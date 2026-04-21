Open Z mở lời giải cho bài toán nhân lực thời AI

Khác với những sự kiện tư vấn tuyển sinh truyền thống, Open Z được thiết kế như một không gian trải nghiệm đa chiều, nơi người tham gia trực tiếp "nhập vai" vào các vị trí công việc trong nhiều lĩnh vực đang chịu tác động mạnh từ AI như lập trình phần mềm, thiết kế sáng tạo, digital marketing và các ngành công nghệ kỹ thuật mới.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia Open Z 2026 tại Hà Nội để trải nghiệm mô hình "thử việc chạm nghề"

Tại đây, người tham gia không chỉ được thử sức với các tình huống mô phỏng công việc thực tế mà còn có cơ hội khám phá năng lực bản thân thông qua các bài test định hướng, trải nghiệm công cụ công nghệ tích hợp AI và nhận tư vấn 1:1 từ đội ngũ chuyên gia, giảng viên. Mô hình này giúp người trẻ có cái nhìn rõ nét hơn về đặc thù nghề nghiệp, yêu cầu kỹ năng cũng như xu hướng phát triển của thị trường lao động trong thời đại số.

Chia sẻ về định hướng đào tạo, cô Nguyễn Phương Anh – Phó giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT cho biết: "Chúng tôi không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn, mà tập trung rút ngắn khoảng cách giữa việc học và nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp."

Người tham gia trực tiếp nhập vai ở các vị trí công việc thuộc lĩnh vực thiết kế sáng tạo và digital marketing tại Open Z Hà Nội

Theo cô Nguyễn Phương Anh, trong bối cảnh AI đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng trong cách doanh nghiệp vận hành và tuyển dụng, việc đào tạo không thể chỉ dừng ở lý thuyết mà cần đặt trọng tâm vào năng lực ứng dụng, khả năng thích nghi với công nghệ và trải nghiệm thực chiến ngay từ quá trình học.

Đại diện Viện đào tạo quốc tế FPT cũng nhấn mạnh vai trò của AI trong toàn bộ chương trình đào tạo hiện nay: "AI không chỉ là một môn học, mà được tích hợp xuyên suốt trong tư duy đào tạo và trải nghiệm thực hành của sinh viên." Cách tiếp cận này được thể hiện rõ qua việc AI được đưa vào cả nội dung giảng dạy lẫn hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, giúp người học sớm làm quen với các công cụ, quy trình và mô hình làm việc đang được doanh nghiệp áp dụng thực tế.

Học sinh, sinh viên trực tiếp thử sức với các tình huống nghề nghiệp mô phỏng của khối ngành kỹ thuật, công nghệ

Open Z không đơn thuần là một ngày hội trải nghiệm, mà là một cách tiếp cận mới trong hướng nghiệp thời AI, giúp người trẻ hiểu rõ năng lực bản thân, đặc thù nghề nghiệp và nhu cầu thực tế của thị trường trước khi đưa ra quyết định học tập. Thông qua mô hình này, người tham gia được tiếp cận trực tiếp với các lĩnh vực nghề nghiệp đang có nhu cầu nhân lực cao, từ đó đưa ra lựa chọn ngành học dựa trên trải nghiệm thực tế thay vì cảm tính.

Viện đào tạo quốc tế FPT là đơn vị đào tạo thuộc FPT, quy tụ nhiều hệ đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế, digital marketing, bán dẫn, AI Agent và phát triển phần mềm ô tô thông minh. Định hướng đào tạo của đơn vị tập trung vào tính ứng dụng, thực tế và kết nối chặt chẽ với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhằm chuẩn bị cho người học năng lực làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Viện đào tạo quốc tế FPT năm 2026 tuyển sinh 6 ngành đào tạo

Sau điểm dừng tại Hà Nội, hành trình Open Z sẽ đến với Đà Nẵng vào ngày 25/04/2026, từ 8:00 đến 15:00 tại 130 Đống Đa, phường Hải Châu, tiếp tục mang mô hình trải nghiệm nghề nghiệp thực tế đến với học sinh, sinh viên khu vực miền Trung. Đồng thời mở rộng không gian để người trẻ tiếp cận những xu hướng nghề nghiệp mới trong kỷ nguyên AI.