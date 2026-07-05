Trung Quốc đang bán rộng rãi một món đồ đắt tiền với giá rẻ khó tin: Tuyệt đối mọi người không được mua

Những chiếc card này được bán ra với số lượng lớn cùng mức giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

Theo Cnews, Thị trường Trung Quốc đang tràn ngập các dòng card đồ họa trang bị chip xử lý làm từ nhựa. Đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới – thay vì GPU thực sực, kẻ gian đã sử dụng các mô hình giả được hoàn thiện tinh vi đến mức nếu không có kiến thức chuyên môn, người dùng rất khó phân biệt với hàng thật.

Những chiếc card này được bán ra với số lượng lớn cùng mức giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

"Công nghệ mới" từ thị trường Trung Quốc

Mới đây, các phiên bản Nvidia GeForce RTX 4090 đã xuất hiện trên thị trường với mức giá chỉ khoảng 222 USD. Theo chuyên trang công nghệ Tom’s Hardware , điểm đặc biệt của những chiếc card này là phần chip đồ họa được làm hoàn toàn bằng nhựa, thay thế cho lõi silicon truyền thống.

Hiện chúng được bán công khai trên các sàn thương mại điện tử đến từ Trung Quốc. Dù người mua có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn khi đặt hàng nhưng chiếc "card đồ họa" này thậm chí không thể khởi chạy nổi một tựa game huyền thoại nhẹ như Doom .

Thực chất, chip đồ họa bằng nhựa không phải là một phát minh mới của các kỹ sư Trung Quốc, càng không phải bước đột phá trong ngành công nghiệp bán dẫn, mà chỉ đơn thuần là một chiêu trò lừa đảo mới. Về ngoại hình, chiếc card giả gần như y hệt hàng thật. Ngay cả khi tháo bỏ hệ thống tản nhiệt để quan sát trực tiếp phần chip bên trong, không phải ai cũng nhận ra điểm bất thường.

Chiêu trò "treo đầu dê, bán thịt chó"

Trên các dòng card đồ họa rời hiện đại, bộ xử lý đồ họa (GPU) luôn được giấu kỹ bên dưới hệ thống tản nhiệt đồ sộ. Một người dùng sau khi mua phải chiếc card trang bị GPU nhựa này đã quyết định tháo tung thiết bị để tìm hiểu lý do tại sao nó không hoạt động. Qua những hình ảnh được chia sẻ, phần chip giả được làm giả một cách vô cùng tinh vi.

Người dùng chỉ có thể lật tẩy trò lừa đảo nhờ vào các thông số ký hiệu kỹ thuật và việc thiếu vắng lớp keo bao bọc xung quanh chip. Ví dụ, trên mẫu chip mà nạn nhân chụp lại, ngày sản xuất được ghi là năm 2030 – mã hóa qua chuỗi ký tự TW 3043E2.

Dĩ nhiên, tỷ lệ để Nvidia tìm ra công nghệ sản xuất GPU hoàn toàn bằng nhựa sau 4 năm nữa, rồi "gửi" một vài bản mẫu về quá khứ là bằng không.

Để thao túng tâm lý và xóa tan nghi ngờ của người mua, những kẻ làm giả đã khắc một vài thông số hoàn toàn chính xác lên bề mặt chip. Cụ thể là mã hiệu AD102-300-A1 – tên mã của die bán dẫn được Nvidia sử dụng trên các dòng card RTX 4090 chính hãng.

Tinh vi đến từng chi tiết

Không chỉ lộ tẩy vì mốc thời gian sản xuất phi lý, con chip giả này còn thiếu hàng loạt ký hiệu đặc trưng của chip Nvidia chính hãng, đồng thời phần mạch xung quanh trông nhem nhuốc như thể được hàn thủ công.

Trái lại, một thành phần quan trọng khác là bộ nhớ VRAM thì lại là hàng thật. Toàn bộ các mô-đun nhớ đều được làm từ silicon, khiến người mua không hề mảy may nghi ngờ khi kiểm tra sơ bộ.

Tuy nhiên, điều đáng nói là các chip nhớ GDDR6 này đều là hàng phế phẩm – chúng hoặc đã lỗi ngay từ nhà máy, hoặc đã bị hỏng hoàn toàn trong quá trình sử dụng trước đó (chẳng hạn như bị cày ải trong các "trâu cày" đào tiền điện tử). Hành tung trước đó của các linh kiện này vẫn là một ẩn số.

Dù vậy, người tiêu dùng khó có thể kỳ vọng một bộ nhớ hoạt động hoàn hảo trên một chiếc card RTX 4090 có giá chỉ 222 USD. Bản thân các chip nhớ này đã rất đắt đỏ, và những kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ không đời nào lãng phí linh kiện tốt trên một bảng mạch vốn đã được xác định là đồ giả ngay từ đầu.

Chiêu trò lừa đảo ngày càng "lên tay"

Việc làm giả card đồ họa bằng GPU nhựa cho thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo đã tinh vi hơn một bậc. Trước đó, các gian thương châu Á cũng từng áp dụng chiêu thức tương tự với các thanh bộ nhớ RAM – mặt hàng vốn đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Vào tháng 5/2026, tờ CNews từng đưa tin về làn sóng RAM giả xuất xứ từ châu Á tràn ngập thị trường toàn cầu. Khi đó, những kẻ lừa đảo đã tung ra các mô-đun RAM DDR5 giả dành cho laptop, nhưng mức độ tinh vi của các mô hình này còn kém xa so với chiêu trò giả mạo GPU GeForce RTX 4090 bằng nhựa hiện tại.

Ở thời điểm đó, người dùng có thể dễ dàng nhận biết hàng giả bằng cách đối chiếu nhãn dán thông tin với thương hiệu in trực tiếp trên chip nhớ. Tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" diễn ra rất phổ biến: chip nhớ thì in tên SK Hynix, nhưng nhãn dán bên ngoài lại ghi Samsung. Điểm chung duy nhất giữa hai thương hiệu này là đều đến từ Hàn Quốc, nhưng trên thị trường chip nhớ, họ lại là hai đối thủ không đội trời chung.

Bên cạnh đó, các vi mạch bộ nhớ trên các thanh RAM giả khi đó cũng có hình dáng dị thường với các góc bị bo tròn quá mức – một đặc điểm hoàn toàn không tồn tại trên các cấu trúc vi mạch hiện đại.