Trào lưu trốn mưa kỳ lạ đang gây sốt Sài Gòn: Không thèm đi cà phê, giới trẻ rủ nhau khám phá 5 địa điểm tuyệt đẹp này!

Nếu bạn đang tìm một điểm hẹn cho cuối tuần, dưới đây là 5 triển lãm rất đáng để dành thời gian khám phá.

Có những ngày, Sài Gòn khiến người ta phân vân vì có quá nhiều thứ để xem. Riêng tháng 7 này, thành phố cùng lúc có nhiều triển lãm nghệ thuật diễn ra ở cả bảo tàng lẫn các gallery tư nhân. Thế nhưng, nếu đang định để hôm khác đi cũng được, bạn có thể sẽ phải đổi ý.

Ảnh: Internet

Tin vui là thay vì phải chạy lòng vòng khắp thành phố, bạn hoàn toàn có thể ghép bốn triển lãm nằm khá gần nhau thành một lịch trình trọn vẹn trong một ngày. Điều thú vị hơn cả là hành trình ấy không chỉ thuận tiện về mặt di chuyển mà còn giống như một chuyến đi xuyên qua nhiều lớp thời gian: mở đầu bằng những câu chuyện của sông nước Nam Bộ, tiếp nối bằng tranh lụa, nghệ thuật đồ họa truyền thống rồi kết thúc ở không gian sáng tác của những họa sĩ trẻ.

Bắt đầu từ những dòng sông đã làm nên vùng đất Nam Bộ

Khoảng 8h30 sáng là thời điểm thích hợp để ghé Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm), nơi đang diễn ra triển lãm "Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ". Chọn điểm đến này để mở đầu không chỉ vì buổi sáng bảo tàng khá yên tĩnh, thuận tiện cho việc tham quan, mà còn bởi nội dung triển lãm giống như lớp nền văn hóa cho cả hành trình phía sau.

Gần 80 hiện vật được quy tụ từ bốn bảo tàng kể lại câu chuyện về các dòng sông Nam Bộ dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Từ việc hình thành bản sắc văn hóa, vai trò của sông nước trong đời sống cư dân cho đến những thách thức mà các dòng sông đang phải đối mặt trước tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh. Đây cũng là phiên bản được phát triển từ dự án hợp tác "Sống cùng dòng sông" giữa Việt Nam và Pháp, từng được giới thiệu tại Bảo tàng Confluences (Lyon) vào năm 2022 trước khi trở về TP.HCM.

Triển lãm còn kéo dài đến tận tháng 10 nên thực ra không quá gấp để ghé xem. Tuy nhiên, nếu nhìn cả lịch trình như một câu chuyện thì đây lại là điểm mở đầu hợp lý nhất, bởi từ những dòng sông và ký ức lịch sử ấy, hành trình sẽ dần chuyển sang những lát cắt khác của mỹ thuật Việt Nam.

Từ lịch sử bước vào thế giới điêu khắc

Rời Bảo tàng Lịch sử, chỉ mất khoảng 10-15 phút di chuyển là bạn đã có mặt tại 230/18 Pasteur, Xuân Hoà- nơi diễn ra triển lãm "Lưu Chuyển".

Khác với không gian rộng của bảo tàng, nơi đây chỉ là một gallery nhỏ, đủ để người xem dành khoảng 30-45 phút thưởng thức trọn vẹn. Thế nhưng, chính sự nhỏ gọn ấy lại khiến người ta dễ chậm lại, nhìn ngắm những tác phẩm trên giấy và điêu khắc trên các chất liệu dân gian và truyền thống. Chỉ khi đứng đủ lâu trước mỗi tác phẩm, những sắc độ ấy mới dần hiện ra, tạo cảm giác như thời gian đang trôi ngay trên mặt lụa.

Sau một buổi sáng đi từ lịch sử sang hội họa, đây cũng là lúc thích hợp để nghỉ chân và nạp năng lượng trước khi tiếp tục hành trình.

Nghỉ trưa giữa trung tâm rồi tiếp tục với nghệ thuật đồ họa

Lợi thế của lịch trình này là hầu hết các điểm đều nằm quanh khu vực Bến Thành nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Bạn có thể dùng bữa trưa tại các quán ăn quanh chợ hoặc ghé một quán cà phê ở khu Đồng Khởi nếu muốn tránh cơn mưa bất chợt của tháng 7. Sau khi nghỉ ngơi, chỉ mất thêm vài phút là tới Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nơi đang diễn ra triển lãm "Miền lưu dấu".

Ảnh: caobahungg

Nếu tranh lụa thiên về cảm xúc thì "Miền lưu dấu" lại đưa người xem đến với ngôn ngữ của nghệ thuật đồ họa. Tổng cộng 77 tác phẩm sử dụng nhiều kỹ thuật như khắc gỗ, khắc kẽm hay thạch bản được sắp xếp thành bốn chủ đề liên tiếp, từ ký ức chiến tranh, những địa danh quen thuộc của Việt Nam cho tới những lát cắt bình dị trong đời sống hôm nay.

Chính sự đa dạng về chất liệu khiến triển lãm này cần nhiều thời gian hơn để cảm nhận. Khoảng một tiếng tham quan sẽ vừa đủ để người xem không phải đi quá vội, đồng thời có cơ hội quan sát kỹ từng kỹ thuật in vốn là nét đặc trưng của nghệ thuật đồ họa.

Khép lại bằng những góc nhìn rất mới của thế hệ họa sĩ trẻ

Sau khi đi qua những chất liệu đã gắn bó với mỹ thuật Việt Nam suốt nhiều thập kỷ, điểm dừng cuối cùng sẽ mang đến một không khí hoàn toàn khác.

Khoảng 15h, bạn có thể đến Gallery 3B trên đường Nguyễn Văn Trỗi để tham quan "Khoảng trời riêng", triển lãm cũng sẽ kết thúc vào ngày 15/7.

Ảnh: Báo Lao Động

Không còn những câu chuyện lịch sử hay ký ức tập thể, triển lãm lần này tập trung vào tiếng nói cá nhân của bảy họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền. Họ tình cờ gặp nhau trong một chương trình giao lưu mỹ thuật giữa Gia Lai và TP.HCM vào năm 2025, rồi cùng thực hiện triển lãm chung với các tác phẩm sơn mài, acrylic và sơn dầu.

Không gian gallery khá nhỏ, chỉ cần khoảng 30-45 phút để xem hết. Tuy nhiên, chính quy mô vừa phải ấy lại tạo cảm giác gần gũi, như một cuộc trò chuyện giữa người xem với từng nghệ sĩ. Và cũng từ đây, hành trình trong một ngày khép lại khá trọn vẹn: từ những dòng sông của quá khứ đến những sáng tác vẫn đang tiếp tục được viết nên bởi thế hệ hôm nay.

Ngoài bốn điểm trên, "Sắc son thời gian" tại TAA Gallery (Cát Lái) cũng là triển lãm đáng chú ý. Tuy nhiên, vì nằm khá xa trung tâm nên nếu ghép vào cùng lịch trình sẽ khiến phần lớn thời gian bị dành cho việc di chuyển.

May mắn là triển lãm còn kéo dài đến ngày 9/8, nên bạn hoàn toàn có thể để dành cho một buổi khác. Bên cạnh các tác phẩm của cố họa sĩ Hồ Hữu Thủ cùng nhiều nghệ sĩ đương đại như Dương Sen, Hồ Thị Xuân Thu, Trần Quang Hải hay Thành Chương, bản thân TAA Gallery cũng là một điểm đến đáng khám phá. Công trình được hoàn thành năm 2025 với kiến trúc tận dụng ánh sáng tự nhiên và các khoảng không gian đan xen, mang đến trải nghiệm khác biệt so với những gallery truyền thống ở khu trung tâm.

Ảnh: TAA Gallery

Nếu vẫn còn thời gian trong ngày, bạn cũng có thể nối dài hành trình bằng một vài điểm đến gần đó. Chẳng hạn, Đường sách Nguyễn Văn Bình là nơi phù hợp để tìm những cuốn sách về hội họa, nhiếp ảnh, kiến trúc hoặc ghé xem các triển lãm ảnh quy mô nhỏ thường xuyên được tổ chức. Chỉ cách đó vài phút đi bộ là khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm TP.HCM và Công viên 30/4 - cụm công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, nơi nhiều người chọn dừng chân để ngắm nhìn những chi tiết kiến trúc, ký họa hoặc đơn giản là quan sát nhịp sống của thành phố.

Đến chiều tối, nếu chưa muốn về ngay, phố đi bộ Nguyễn Huệ lại mang đến một sắc thái khác của nghệ thuật. Những buổi biểu diễn âm nhạc đường phố, các nhóm nhảy, họa sĩ vẽ chân dung hay các hoạt động sáng tạo ngoài trời khiến không gian này trở thành "phòng triển lãm mở" giữa lòng thành phố, nơi nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật.