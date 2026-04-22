Hơn 64% giáo viên Việt Nam ứng dụng AI trong giảng dạy, cao gấp đôi mức trung bình của thế giới

Sáng 21/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm góp ý Dự thảo Báo cáo quốc gia Chương trình Đánh giá quốc tế về Dạy và Học (TALIS) chu kỳ 2024. Đây là báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát diện rộng, thu thập ý kiến tự báo cáo của giáo viên và hiệu trưởng cấp THCS, qua đó phác họa một bức tranh tương đối toàn diện về thực trạng dạy và học tại Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các quốc gia thuộc OECD và trong khu vực.

Theo đại diện nhóm nghiên cứu, kết quả phân tích trên 9 lĩnh vực trọng yếu cho thấy đội ngũ giáo viên Việt Nam đang sở hữu nền tảng chuyên môn ổn định với mức độ chuẩn hóa cao. Cụ thể, hơn 91% giáo viên đạt trình độ đại học trở lên và 94,03% được đào tạo sư phạm chính quy - con số vượt đáng kể so với mức trung bình 77% của OECD. Điều này không chỉ phản ánh chất lượng đào tạo mà còn cho thấy sự đồng bộ và vững chắc về nghiệp vụ trong toàn hệ thống giáo dục.

Đáng chú ý, một trong những điểm nhấn mang tính đột phá của báo cáo là khả năng thích ứng nhanh với công nghệ của giáo viên Việt Nam. Tỷ lệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy đạt 64,45%, cao gấp đôi mức trung bình quốc tế, trong bối cảnh điều kiện hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế. Con số này cho thấy sự chủ động, linh hoạt của giáo viên trong việc tiếp cận các xu hướng dạy học mới, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới đang diễn ra rõ nét trong ngành giáo dục.

Giờ học ứng dụng trí tuệ nhân tạo của cô và trò tại một trường tiểu học ở Bắc Ninh. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, việc ứng dụng AI cũng đặt ra không ít thách thức. Báo cáo nhấn mạnh yêu cầu cần có cơ chế kiểm soát rủi ro, định hướng rõ những nội dung và lĩnh vực nên khuyến khích áp dụng công nghệ này, nhằm đảm bảo hiệu quả và tính bền vững trong giảng dạy.

Từ những dữ liệu trên có thể thấy, giáo dục Việt Nam đang đứng trước một bước chuyển quan trọng khi không chỉ duy trì nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn từng bước bắt nhịp với làn sóng công nghệ toàn cầu. Việc giáo viên chủ động ứng dụng AI ở mức cao là tín hiệu tích cực, nhưng để đi xa hơn, cần có chiến lược dài hạn nhằm khai thác công nghệ một cách hiệu quả, an toàn và phù hợp với thực tiễn giáo dục trong nước.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo