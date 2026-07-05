Việc nhà nhẹ tênh, căn bếp thêm nhàn với 5 món đồ đáng sắm nhất dịp Siêu Sale 7.7

Việc nhà sẽ nhẹ nhàng hơn nếu có những thiết bị phù hợp đồng hành. Dịp Siêu Sale 7.7 này là cơ hội để người dùng cân nhắc nâng cấp những "trợ thủ" cho mái ấm của mình.

Việc nhà vốn chiếm không ít thời gian mỗi ngày, từ ủi quần áo, nấu cơm đến chuẩn bị bữa ăn hay phơi sấy đồ. Chỉ cần có thêm vài thiết bị phù hợp, nhiều công việc quen thuộc có thể được rút ngắn đáng kể, giúp việc chăm sóc gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nếu đang có kế hoạch nâng cấp đồ gia dụng, các chương trình mua sắm giữa năm cũng là thời điểm đáng cân nhắc. Dịp Siêu Sale Đón Hè trên Shopee kéo dài đến ngày 9.7 quy tụ nhiều sản phẩm gia dụng với các chương trình ưu đãi như Voucher Xtra giảm đến 7 triệu đồng và Freeship 0 đồng, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách.

Bàn ủi hơi nước cầm tay gấp gọn Simplus GTJH020

Với những người sống trong căn hộ nhỏ, thường xuyên đi công tác hoặc du lịch, một chiếc bàn ủi hơi nước cầm tay có thiết kế gọn nhẹ sẽ là lựa chọn tiện lợi hơn so với bàn ủi truyền thống.

Simplus GTJH020 sở hữu tay cầm có thể gập 90 độ, giúp tiết kiệm không gian khi cất giữ hoặc mang theo trong vali. Thiết bị có công suất 1.200W, làm nóng trong khoảng 30 giây và tạo hơi nước liên tục 20 g/phút thông qua hệ thống 5 lỗ phun, hỗ trợ làm phẳng quần áo nhanh chóng.

Bình chứa nước dung tích 180 ml có thể tháo rời để châm nước dễ dàng. Máy hỗ trợ cả ủi đứng lẫn ủi nằm, phù hợp với nhiều chất liệu vải khác nhau mà không gây cháy bề mặt vải. Với trọng lượng khoảng 720 g, người dùng cũng có thể thao tác trong thời gian dài mà không bị mỏi tay.

Nồi cơm điện tử đa năng KAW 2.5L

Không chỉ dừng ở chức năng nấu cơm, nhiều mẫu nồi cơm điện hiện nay còn tích hợp thêm nhiều chế độ chế biến thực phẩm.

KAW 2.5L sử dụng công nghệ gia nhiệt 4 chiều giúp nhiệt lan tỏa đều từ nhiều hướng, hạn chế tình trạng cơm nhão hoặc cháy đáy nồi, đồng thời mang đến hạt cơm chín đều và dẻo hơn.

Sản phẩm có dung tích 2,5 lít, phù hợp với gia đình khoảng 3-4 người. Ngoài nấu cơm, nồi còn hỗ trợ nhiều chế độ như nấu cháo, hầm canh, hấp, làm bánh cùng tính năng hẹn giờ và giữ ấm. Người dùng có thể chuẩn bị nguyên liệu từ trước, cài đặt thời gian để bữa ăn sẵn sàng đúng lúc mà không cần canh bếp.

Nồi chiên không dầu CAMEL 15L

Đối với những gia đình thường xuyên chế biến món nướng hoặc cần nấu nhiều khẩu phần trong một lần, dung tích là yếu tố đáng cân nhắc.

Nồi chiên không dầu CAMEL sở hữu khoang nấu lên tới 15 lít, đủ không gian để chế biến gà nguyên con, thịt, cá, hải sản, rau củ hay nhiều món ăn khác cùng lúc.

Thiết kế màu đen kết hợp mặt kính hiện đại giúp sản phẩm phù hợp với nhiều không gian bếp. Bảng điều khiển được bố trí trực quan, cho phép điều chỉnh linh hoạt thời gian và nhiệt độ theo từng món ăn.

Khay chiên có thể tháo rời để vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Việc bố trí thực phẩm hợp lý trong khoang nấu cũng giúp luồng khí nóng lưu thông đều hơn, góp phần làm chín thực phẩm đồng đều.

Máy ép chậm SUNHOUSE SHD5518

Máy ép chậm tiếp tục là lựa chọn phổ biến với những người quan tâm đến chế độ dinh dưỡng.

SUNHOUSE SHD5518 sử dụng động cơ 150W kết hợp công nghệ ép chậm khoảng 55 vòng/phút, giúp hạn chế sinh nhiệt trong quá trình vận hành, từ đó hỗ trợ giữ lại hương vị tự nhiên và vitamin có trong rau củ, trái cây.

Máy được trang bị lưới lọc inox 304, dễ tháo lắp để vệ sinh sau khi sử dụng. Ngoài chức năng ép trái cây, thiết bị còn hỗ trợ làm kem tuyết, tăng tính đa dụng trong gian bếp.

Các tính năng an toàn như chân đế chống trượt, chỉ hoạt động khi lắp đúng khớp và tự động ngắt khi quá nhiệt cũng giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Máy sấy quần áo gấp gọn MEGUN SQA02

Điều kiện thời tiết ẩm hoặc không gian phơi đồ hạn chế khiến nhiều gia đình tìm đến các thiết bị sấy quần áo cỡ nhỏ.

MEGUN SQA02 sử dụng công nghệ sấy 3D kết hợp công suất 600W để tạo luồng khí nóng đa chiều, hỗ trợ làm khô quần áo nhanh hơn đồng thời hạn chế nhăn.

Máy có thiết kế gấp gọn với trọng lượng khoảng 1,27 kg, tải trọng tối đa 10 kg và tích hợp hai chế độ sấy cùng chức năng hẹn giờ. Thiết bị phù hợp với quần áo trẻ em, áo thun, áo khoác, khăn hoặc đồ lót sau khi đã được vắt ráo nước.

Bộ phận làm nóng PTC cùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ giúp máy vận hành ổn định. Thiết kế nhỏ gọn cũng cho phép người dùng dễ dàng cất giữ khi không sử dụng, đặc biệt phù hợp với căn hộ có diện tích khiêm tốn.

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