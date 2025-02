23.000 người hóng ảnh nghi Dispatch "tóm sống" Jisoo (BLACKPINK) hẹn hò tài tử Reply 1997 hơn gần 10 tuổi ở Philippines

Sáng 12/2, cộng đồng mạng châu Á dậy sóng trước hình ảnh nghi "hung thần" Dispatch tung ảnh Jisoo hẹn hò tài tử Seo In Guk (Reply 1997) ở 1 bãi biển tại Cebu (Philippines). 1 blogger có 365 ngàn người theo dõi còn đăng lại bức ảnh kèm dòng thông báo gây xôn xao: "Tờ Dispatch vừa chứng thực chuyện Jisoo - Seo In Guk hẹn hò. Cặp đôi đã tận hưởng buổi hẹn hò ở Cebu (Philippines)". Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng này đã thu hút được hơn 23 ngàn lượt like và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mới đây.

Loạt ảnh nghi Dispatch khui chuyện Jisoo hẹn hò tài tử Seo In Guk ở nước ngoài đã gây xôn xao cộng đồng mạng

1 blogger nổi tiếng vừa chia sẻ bài đăng với nội dung: "Tờ Dispatch vừa chứng thực chuyện Jisoo - Seo In Guk hẹn hò. Cặp đôi đã tận hưởng buổi hẹn hò ở Cebu (Philippines)" và ngay lập tức hút về hơn 23 ngàn lượt like từ khán giả

Jisoo và Seo In Guk chiếm sóng mạng xã hội trong buổi sáng 12/2 với tin đồn tình ái

Thế nhưng trên thực tế, Dispatch không hề khui bất kỳ cặp đôi Hàn nào trong những ngày qua. Và khi gõ từ khóa "Jisoo - Seo In Guk" trên cổng thông tin Naver (Hàn Quốc), công chúng cũng không thể tìm được bất cứ bài báo nào đưa tin Jisoo đang yêu Seo In Guk.

Hóa ra tấm hình làm dấy lên nghi vấn Dispatch tung ảnh Jisoo - Seo In Guk hẹn hò thực chất là bức ảnh do khán giả chụp lại cảnh 2 ngôi sao đang ghi hình cho bộ phim Monthly Boyfriend ở Philippines. Nói cách khác, hình ảnh gây xôn xao vốn không phải do ký giả Dispatch chụp lại mà đã được photoshop thêm logo của trang tin danh tiếng xứ Hàn nhằm khiến công chúng hiểu lầm. Nói tóm lại, không hề có chuyện Jisoo - Seo In Guk đang yêu đương, bị "tóm sống" khoảnh khắc tình cảm ở nước ngoài.

Người hâm mộ đã chụp loạt ảnh Jisoo đang quay phim cùng Seo In Guk ở Philippines

Khi gõ từ khóa "Jisoo - Seo In Guk" trên cổng thông tin Naver, công chúng chỉ có thể đọc được những bài báo đưa tin về màn hợp tác của Jisoo và Seo In Guk trong bộ phim Monthly Boyfriend

Màn hợp tác của Jisoo - Seo In Guk đã gây xôn xao mạng xã hội trong thời gian qua. Seo In Guk nổi tiếng tại Hàn sau khi giành được danh hiệu quán quân tại chương trình Superstar K 2009. Tới năm 2012, nam nghệ sĩ vang danh khắp châu Á nhờ vai chính trong tác phẩm gây sốt Reply 1997

Nguồn: X, Naver