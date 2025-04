Việt Nam có 1 nơi được tạp chí Mỹ ca ngợi "đẹp nhất thế giới": Sở hữu "cung điện dưới lòng đất", cả triệu người đến check-in

Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ với hệ thống hang động, sông suối tuyệt mỹ, Phong Nha - Kẻ Bàng được Tạp chí Mỹ này xếp vào điểm đến đẹp nhất thế giới.

Nơi sở hữu cả “cung điện dưới lòng đất”

Theo chia sẻ từ Travel+Leisure, dù thế giới có vô vàn thắng cảnh kỳ diệu, ai cũng mong muốn được đặt chân tới những địa danh đẹp nhất. Dựa trên kinh nghiệm dày dặn, đội ngũ biên tập viên của tạp chí đã tuyển chọn những điểm đến mơ ước dành cho các tín đồ du lịch.

Danh sách này trải dài khắp châu Âu, châu Á và châu Phi, hội tụ những địa điểm mà thiên nhiên, văn hóa và kiến trúc hòa quyện, tạo nên những trải nghiệm độc đáo khó tìm thấy ở nơi khác. Việt Nam, với những bãi biển nhiệt đới tuyệt đẹp và cảnh sắc mê hoặc, đã chiếm nhiều cảm tình của chuyên trang du lịch này.

Trong đó, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Cùng với cảnh quan núi non hùng vĩ và hệ sinh thái phong phú, nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Hiện lên như một thiên đường xanh mát, Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên thuần khiết và sự bình yên tuyệt đối. Ở đây, Động Thiên Đường còn được mệnh danh là cung điện dưới lòng đất.

Hang động này nằm sâu trong Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nổi bật với địa hình cổ catto, có niên đại từ khoảng 350 đến 400 triệu năm trước. Đây là một trong những kỳ quan huyền diệu nhất của thế giới.

Năm 2024, du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đã có tính hiệu tăng trưởng mạnh mẽ với tổng lượng khách là 874.518 lượt (đạt 126% so với cùng kỳ), trong đó khách trong nước 718.667 lượt (đạt 119% so với cùng kỳ); khách quốc tế 155.851 lượt (đạt 165% so với cùng kỳ); tổng doanh thu đạt hơn 310 tỷ đồng (đạt 111% so với cùng kỳ).

Khám phá điểm cao nhất vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ít người biết

Nằm tại Km52 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đỉnh U Bò thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là ngọn núi cao nhất nơi đây với độ cao hơn 900 mét, tọa lạc ở khu vực Trường Sơn Tây.

Từ trung tâm khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách phải di chuyển khoảng 45 km để đến được điểm khởi hành lên đỉnh U Bò. Cung đường dẫn đến đỉnh len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh còn hoang sơ và kỳ vĩ, ít dấu chân người, vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi là vô cùng cần thiết.

Trước khi chinh phục đỉnh núi, du khách sẽ dừng chân tại Trạm kiểm lâm U Bò — một trạm bảo vệ rừng nằm biệt lập, cách khu dân cư gần nhất tới 40 km. Dù không có điện lưới, nơi đây vẫn phủ sóng điện thoại. Trạm chịu trách nhiệm quản lý gần 5.000 ha rừng nguyên sinh quý giá.

Từ Trạm kiểm lâm, dưới sự hướng dẫn của các kiểm lâm viên, du khách sẽ mất khoảng 40 phút đi bộ để tiếp cận đỉnh núi. Đường đi không quá dốc, được che phủ bởi tán rừng rậm rạp với những thân cây cổ thụ khổng lồ, cần hai người ôm mới xuể.

Nếu may mắn, trên đường đi bạn còn có thể bắt gặp các loài động vật quý hiếm như voọc chà vá hay vượn siki. Tuy nhiên, do môi trường ẩm thấp và rậm rạp, nơi đây có nhiều vắt, vì vậy du khách nên chuẩn bị thuốc chống vắt, mặc quần dài và đi tất cao cổ để đảm bảo an toàn.

Khoảng thời gian lý tưởng để chinh phục và chiêm ngưỡng cảnh sắc U Bò là từ tháng 3 đến tháng 8. Khí hậu quanh năm mát mẻ, vào sáng sớm và chiều muộn thường phủ kín sương mù, mang lại cảm giác mơ màng tựa như ở Sa Pa hay Đà Lạt.

Trải nghiệm chèo kayak len lỏi trong màn đêm đầy độc đáo

Đầu năm 2022, Trung tâm Du lịch Phong Nha đã chính thức ra mắt sản phẩm mới: tour chèo thuyền kayak khám phá động Phong Nha và Bi Ký vào ban đêm.

Thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, động Phong Nha nằm cách trung tâm TP Đồng Hới khoảng 50 km về phía tây. Hang động kỳ vĩ này nổi bật với dòng sông ngầm chảy xuyên qua lòng núi, nối liền ra sông Son và đổ ra biển. Bao quanh động là những dãy núi đá vôi hùng vĩ và những cánh rừng xanh ngát.

Hành trình thường khởi hành vào khoảng giữa buổi chiều. Trước khi bắt đầu hành trình, du khách sẽ được trang bị áo phao, mũ bảo hiểm và phổ biến những quy định nhằm đảm bảo an toàn cũng như gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên của hang động. Từ đây, mỗi du khách tự tay chèo chiếc kayak len lỏi vào lòng động. Chặng đầu tiên của hành trình là phần hang Phong Nha vốn đã quen thuộc trong các tour tham quan truyền thống.

Sau khi vượt qua vài trăm mét đầu tiên, nơi ánh sáng và sự ồn ào dần lui lại, du khách sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác: bóng tối bao trùm, tĩnh lặng tuyệt đối chỉ còn vang vọng tiếng nước nhỏ tí tách từ vòm hang. Cảm giác ấy khiến mỗi bước chèo trở nên thi vị, như một chuyến du hành giữa lòng đất.

Theo các nhà thám hiểm, động Phong Nha được đánh giá là hang động duy nhất tại Việt Nam hội tụ đủ bảy tiêu chí: dòng sông ngầm dài nhất, con sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao rộng, bãi cát và bãi đá ngầm tuyệt mỹ, hồ nước ngầm trong xanh, hang khô rộng lớn và hệ thống thạch nhũ kỳ ảo.

Kết thúc hành trình vào lúc màn đêm buông xuống, du khách sẽ được chiêu đãi bữa tối ngay tại bãi cát rộng trước cửa động, với những món đặc sản địa phương như gà nướng, tôm, thịt heo nướng, bắp luộc, bánh lọc...

