Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội OVYEA, Nhật Bản

Thỏa thuận hướng tới phát triển các chương trình trao đổi học sinh, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, kết nối chuyên gia giáo dục và mở rộng cơ hội học tập quốc tế cho học sinh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Victoria School và OVYEA hợp tác, tăng cường kết nối giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Sự hợp tác giữa Hệ thống Giáo dục Victoria School và OVYEA được kỳ vọng trở thành cầu nối bền vững giữa hai nền giáo dục, góp phần thúc đẩy giao lưu tri thức, văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm đào tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây không chỉ là sự kết nối giữa hai tổ chức giáo dục, mà còn là cam kết cùng đồng hành vì sự phát triển của thế hệ trẻ trong tương lai.

Thông qua hợp tác này, học sinh Victoria School sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường học tập đa văn hóa, mở rộng tư duy quốc tế và trải nghiệm những giá trị tiến bộ của giáo dục Nhật Bản. Đồng thời, đội ngũ giáo viên và nhà quản lý giáo dục cũng có thêm cơ hội cập nhật xu hướng mới, trao đổi chuyên môn và nâng cao năng lực trong môi trường hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Hệ thống Giáo dục Victoria School và các thành viên của OVYEA cũng đã đến thăm và làm việc với Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự chủ động kết nối của nhà trường với các cơ quan ngoại giao, đồng thời thắt chặt mối gắn kết giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giáo dục trong thời gian tới.

Đại diện Victoria School và đại diện Hiệp hội Giao lưu Thanh thiếu niên Okayama - Việt Nam đến thăm và làm việc tại Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam

Nhiều chương trình thiết thực dành cho học sinh, giáo viên và nhà quản lý

Một trong những ý nghĩa quan trọng của thỏa thuận là cùng lan tỏa những giá trị nổi bật của giáo dục Nhật Bản như tinh thần tự lập, tính kỷ luật, trách nhiệm cộng đồng, sự tôn trọng và khả năng thích ứng. Khi được kết hợp cùng bản sắc văn hóa Việt Nam, tinh thần hiếu học và những giá trị nhân văn truyền thống, đây sẽ là nền tảng tích cực để nuôi dưỡng thế hệ học sinh có nhân cách tốt, nếp sống tích cực và bản lĩnh hội nhập.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ từng bước triển khai các hoạt động giao lưu học sinh, kết nối giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức hội thảo chuyên môn, trao đổi văn hóa và phát triển các chương trình học tập mang tính quốc tế. Các sáng kiến cụ thể sẽ được xây dựng phù hợp theo từng giai đoạn, trên tinh thần hiệu quả, thực chất và mang lại giá trị lâu dài cho học sinh, giáo viên cũng như cộng đồng giáo dục hai nước.

Mở rộng trải nghiệm toàn cầu cho học sinh Việt Nam

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Lê Nguyễn Trung Nguyên, Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School, chia sẻ:

"Giáo dục là hành trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, bền bỉ và kỉ luật. Đây cũng là những đức tính nổi trội của người Nhật mà tôi rất ngưỡng mộ. Thông qua hợp tác này, Victoria School System kỳ vọng góp phần thắt chặt mối quan hệ Việt – Nhật, đồng thời nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu bản lĩnh và hội nhập nhờ lan toả những giá trị tốt đẹp của Nhật Bản, kết hợp với nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam."

Bà Lê Nguyễn Trung Nguyên, Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School, chia sẻ tại lễ ký kết

Ông Sho Aoki, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Thanh thiếu niên Okayama - Việt Nam, cho biết:

"Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn giáo dục của Victoria School System và tin tưởng đây sẽ là đối tác chiến lược quan trọng trong các sáng kiến giao lưu giáo dục, văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trên nền tảng hợp tác này, hai bên sẽ cùng tạo ra nhiều cơ hội phát triển thiết thực cho thế hệ trẻ."

Ông Sho Aoki Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Thanh thiếu niên Okayama - Việt Nam đến thăm học sinh Victoria Preschool thuộc Hệ thống Giáo dục Victoria School

Ông Christopher Bradley, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Victoria School, chia sẻ:

"Chúng tôi tin rằng giáo dục quốc tế không chỉ nằm ở chương trình học, mà còn ở cơ hội để học sinh được tiếp xúc với những nền văn hóa mới, học hỏi các giá trị tiến bộ và phát triển tư duy toàn cầu. Hợp tác với OVYEA là bước đi ý nghĩa để Victoria School mang đến thêm nhiều trải nghiệm giá trị cho học sinh trên hành trình trưởng thành."

Bước tiến mới trong chiến lược phát triển quốc tế của Victoria School System

Sự kiện ký kết với OVYEA đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của Victoria School, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập và giàu trải nghiệm cho học sinh.

Thông qua mạng lưới hợp tác cùng các đối tác quốc tế uy tín, Victoria School hướng tới đào tạo thế hệ học sinh tự tin, bản lĩnh, có năng lực thích ứng toàn cầu, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Về Victoria School System

Victoria School là hệ thống trường học liên cấp Quốc tế Song ngữ Cambridge theo mô hình Happy School của UNESCO, giúp học sinh được tiếp cận nền giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Victoria School cung cấp một lộ trình học tập liền mạch, tích hợp tinh hoa kiến thức quốc gia và quốc tế cùng hệ thống công nghệ giáo dục, cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất, nhằm đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú, bản lĩnh, là những công dân toàn cầu hạnh phúc, có bản sắc dân tộc và lòng trắc ẩn, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Về Hiệp hội Giao lưu Thanh thiếu niên Okayama - Việt Nam (OVYEA)

OVYEA là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu quốc tế, tập trung thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua các chương trình trao đổi học sinh, giáo viên, đào tạo chuyên môn và kết nối văn hóa.

Hiệp hội có nền tảng kết nối từ Okayama - tỉnh được biết đến với truyền thống giáo dục và môi trường học tập chất lượng tại Nhật Bản, nơi quy tụ nhiều chuyên gia, nhà giáo dục và tổ chức cùng chung định hướng phát triển thế hệ trẻ có tư duy toàn cầu và tinh thần trách nhiệm.