Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 37 triệu đến 46 triệu đồng của 3 người dân

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và hỗ trợ một số trường hợp người dân chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch.

Cụ thể, vào ngày 29/6 vừa qua , Công an phường Bãi Cháy cho biết, sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của một công dân chuyển khoản nhầm hơn 37 triệu đồng, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với Công an phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên) vận động người nhận tiền hoàn trả tài sản, giúp công dân nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm.

Theo cơ quan công an, chị Trương Thị Lan, trú tại tổ 7, khu 3, phường Bãi Cháy, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền hơn 37 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Lan đã đến Công an phường đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bãi Cháy khẩn trương tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên để liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền, tuyên truyền, vận động hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an hai địa phương cùng tinh thần hợp tác của người nhận tiền, đến ngày 14/6, chị Trương Thị Lan đã nhận lại đầy đủ số tiền.

Trước đó 3 ngày, Công an xã Đường Hoa đã kịp thời xác minh, vận động người nhận tiền chuyển khoản nhầm hoàn trả đầy đủ số tiền 275 triệu đồng cho một công dân ở thành phố Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 26/6 , Công an xã Đường Hoa tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của anh Nguyễn Đức Minh, trú tại thành phố Hà Nội, về việc trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 275 triệu đồng vào tài khoản của một công dân đang sinh sống trên địa bàn xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đường Hoa đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm việc với người nhận tiền và thân nhân để làm rõ nội dung vụ việc.

Kết quả xác minh xác định số tiền trên được chuyển nhầm do sai sót trong quá trình giao dịch ngân hàng, không liên quan đến bất kỳ giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn hoặc nghĩa vụ thanh toán nào giữa hai bên.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Đường Hoa đã tuyên truyền, vận động người nhận tiền thực hiện việc hoàn trả theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, anh Nguyễn Đức Minh bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đường Hoa vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, giúp anh nhanh chóng nhận lại tài sản.

Trước đó, vào ngày 19/6 , công an phường Cửa Ông cũng đã kịp thời hỗ trợ xác minh, phối hợp giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm, giúp một công dân nhận lại số tiền hơn 46 triệu đồng.

Công an phường Cửa Ông cho biết, chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1991, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng SHB. Do sơ suất trong quá trình nhập số tài khoản, chị Thảo đã chuyển nhầm số tiền 46 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng VietinBank.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thảo đã liên hệ ngân hàng để xác minh thông tin tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, chủ tài khoản nhận nhầm số tiền trên là chị H.T.H (sinh năm 1974, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh). Chị Thảo sau đó đã đến Công an phường Cửa Ông trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng tiến hành xác minh, gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích các quy định của pháp luật có liên quan. Với tinh thần thiện chí và ý thức chấp hành pháp luật, chị H.T.H đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Nguyễn Thị Thảo.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Thảo bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn tới chị H.T.H cùng cán bộ Công an phường Cửa Ông đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ để vụ việc được giải quyết nhanh chóng.

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế những sai sót đáng tiếc. Trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.