Ngắm trọn màu sắc chiếc xe đang gây sốt của VinFast, giá 180 triệu đồng

Mẫu xe mới VinFast VF 2 dành cho khách hàng cá nhân với nhiều công nghệ an toàn, phạm vi hoạt động 210 km và chi phí sở hữu chỉ tương đương một mẫu xe tay ga cao cấp.

VinFast vừa chính thức thổi bùng sức nóng cho phân khúc ôtô điện cỡ nhỏ tại Việt Nam khi công bố mở bán mẫu VF 2 với mức giá vô cùng hấp dẫn là 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Sự góp mặt của VF 2 biến đại diện từ VinFast trở thành mẫu xe đô thị dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay. Hãng xe Việt kỳ vọng thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi nhỏ gọn này sẽ là giải pháp di chuyển hoàn hảo trong những tuyến phố nội đô đông đúc, mang đến công năng và sự an toàn của một chiếc ôtô thực thụ với mức chi phí đầu tư ban đầu cực kỳ tối ưu.

Mẫu xe mới VF 2 của VinFast giá chỉ hởn 180 triệu đồng (Ảnh: VinFast)

Về bản chất, VinFast VF 2 được xem là phiên bản được nâng cấp để tối ưu hóa khả năng vận hành cho nhóm khách hàng cá nhân dựa trên nền tảng của chiếc xe dịch vụ Minio Green. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm và khoảng sáng gầm đạt 165 mm. Ngoại thất của xe gây ấn tượng với cụm đèn LED chiếu sáng phía trước và bộ la-zăng 13 inch cho phép người dùng thoải mái cá nhân hóa. Một điểm thay đổi tinh tế dựa trên hình ảnh phác thảo là dải chrome họa tiết cánh chim quen thuộc ở mặt ca-lăng nay đã được chuyển sang dạng kim loại đồng màu với thân xe, tạo nên một tổng thể liền mạch và hiện đại hơn.

VinFast VF 2 là mẫu ô tô điện đô thị có giá bán thấp nhất của VinFast tại thị trường Việt Nam (Ảnh: VinFast)

Bên trong khoang lái, VF 2 được trang bị đầy đủ các tiện nghi thiết yếu nhằm mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng hàng ngày. Người lái sẽ thao tác thông qua một màn hình thông tin 7 inch sắc nét đặt sau vô lăng, kết hợp cùng hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng và hệ thống giải trí 2 loa tích hợp radio FM. Đặc biệt, điểm sáng giá nhất của phiên bản thương mại này nằm ở hệ thống an toàn vượt trội so với mẫu xe dịch vụ. VinFast đã hào phóng trang bị cho VF 2 túi khí người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS, kết hợp cùng hệ thống treo MacPherson ở cả hai cầu giúp xe vận hành êm ái và ổn định.

Nội thất bên trong chiếc VF 2 (Ảnh: VinFast)

Sức mạnh của mẫu xe đô thị này đến từ khối động cơ điện dẫn động cầu sau, sản sinh công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Với cấu hình này, VF 2 có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h cùng hai chế độ lái linh hoạt là Eco và Normal. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phép di chuyển quãng đường tối đa lên tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Đáng chú ý, xe còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất lên đến 24 kW, giúp nạp lại pin từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn 34 phút.

Được biết, VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc VF 2 từ ngày 15/7 với mức phí 10 triệu đồng, nhưng nếu khách hàng nhanh tay "chốt đơn" trong ba ngày đầu tiên (từ 15/7 đến 17/7), mức phí này sẽ được giảm ngay 8 triệu đồng. Dù khoản cọc không được hoàn hủy, người mua vẫn có thể linh hoạt chuyển nhượng cho người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, chủ nhân của VF 2 sẽ tiếp tục được hưởng đặc quyền miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng tại toàn bộ hệ thống trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc cho đến hết ngày 10/2/2029. Dự kiến, những chiếc VF 2 đầu tiên sẽ chính thức lăn bánh và được bàn giao đến tay người tiêu dùng vào tháng 9/2026.