Việc bán căn hộ tầng một và chuyển lên tầng trên cùng khiến tôi hiểu rõ sự thật đằng sau câu nói: "Người giàu không nên mua tầng một, và người nghèo không nên mua tầng trên cùng!"

1. Tầng một: Giấc mơ sân vườn hóa ra không đẹp như tưởng

Anh Giai Tứ ở Quảng Châu, Trung Quốc chọn tầng một vì mơ cảnh có sân 30m² trồng hoa, pha trà sáng. Nhưng thực tế lại là chuỗi phiền toái:

- Người đi bộ, người dắt chó… có thể nhìn thẳng vào nhà, buộc anh kéo rèm cả ban ngày .

- Mùa mưa ẩm, tường mốc từng mảng . Mùa nồm, sàn cong vênh , máy hút ẩm chạy 24/7.

- Ban đêm, tiếng ống thoát nước nghe như có thác mini trong nhà.

- Trẻ con, xe đẩy, tiếng bước chân trên tầng trên… tất cả tạo thành một “bản giao hưởng” bất đắc dĩ.

- Khoảng sân tưởng là ưu điểm, hóa ra thành nơi hứng tàn thuốc, khăn giấy, rác gió thổi xuống từ các tầng.

Ưu điểm ít ỏi, bất tiện quá nhiều. Anh nói: “Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang sống giữa một cái… công viên công cộng.”

2. Tầng thượng: Yên tĩnh thật, nhưng cái giá không hề nhỏ

Chuyển lên tầng cao nhất, anh tưởng cuối cùng cũng “lên đời”: Không bị dòm ngó, không ồn ào, tầm nhìn rộng, tối ngắm sao.

Nhưng rắc rối mới lại xuất hiện:

- Một trận mưa lớn khiến nước thấm qua ban công , chi phí sửa chữa lên tới 8.000 tệ , ban quản lý còn nói: “Tầng thượng rò nước là chuyện bình thường.”

- Giờ cao điểm đợi thang máy 5 phút ; mất điện thì phải leo 28 tầng , bước một lần nhớ cả đời.

- Mùa hè, điều hòa phải để 20°C mới đủ mát, hóa đơn điện tăng gấp đôi .

- Mái tôn, bê tông hấp nhiệt khiến nhà trên cùng nóng cực điểm vào trưa.

Anh thừa nhận: “Được cái ngắm sao, nhưng cái giá ánh sao này… cũng không rẻ.”

3. Không có tầng tốt – chỉ có tầng phù hợp

Câu nói “người giàu – người nghèo” thực ra phản ánh khả năng chịu đựng bất tiện :

- Người giàu không chọn tầng một vì họ không muốn tốn thời gian xử lý chuyện ẩm mốc, mất riêng tư, côn trùng, tiếng ồn.

- Người thu nhập trung bình né tầng trên vì lo tiền điện, tiền sửa thấm, phí bảo trì, nguy cơ hỏng thang máy, ảnh hưởng sức khỏe người lớn tuổi.

Không phải tầng nào “xấu”, mà là:

Không hợp lối sống → sinh phiền toái.

Hiện nay, nhiều dự án mới đã cải thiện chống thấm – chống ồn – thoát nước, nên đừng để những định kiến cũ chi phối. Mua nhà giống chọn bạn đời: đẹp mấy cũng phải hợp , còn hợ p mới sống lâu.

4. Cuối cùng, sau hai lần đổi nhà, anh rút ra:

- Tầng một hợp người thích sân vườn nhỏ, chấp nhận chuyện riêng tư và ẩm mốc.

- Tầng thượng hợp người thích yên tĩnh, chịu được nắng nóng, thấm dột và phí bảo trì.

- Tầng trung – không phải ngẫu nhiên – là lựa chọn của phần lớn gia đình.