ cho hoạt động nghiên cứu.

Theo thông tin tuyển dụng, giảng viên Tiến sĩ có năng lực giảng dạy và nghiên cứu vượt trội có thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng. Nhà trường cũng đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu với các chương trình tài trợ quy mô lớn, đồng thời trang bị cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thiết bị chuyên dụng và nguồn lực hiện đại phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động học thuật.

Thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Quốc tế (IU) - Đại học Quốc gia TP.HCM

Theo số liệu công khai của trường, năm 2025, IU có 266 giảng viên toàn thời gian, gồm 3 Giáo sư, 48 Phó Giáo sư, 117 Tiến sĩ và 98 Thạc sĩ. Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa Công nghệ Sinh học là những đơn vị có số lượng giảng viên đông nhất.

Trong giai đoạn 2020-2025, giảng viên và nhà khoa học của trường công bố 2.387 bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Trường Đại học Quốc tế là một trong 8 trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Trường bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2004 và là trường đại học công lập theo định hướng quốc tế, sử dụng 100% tiếng Anh trong đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu.

Trường Đại học Quốc tế hiện có hơn 10.000 sinh viên, cùng khoảng 600 học viên và nghiên cứu sinh sau đại học. Trường đang đào tạo 54 chương trình từ bậc đại học đến tiến sĩ, toàn bộ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Về quy mô tài chính, theo số liệu Công khai giáo dục của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, tổng thu hoạt động năm 2025 đạt 595,6 tỷ đồng. Tổng chi hoạt động của trường đạt 532,9 tỷ đồng. Trong đó, 235,2 tỷ đồng được chi cho lương và thù lao, tương đương 44,1% tổng chi - khoản chi lớn nhất trong cơ cấu chi của trường.

Nhiều trường trong khối Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng giảng viên trong năm nay

Không chỉ Trường Đại học Quốc tế, nhiều trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng triển khai tuyển dụng giảng viên trong năm 2026, hướng tới đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, năng lực nghiên cứu và giảng dạy bằng ngoại ngữ.

Mới đây, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển 80 chỉ tiêu giảng viên ở 19 ngành, lĩnh vực, gồm Kỹ thuật Cơ khí, Điện tử - Viễn thông, Thiết kế vi mạch, Toán ứng dụng, Kỹ thuật hạt nhân, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học, Kiến trúc, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị bệnh viện…

Ứng viên cần có bằng Tiến sĩ phù hợp, ưu tiên người tốt nghiệp ở nước ngoài; có khả năng giảng dạy, nghiên cứu bằng tiếng Anh và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS Academic từ 6.5. Trường cũng yêu cầu ứng viên có năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế và tham gia hoặc chủ trì các đề tài khoa học.

Đáng chú ý, trường công bố mức thu nhập trung bình theo tháng lên tới 50 triệu đồng đối với giảng viên Tiến sĩ có năng lực giảng dạy, nghiên cứu vượt trội; 85 triệu đồng đối với giảng viên trình độ Phó Giáo sư/Giáo sư.

Trong khi đó, tháng 8/2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển 17 giảng viên tại 6 đơn vị. Đợt tuyển dụng nằm trong Đề án Thu hút đội ngũ trình độ cao giai đoạn 2026-2030. 17 chỉ tiêu được phân bổ tại Khoa Báo chí và Truyền thông, Khoa Khoa học liên ngành, Khoa Ngữ văn Trung Quốc, Khoa Thông tin và Quản lý, Khoa Tâm lý học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học.

Ứng viên phải có trình độ Tiến sĩ trở lên, ưu tiên Giáo sư, Phó Giáo sư; sử dụng được ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nghiên cứu như có ít nhất 1 bài báo quốc tế Q1 với vai trò tác giả chính/tác giả đứng đầu trong 3 năm gần đây, tối thiểu 2 công bố ISI/Scopus và 2 báo cáo tại hội thảo quốc tế…

Về đãi ngộ, giảng viên người Việt Nam được áp dụng mức lương theo vị trí việc làm gồm 45 triệu đồng/tháng với Tiến sĩ, 55 triệu đồng với Phó Giáo sư và 60 triệu đồng với Giáo sư, ngoài lương theo quy định hiện hành.

Với giảng viên nước ngoài, ngoài mức lương cơ bản 20 triệu đồng/tháng, trường chi trả thêm theo vị trí việc làm tương ứng. Bên cạnh đó, giảng viên nước ngoài còn được hỗ trợ một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông mỗi năm. Chính sách thu hút được áp dụng tối đa 5 năm kể từ thời điểm tuyển dụng, tiếp tục duy trì dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng năm.