Videographer có tiếng tại Việt Nam: “Không nghĩ MV mới của Wren Evans được quay bằng iPhone 16 Pro”

Mới đây, Wren Evans vừa thả xích MV “Cứu Lấy Âm Nhạc”, đánh dấu màn trở lại của giọng ca Gen Z sau gần một năm im hơi lặng tiếng kể từ album đầu tay Loi choi.

MV của Wren Evans được quay hoàn toàn bằng iPhone 16 Pro Max bởi C Prinz. Đây là cái tên quốc tế tiếng tăm từng đứng sau nhiều MV ấn tượng như: Happier Than Ever - Billie Eilish, Guess - Charlie xcx ft. Billie Eilish, Crazy - Doechii...

C Prinz hợp tác với vũ đoàn Bước nhảy của Việt Nam và biên đạo Tyrik Patterson - người vừa biên đạo cho show Halftime của Beyoncé tại NFL tháng 12/2024 để tạo ra những phân đoạn vũ đạo vừa mang tính điện ảnh vừa dễ dàng để mọi người có thể học theo và tái hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

MV được quay dựng chuyên nghiệp, phần nhìn ấn tượng đến mức nhiều người không thể đoán được sản phẩm hoàn toàn được quay bằng một chiếc điện thoại.

Khung cảnh Wren Evans cùng đạo diễn C Prinz và đội ngũ thực hiện MV đang xem lại các cảnh quay trên iPhone 16 Pro Max.

Hiếu BK, Videographer (người chuyên ghi hình và sản xuất video, thường làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và sự kiện) tại Việt Nam từng hợp tác cùng nhiều người nổi tiếng chia sẻ, “Nếu không nói anh cũng không nghĩ rằng sản phẩm này được quay từ iPhone 16 Pro.”

Là người có nhiều chuyên môn trong lĩnh vực quay dựng chuyên nghiệp, Hiếu BK cho biết “nói đến tổng thể thì MV “Cứu Lấy Âm Nhạc” cho anh cảm giác trải nghiệm một sản phẩm âm nhạc trọn vẹn.

Hiếu BK, Videographer, Content Creator và đồng thời là diễn giả quen mặt với giới trẻtrong lĩnh vực quay dựng chuyên nghiệp.

“Điều mình thấy ấn tượng nhất là những set quay có rất nhiều chuyển động và màu sắc đa dạng nhưng iPhone 16 Pro vẫn có thể ghi lại rất chi tiết. Và khác với năm trước thì MV năm nay cũng áp dụng khả năng quay 4K 120FPS trên iPhone 16 Pro để quay những cảnh quay chuyển động ấn tượng hơn”, nam Videographer chia sẻ.

Anh nhận định, sự khác biệt lớn nhất giữa iPhone và máy quay chuyên nghiệp chắc chắn là khả năng thích nghi ở những điều kiện quay phức tạp. Khi xem MV có phân đoạn ở trong xe thì với iPhone mọi thứ dễ dàng hơn, tối ưu được các cảnh quay với ít tải trọng hơn so với máy quay chuyên dụng rất nhiều. Việc theo tác đổi các tiêu cự ống kính cũng sẽ đơn giản ít tốn thời gian hơn so với các set quay thông thường.

Những set quay MV có rất nhiều chuyển động và màu sắc đa dạng nhưng iPhone 16 Pro vẫn có thể ghi lại rất chi tiết.

Tính di động trên iPhone cũng giúp việc tạo ra những góc nhìn độc đáo trở nên dễ dàng hơn.

Vốn được biết với nhiều video triệu view được quay bằng các máy quay chuyên dụng, tuy nhiên nam videographer cho biết khá ấn tượng về khả năng quay video trên iPhone 16 Pro. “Vừa rồi Hiếu cũng có thực hiện một phim ngắn và một video du lịch thực hiện trên iPhone 16 Pro Max thì Hiếu cảm thấy mọi thứ đều rất ổn định. Những cập nhật năm nay trên iPhone 16 hầu như có thể đáp ứng được hầu hết các thể loại nội dung mà Hiếu đang thực hiện. Việc không quá lo nghĩ về thiết bị làm Hiếu tập trung hơn vào câu chuyện cũng như việc sáng tác được diễn ra mượt mà hơn”, Hiếu BK cho biết.