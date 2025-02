Video Jisoo (BLACKPINK) tắm biển cùng nam diễn viên đình đám gây phẫn nộ

Sáng 11/2, tờ Koreaboo đưa tin, Jisoo (BLACKPINK) cùng nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Seo In Guk đã tới Cebu (Philippines) để ghi hình cho bộ phim mang tên Monthly Boyfriend. Trong 2 ngày qua, loạt video do khán giả quay lại cảnh Jisoo - Seo In Guk tại trường quay đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Đáng nói, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự giận dữ khi xem những đoạn video ghi lại quá trình quay phim của Jisoo và tài tử họ Seo. Nguyên nhân đến từ việc khán giả đã quay lại những clip nói trên khi chưa được sự cho phép từ phía đoàn làm phim. Được biết, ekip đã cẩn thận đăng bảng thông báo nghiêm cấm khán giả quay phim, chụp hình các diễn viên tại trường quay ở Cebu (Philippines). Thế nhưng, nhiều người vẫn phớt lờ lệnh cấm và thản nhiên quay lén Jisoo - Seo In Guk trong buổi ghi hình rồi tung lên mạng. Chưa dừng lại ở đó, 1 số cá nhân còn chụp ảnh 2 nghệ sĩ đang nghỉ ngơi tại trường quay.

Khán giả đã quay lại cảnh Jisoo - Seo In Guk đang ghi hình cho phân đoạn tắm biển ở Cebu khi chưa được sự cho phép từ phía đoàn phim Monthly Boyfriend

Những clip ghi lại quá trình Jisoo tham gia ghi hình cho phim mới đã được phát tán rầm rộ, khiến nhiều fan của nữ ca sĩ cảm thấy vô cùng bức xúc

Ngay tại trường quay, ekip đã đăng thông báo nghiêm cấm khán giả quay phim, chụp hình: "Quá trình quay phim đang diễn ra. Chỉ những ai có phận sự mới được vào khu vực này. Làm ơn không quay phim, chụp hình. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của các bạn". Thế nhưng, không ít khán giả đã phớt lờ lệnh cấm từ đoàn phim

Màn hợp tác của Jisoo - Seo In Guk đã gây xôn xao mạng xã hội trong thời gian qua. Seo In Guk nổi tiếng tại Hàn sau khi giành được danh hiệu quán quân tại chương trình Superstar K 2009. Tới năm 2012, nam nghệ sĩ vang danh khắp châu Á nhờ vai chính trong tác phẩm gây sốt Reply 1997

Theo Koreaboo, người hâm mộ nhấn mạnh, hành động quay chụp của khán giả khi chưa được sự cho phép từ đoàn phim không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của Jisoo - Seo In Guk mà còn làm "leak" nội dung tác phẩm Monthly Boyfriend, gây thiệt hại cho đội ngũ sản xuất.

Cách đây không lâu, thành viên khác của BLACKPINK là Lisa cũng bị xâm phạm quyền riêng tư. Cụ thể, hồi tháng trước, 1 tài khoản mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn clip Lisa đi dạo chơi ở 1 trung tâm thương mại tại Thái Lan. Đáng chú ý, theo Kbizoom tìm hiểu, đoạn CCTV nói trên được trích xuất từ camera giám sát của trung tâm thương mại và bị phát tán trên mạng khi chưa được sự đồng ý từ Lisa. Chính vì lẽ đó, đoạn clip đã gây phẫn nộ trong cộng đồng fan nữ idol sinh năm 1997.

Nhiều khán giả còn yêu cầu người "leak" đoạn video về em út Hắc Hường phải lên tiếng xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của nữ thần tượng. Được biết, cá nhân chia sẻ đoạn CCTV về Lisa đã gỡ đoạn clip khỏi tài khoản mạng xã hội sau khi nhận "bão" chỉ trích từ công chúng.

Đoạn CCTV ghi lại hình ảnh Lisa dạo chơi trong trung tâm thương mại bỗng được chia sẻ từ 1 tài khoản mạng xã hội trong ngày 2/1, khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc

Nguồn: Koreaboo