Việt Nam chiếm 2/6 điểm đến du lịch tốt nhất trong ASEAN 2023

Thông báo nêu rõ, không có gì vinh dự hơn cho một điểm đến du lịch khi được những người trong ngành và khách du lịch đã trải nghiệm đánh giá. Ngành Du lịch ASEAN rất tự hào thông báo 6 điểm đến ASEAN đã giành được Giải thưởng Điểm đến tốt nhất do khách du lịch bình chọn của Tripadvisor. Danh sách bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và Hội An của Việt Nam, Siem Riep (Campuchia), Chiang Mai (Thái Lan), Panay Islands của Philippin và Lombok của Indonesia. Những địa điểm này được công nhận vì vẻ đẹp tự nhiên, các địa danh văn hóa và lịch sử, các hoạt động và ẩm thực thú vị.

Hình ảnh Hội An được đăng tải trên trang web của ASEAN.

Viết về Việt Nam, bài viết nhấn mạnh, Hội An là điểm đến du lịch nổi tiếng dành cho du khách và những người muốn khám phá thành phố cùng các điểm tham quan lân cận. Có nhiều hoạt động thú vị tại Hội An ví dụ cứ vào ngày 14 hàng tháng, thành phố sẽ tắt đèn điện và chiếu sáng bằng những chiếc đèn lồng giấy. Hội An còn được biết đến với 4 bảo tàng lịch sử nổi tiếng cũng như ẩm thực địa phương. Với những điều thú vị cần khám phá, bài báo nhấn mạnh không có gì ngạc nhiên khi Hội An giành vị trí thứ 2 trong 6 Điểm đến tốt nhất do khách du lịch bình chọn trong ASEAN của Tripadvisor.

Hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải trên trang web của ASEAN.

Giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh, bài báo nhấn mạnh thành phố nổi tiếng với kiến ​​trúc thời Pháp thuộc, với nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất Việt Nam nhưng nơi đây không chỉ mang đến những điểm tham quan trong thành phố. Trên thực tế, những chuyến du ngoạn trong và xung quanh thành phố khiến nơi đây trở thành một điểm đến nổi tiếng. Bờ biển tuyệt đẹp của Côn Đảo và hòn đảo thơ mộng Phú Quốc chỉ là một vài địa điểm gần du khách có thể tham quan.

Phố cổ Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong top 25 điểm đến là "xu hướng nổi bật nhất năm 2023" của Tripadvisor do du khách bình chọn.