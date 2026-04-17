Chính thức: Lịch nghỉ Giỗ tổ và 30/4-1/5 của học sinh Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức ban hành thông báo về lịch nghỉ các ngày lễ lớn trong tháng 4 năm 2026 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, trong đợt này, ngành giáo dục thủ đô sẽ có hai kỳ nghỉ quan trọng gồm Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam 30/4 kết hợp Quốc tế Lao động 1/5.

Đối với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, do ngày lễ chính thức (10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật ngày 26/4, nên học sinh và giáo viên sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4. Như vậy, cộng với ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ và học sinh sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài 2 ngày liên tục.

Ngay sau đó, đối với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện nghỉ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Cụ thể, học sinh và giáo viên được nghỉ 2 ngày, gồm thứ Năm ngày 30/4 và thứ Sáu ngày 1/5. Tùy vào cấp học và chế độ làm việc (nghỉ 1 hoặc 2 ngày cuối tuần), các em học sinh có thể được tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài thêm vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật kế tiếp.

Lịch nghỉ Giỗ tổ và 30/4-1/5 của học sinh Hà Nội vừa được công bố chính thức

Bên cạnh việc công bố lịch nghỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe nhằm đảm bảo an toàn trong suốt thời gian nghỉ lễ. Các trường học được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc, bố trí cán bộ trực 24/24 để bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ động các phương án phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, công tác phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để giữ gìn an ninh trật tự trường học được đặt lên hàng đầu.

Các nhà trường cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, thanh lịch và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Sở lưu ý tuyệt đối không để học sinh tham gia hoặc cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật như đua xe trái phép. Ngay sau khi kết thúc các kỳ nghỉ, các đơn vị giáo dục phải nhanh chóng ổn định nền nếp, đảm bảo tiến độ chương trình học tập theo đúng kế hoạch năm học đã đề ra.