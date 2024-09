ICAO công bố kết quả thanh sát an toàn hàng không tại Việt Nam

Chương trình Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu - giám sát liên tục (USOAP CMA) được Hội đồng ICAO xây dựng và tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng ICAO lần thứ 32 nhằm thực hiện các cuộc thanh sát an toàn hàng không bắt buộc, có hệ thống và có tính chất định kỳ do ICAO tổ chức thực hiện. Chương trình áp dụng cho tất cả các Quốc gia thành viên và kết quả được công bố công khai và minh bạch.

Các cuộc thanh sát an toàn hàng không là nhằm đạt được mục tiêu hàng đầu của ICAO là đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không quốc tế trên toàn thế giới, xử lý các mối quan ngại nghiệm trọng về an toàn hàng không được chỉ ra thông qua các đợt thanh sát về an toàn.

Xác định được tầm nghĩa quan trọng của Chương trình USOAP-CMA, ngày 12/10/2011, Cục Hàng không Việt Nam và ICAO đã ký một Bản ghi nhớ (MOU) về Chương trình giám sát an toàn hàng không toàn cầu (USOAP) theo phương thức Giám sát liên tục (CMA).