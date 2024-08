Việt Nam có 1 tỉnh được báo Anh xếp vào top kỳ quan dành riêng cho những người không thích đám đông: Lý do giải thích gây bất ngờ

Với cảnh đẹp non nước hữu tình cùng nhiều địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, Ninh Bình đã nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín của nhiều chuyên trang du lịch và báo chí quốc tế. Một số thành tích mà vùng đất này từng nhận được phải kể đến như: Top 14 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2020, top 12 địa điểm quay phim đẹp nhất châu Á năm 2022, giải Traveller Review Awards - Top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới năm 2023,... Chưa dừng lại ở đó, tháng 4 năm 2024, tỉnh thành này lại tiếp tục được Daily Mail xếp thứ 4 trong danh sách "Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông".



Các chuyên gia của Daily Mail lý giải lý do Ninh Bình có mặt trong danh sách này như sau: "Với những đỉnh núi đá vôi lởm chởm cao chót vót, cảnh quan Ninh Bình gây ấn tượng không kém gì điểm đến nổi tiếng vịnh Hạ Long, nhưng nhìn chung nơi này còn chưa quá đông đúc. Kỳ quan này chưa bị thương mại hóa nhiều, nên còn "ít đám đông".

Chưa hết, điểm khác biệt của Ninh Bình so với 9 cái tên còn lại trong top 10 còn nằm ở bức tranh thiên nhiên hùng vĩ nhưng yên bình, cùng với đó là rất nhiều đền chùa và các loại hình trải nghiệm thực tế thú vị. Tờ báo của Anh còn khuyên khách du lịch nên đến Ninh Bình vào khoảng tháng 10 và 11 hàng năm để có thể chiêm ngưỡng tận mắt cảnh đẹp nơi đây.

''Ninh Bình cách Hà Nội 2 giờ di chuyển về phía nam, tỉnh này có nhiều sông, núi và đền chùa, có khung cảnh nông trang yên bình… Bởi thế tốt nhất du khách nên khám phá Ninh Bình bằng xe đạp hoặc trải nghiệm các tour du ngoạn bằng thuyền trên sông.'' - Theo Daily Mail.

1. Quần thể Danh thắng Tràng An

Đến Ninh Bình, du khách chẳng thể nào bỏ qua địa điểm du lịch nổi tiếng và rộng bậc nhất nơi đây chính là quần thể Danh thắng Tràng An -Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Khu du lịch Tràng An có tổng diện tích lên đến 12.000 ha, sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình với những dòng sông chảy êm đềm qua những vách núi đá vôi trùng điệp.

Chưa dừng lại ở đó, Tràng An còn hội tụ hàng nghìn hang động tự nhiên huyền ảo và kỳ bí, hấp dẫn những du khách yêu thích khám phá. Một trong những trải nghiệm bạn không nên bỏ qua khi đến Tràng An chính là ngồi trên thuyền ngắm cảnh núi non hùng vĩ, đi qua những ruộng lúa chín vàng ngát hương.

2. Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư nằm trên địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, bao gồm đền vua Đinh, đền vua Lê và nhiều công trình hạng mục khác. Đây là quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Không chỉ mở cửa vào ban ngày, du khách hoàn toàn có thể ghé cố đô Hoa Lư vào ban đêm để dạo thuyền, thả đèn và thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống độc đáo. Theo các trang báo quốc tế đánh giá, nơi đây là địa điểm lý tưởng cho những ai có đam mê tìm hiểu về lịch sử và thích không gian nhẹ nhàng, lắng đọng.

3. Hang Múa

Hang Múa nằm dưới chân núi Múa, là một địa điểm du lịch thuộc quần thể du lịch của thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân. Điểm du lịch này thu hút khách du lịch bởi vẻ hoang sơ, kỳ vĩ và không kém phần mạo hiểu và cổ kính. Leo đến đỉnh hang, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên bao la, sinh động từ độ cao hàng trăm mét. Đáng nói, nổi tiếng là vậy những Hang Múa lại không lại cảm giác xô bồ, chen lấn như nhiều địa điểm du lịch khác.

4. Chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km, là một khu chùa có quy mô lớn nhất Việt Nam với nhiều kỉ lục đã được xác lập như: Đại hồng chung lớn nhất Việt Nam, Pho tượng Phật bằng đồng cao và nặng nhất Việt Nam, Bộ tượng tam thế lớn nhất Việt Nam, có giếng lớn nhất Việt Nam, có nhiều tượng la hán bằng đá nhất Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là điểm du lịch hành hương cho những ai có tâm chiêm bái, lễ lạ hay yêu thích không gian chùa chiền yên tĩnh.

5. Nhà thờ đá Phát Diệm

Nhà thờ chính tòa Phát Diệm là địa điểm du lịch gây ấn tượng với kiến trúc đá độc đáo và có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Nhà thờ được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và hoàn thành vào năm 1892, có diện tích khoảng 22 ha với kiến trúc có sự kết hợp giữa nghệ thuật Phương Tây và Đông Á.

Bên trong quần thể của nhà thờ gồm nhiều công trình đẹp, được thiết kế tỉ mỉ như: Nhà thờ chính tòa, nhà thờ phụ, tòa giám mục, nhà thờ Tòng Lâm, chùa Voi và nhà thờ gỗ.

Tổng hợp