Video trên máy bay về Jisoo (BLACKPINK) gây phẫn nộ

Sáng 26/3, tờ Koreaboo đưa tin, 1 tiếp viên của hãng hàng không tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa đăng tải lên mạng đoạn video quay lại chỗ ngồi trên máy bay của Jisoo (BLACKPINK). Trong clip, nữ tiếp viên hàng không còn tiết lộ hết những món đồ nữ thần tượng xứ Hàn từng sử dụng trên máy bay từ khẩu trang, dép, gối Hello Kitty, miếng che mắt, chiếc đệm ngồi cho đến những viên kẹo, trái cây.

Nữ tiếp viên còn cho biết thêm: "Khoảnh khắc tuyệt đỉnh trong sự nghiệp của tôi. Là nàng tiên hạ phàm ư? BLACKPINK thực sự đã ở chỗ của tôi đó. Lúc đầu tôi không nhận ra cô ấy. Chắc mắt tôi có vấn đề thật rồi. Tôi thậm chí còn yêu cầu cô ấy cất chiếc túi lên phía trên. Khẩu trang của Jisoo chắc là thơm lắm (tôi chưa ngửi nha). Chắc tôi phát điên mất. Mọi người bình tĩnh nào. Còn có trái cây và nước uống. Và còn cả gối Hello Kitty, miếng che mắt và đệm ngồi cô ấy từng sử dụng".

Nữ tiếp viên hàng không quay lại clip về chỗ ngồi của Jisoo và những món đồ nữ ca sĩ đình đám đã sử dụng trên máy bay

Đoạn video nói trên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và gây phẫn nộ trong cộng đồng fan của Jisoo. Theo những khán giả này, tiếp viên hàng không đã đi quá giới hạn, xâm phạm quyền riêng tư của nữ thần tượng sinh năm 1995: "Tôi thực sự nghĩ cô đã đi quá giới hạn khi quay chụp rồi công khai clip về chỗ ngồi và những vật dụng nghệ sĩ từng sử dụng. Thậm chí, cô còn tag hẳn tài khoản của Jisoo vào nữa chứ", "Đăng clip lên như thế này thì liệu cô có bị phạt vì xâm phạm quyền riêng tư của hành khách hay không?", "Việc quay phim chỗ ngồi của Jisoo như vậy liệu có ổn không đấy?", "Chắc cô muốn bị mất việc có phải không?"...

Nhiều khán giả vô cùng bức xúc vì Jisoo đã bị xâm phạm quyền riêng tư khi đi máy bay

Đây không phải lần đầu Jisoo bị xâm phạm quyền riêng tư khi có lịch trình ở nước ngoài. Cách đây không lâu, Jisoo cùng nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Seo In Guk (phim Reply 1997) đã tới Cebu (Philippines) để ghi hình cho tác phẩm truyền hình mang tên Monthly Boyfriend. Chỉ trong vài ngày, loạt video do khán giả quay lại cảnh Jisoo - Seo In Guk tại trường quay đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự giận dữ khi xem những đoạn video ghi lại quá trình quay phim của Jisoo và tài tử họ Seo. Nguyên nhân đến từ việc khán giả đã quay lại những clip nói trên khi chưa được sự cho phép từ phía đoàn làm phim.

Được biết, ekip đã cẩn thận đăng bảng thông báo nghiêm cấm khán giả quay phim, chụp hình các diễn viên tại trường quay ở Cebu. Thế nhưng, nhiều người vẫn phớt lờ lệnh cấm và thản nhiên quay lén Jisoo - Seo In Guk trong buổi ghi hình rồi tung lên mạng. Chưa dừng lại ở đó, 1 số cá nhân còn chụp ảnh 2 nghệ sĩ đang nghỉ ngơi tại trường quay.

Khán giả đã quay lại cảnh Jisoo - Seo In Guk đang ghi hình cho phân đoạn tắm biển ở Cebu khi chưa được sự cho phép từ phía đoàn phim Monthly Boyfriend

Nguồn: Koreaboo