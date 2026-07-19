Việt Nam có 1 nơi được ví như "Đà Lạt thu nhỏ": Nằm giữa rừng thông 20.000 cây, gắn với dự án nổi tiếng do tỷ phú "ăn chay" Xuân Trường đầu tư

Giữa vùng núi phía Tây Ninh Bình, hồ Đồng Chương gây ấn tượng bởi khung cảnh mặt nước yên bình, những đồi thông xanh trải dài và không gian trong lành hiếm có.

Hồ nước giữa núi rừng, sở hữu cảnh quan hiếm có ở Ninh Bình

Hồ Đồng Chương nằm tại khu vực xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình, là một trong những điểm đến sinh thái nổi bật ở phía Tây tỉnh. Khác với những danh thắng nổi tiếng gắn với hệ thống núi đá vôi và sông nước như Tràng An hay Tam Cốc, hồ Đồng Chương mang một vẻ đẹp riêng với mặt hồ rộng, những triền đồi xanh và không gian rừng thông bao phủ.

Điểm đặc biệt của khu vực này là sự kết hợp giữa hồ nước và hệ sinh thái rừng thông. Những hàng thông trải dài trên các sườn đồi tạo nên cảnh quan khác biệt so với nhiều điểm du lịch khác ở đồng bằng Bắc Bộ. Vào buổi sáng, khi sương phủ trên mặt hồ, không gian nơi đây trở nên yên tĩnh, tạo cảm giác giống những vùng nghỉ dưỡng cao nguyên.

Nhờ cảnh quan này, khu vực hồ Đồng Chương thường được nhắc đến với hình ảnh “Đà Lạt thu nhỏ”. Không khí trong lành, địa hình bán sơn địa cùng không gian rộng mở khiến nơi đây phù hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, dã ngoại, cắm trại và trải nghiệm thiên nhiên.

Cảnh sắc thơ mộng ở hồ Đồng Chương

Du khách đến hồ Đồng Chương có thể tham gia nhiều hoạt động như đi thuyền trên hồ, khám phá các cung đường quanh rừng thông, tổ chức picnic hoặc kết hợp tham quan các điểm du lịch lân cận như Vườn quốc gia Cúc Phương.

Không chỉ có giá trị về cảnh quan, hồ Đồng Chương còn nằm trong khu vực có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của Ninh Bình. Vị trí gần các điểm du lịch lớn giúp nơi đây có khả năng kết nối với các tuyến tham quan về thiên nhiên, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngoài trời.

Điểm nhấn bên hồ là sân golf giữa rừng thông hơn 20.000 cây

Gắn với cảnh quan hồ Đồng Chương là sân golf Tràng An, một công trình thể thao - nghỉ dưỡng nằm giữa không gian rừng thông và hồ nước. Đây là dự án do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đầu tư, được đưa vào hoạt động từ năm 2016.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, sân golf Tràng An được xây dựng trên địa hình tự nhiên với hệ thống rừng thông lớn, gồm 18 hố championship, tổng chiều dài khoảng 7.074 yards. Sân được thiết kế uốn lượn quanh các khu rừng thông, hồ nước và các dòng suối, tạo nên cảnh quan hài hòa với thiên nhiên.

Một trong những điểm nhấn của sân golf này là hệ thống hơn 20.000 cây thông bao quanh. Những cánh rừng thông cùng mặt hồ Đồng Chương tạo nên không gian xanh đặc trưng, khiến khu vực này được nhiều người yêu thích bởi sự kết hợp giữa thể thao, nghỉ dưỡng và cảnh quan tự nhiên.

Sân golf Tràng An cạnh hồ Đồng Chương

Sự xuất hiện của sân golf cũng góp phần bổ sung thêm sản phẩm du lịch cao cấp cho khu vực phía Tây Ninh Bình, bên cạnh các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái vốn đã phát triển mạnh tại địa phương.

Hiện nay, hồ Đồng Chương vẫn giữ được nét yên bình vốn có với mặt hồ rộng, rừng thông xanh và cảnh quan ít bị đô thị hóa. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm thiên nhiên ngày càng được quan tâm, điểm đến này trở thành lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày, tìm kiếm không gian thư giãn ngoài trời.

Trong bức tranh du lịch ngày càng mở rộng của Ninh Bình, hồ Đồng Chương được xem là một điểm đến bổ sung cho nhóm sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Nếu Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay chùa Bái Đính đã tạo dấu ấn với cảnh quan di sản, văn hóa và tâm linh, thì những điểm đến như hồ Đồng Chương mang đến một góc nhìn khác về vùng đất này với không gian rừng núi, mặt nước và sự yên bình.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình tiếp tục ghi nhận sức hút lớn trên bản đồ du lịch Việt Nam khi đón hơn 17,6 triệu lượt khách, doanh thu chạm mốc gần 18.000 tỷ đồng. Cùng với các điểm đến đã quen thuộc, việc khai thác thêm những không gian sinh thái như hồ Đồng Chương góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương, hướng tới các trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng ngắn ngày đang ngày càng được quan tâm.

Với cảnh quan hồ nước giữa rừng thông, vị trí kết nối với các điểm du lịch phía Tây Ninh Bình và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng, hồ Đồng Chương đang trở thành một mảnh ghép trong hành trình khám phá một Ninh Bình không chỉ có di sản, mà còn có những điểm đến xanh, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.