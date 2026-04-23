Học IT năm 2026: Biết code thôi chưa đủ – Doanh nghiệp đang tìm kiểu sinh viên nào?

Sinh viên FPT Aptech học tập trong môi trường chú trọng thực hành và tương tác trực tiếp cùng giảng viên

Nếu trước đây kỹ năng lập trình được xem là "tấm vé vào ngành", thì hiện tại đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều nhà tuyển dụng thực sự tìm kiếm là những bạn trẻ hiểu cách một sản phẩm công nghệ được xây dựng, vận hành và tối ưu để giải quyết bài toán thực tế.

Không chỉ viết đúng code, sinh viên IT ngày nay cần có tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp mang lại giá trị cho người dùng. Cùng với đó, kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và trình bày ý tưởng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi lập trình viên thường xuyên phải phối hợp với designer, marketer hay product manager.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hiện ưu tiên ứng viên đã từng tham gia dự án thật, có sản phẩm cụ thể hoặc portfolio cá nhân. Điều này cho thấy xu hướng tuyển dụng đang chuyển mạnh sang tiêu chí "làm được việc ngay", thay vì chỉ nhìn vào điểm số hay bằng cấp.

Giảng viên đồng hành cùng sinh viên, hỗ trợ xây dựng kỹ năng chuyên môn và tư duy giải quyết vấn đề

Song song với đó, AI đang tái định hình vai trò của lập trình viên. Thay vì thay thế con người, AI trở thành công cụ hỗ trợ giúp tối ưu quy trình và tăng hiệu suất làm việc. Vì vậy, người học không chỉ cần giỏi lập trình mà còn phải biết cách ứng dụng AI, hiểu dữ liệu và có tư duy sản phẩm.

Nắm bắt xu hướng đó, FPT Aptech triển khai chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế, hướng tới mô hình học gắn với thực tế doanh nghiệp. Điểm khác biệt của chương trình nằm ở phương pháp "học đi đôi với hành". Sinh viên được tham gia các dự án thực tế xuyên suốt quá trình học, từ đó rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và xây dựng portfolio cá nhân ngay từ khi còn đi học.

Bên cạnh chuyên môn, chương trình cũng chú trọng phát triển các kỹ năng như giao tiếp, quản lý thời gian và tư duy phản biện - những năng lực cần thiết để thích nghi trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi.

Mô hình đào tạo "học đi đôi với hành" giúp sinh viên sớm làm quen với quy trình làm việc của doanh nghiệp công nghệ

Đặc biệt trong năm 2026, FPT Aptech triển khai nhiều chương trình học bổng và ưu đãi học phí dành cho sinh viên tại Hà Nội với mức hỗ trợ lên tới 14 triệu đồng. Cụ thể, học bổng Tài năng Platinum trị giá 14 triệu đồng dành cho thí sinh đạt điểm test từ 80 trở lên hoặc có điểm trung bình lớp 12 từ 7.6. Bên cạnh đó là học bổng Tài năng Gold 10 triệu đồng, Tài năng Silver 4 triệu đồng, ưu đãi chuyển ngành 7 triệu đồng và ưu đãi nhập học sớm lên tới 13 triệu đồng.

Theo chính sách áp dụng, mỗi sinh viên được chọn một học bổng hoặc ưu đãi có giá trị cao nhất, học bổng được trừ trực tiếp vào học phí trong thời gian từ 30/12/2025 đến 23/10/2026. Đây là thời điểm phù hợp để tìm hiểu lộ trình học và nắm bắt cơ hội hỗ trợ học phí trước khi kỳ tuyển sinh mới bước vào cao điểm. Tham khảo thêm các chương trình học bổng của FPT Aptech tại đây để không bỏ lỡ cơ hội học tập.

Sinh viên nhập học FPT Aptech có cơ hội nhận học bổng lên đến 14 triệu đồng

Trong bối cảnh thị trường lao động IT ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn một môi trường đào tạo gắn với thực tế, cập nhật xu hướng AI và có chính sách hỗ trợ học phí rõ ràng sẽ là bước khởi đầu quan trọng để người trẻ xây dựng lợi thế dài hạn cho tương lai.