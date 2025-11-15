Vì sao tri ân thầy cô không chỉ gói gọn trong 20/11?

Mỗi dịp 20/11, mạng xã hội lại tràn ngập hình ảnh hoa, quà và những lời cảm ơn gửi tới thầy cô. Đây là một nét đẹp quen thuộc trong đời sống người Việt - một dịp để học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người đã dạy mình kiến thức và xa hơn là dạy mình cả cách sống, cách làm người.

Nhưng tri ân vốn không chỉ nên gói trong một ngày. Tinh thần "tôn sư trọng đạo" vốn là một lối sống, một phần căn tính văn hoá Việt, nơi lòng biết ơn được nuôi dưỡng và thể hiện qua từng hành động, từng khoảnh khắc thường nhật. Vậy tại sao tinh thần tri ân ấy lại quan trọng đến thế? Và vì sao nó nên được gìn giữ mỗi ngày, chứ không chỉ đợi đến đúng dịp mới nhớ?

Tri ân là phần của căn tính văn hóa Việt

"Tôn sư trọng đạo" đã có từ ngàn đời khi thầy cô không chỉ truyền đi con chữ mà còn truyền cả cách làm người. Những mái tóc người thầy bạc dần theo năm tháng, những trang giáo án cũ kỹ, những buổi sáng sân trường rộn rã tiếng cười… Tất cả đều là biểu tượng của sự dẫn dắt, của những năm tháng thầm lặng của người thầy.

Tri ân với thầy cô không chỉ là bó hoa rực rỡ hay món quà cầu kỳ, mà nằm ở cách chúng ta trân trọng và áp dụng những bài học ấy trong đời sống, ở thái độ sống tử tế, chăm chỉ và bản lĩnh hơn từng ngày. Đây là giá trị văn hóa, một phần căn tính của người Việt, không phải một phong trào qua loa, nhất thời.

Học trò thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng dấu ấn của thầy cô theo ta cả đời. 20/11 là dịp tuyệt vời để gửi lời cảm ơn, nhưng đôi khi lại trở thành áp lực hình thức: hoa, quà, thiệp, buổi lễ kỷ niệm rườm rà khiến nhiều học trò cảm thấy nặng nề hơn là vui vẻ. Nhiều người mua quà chỉ vì "phải mua", chụp ảnh chỉ vì "phải có", mà quên mất điều cốt lõi, rằng lòng biết ơn không nằm ở món quà đắt tiền hay bức ảnh đẹp. Khi chúng ta gom cả một năm sự biết ơn rồi "xả" vào một ngày duy nhất, bản chất tri ân bị lu mờ. Sự quan tâm, niềm tự hào thực sự hay cảm giác hạnh phúc khi thấy học trò trưởng thành lại lặng lẽ bị bỏ qua.

Lòng biết ơn đúng nghĩa chỉ thực sự tỏa sáng trong 364 ngày còn lại, qua từng hành động nhỏ, từng lời hỏi han, từng khoảnh khắc học trò áp dụng bài học vào cuộc sống. Một tin nhắn hỏi thăm giữa tuần, một lời chúc một ngày mới vui vẻ, hay sự xuất hiện chỉn chu khi gặp lại thầy cô… đều có thể trở thành cầu nối âm thầm nhưng bền bỉ giữa thầy và trò. Khi những điều ấy được duy trì, lòng tri ân không còn là một sự kiện, mà là dòng chảy liên tục, như hơi thở trong mối quan hệ giữa người gieo chữ và người học trò từng bước trưởng thành.

Tri ân như một lối sống vẹn nguyên

Khi học trò biết ơn, thầy cô cảm nhận được ý nghĩa nghề nghiệp. Khi xã hội giữ tinh thần này, thế hệ sau cũng học được cách tôn trọng người trao tri thức. Một thái độ, một lời chào, hay nỗ lực học tập hàng ngày đều là cách giữ giá trị này tiếp tục sống. Những hành động nhỏ ấy làm nên sức mạnh bền vững của sự tri ân. Tri ân mỗi ngày giúp mối quan hệ thầy trò trở nên bền chặt và ý nghĩa hơn bất kỳ nghi lễ nào.

Trong hành trình này, Nguyên Xuân đồng hành cùng bạn để lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo qua chiến dịch "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy" với hàng loạt sự kiện ý nghĩa. Không phải gồng mình trong nghi lễ xa hoa, mà chăm sóc, giữ gìn và vun đắp từng chút một giá trị truyền thống. Như trong chính tên gọi của Nguyên Xuân, "Nguyên" là giữ trọn đạo lý, còn "Xuân" là giữ sự tươi mới, năng lượng tích cực trong mối quan hệ. Tri ân trở thành một cách chăm sóc, từ chăm sóc đạo lý, chăm sóc bản thân đến chăm sóc những người đã dành cả thanh xuân để dìu dắt ta.

Tri ân thầy cô không chỉ là lời nói hay món quà, mà là cách ta giữ lại vẻ xuân trong ký ức, trong lòng biết ơn và trong sự tri trọng dành cho những người đã dìu dắt mình trưởng thành. Khi tinh thần này được nuôi dưỡng mỗi ngày, nó trở thành lối sống vẹn nguyên, là sợi dây gắn kết các thế hệ, là thông điệp để mỗi chúng ta nhìn lại bản thân và hành động nhỏ hàng ngày thể hiện sự biết ơn. Đó là thông điệp mà chiến dịch "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy" muốn nhắc nhở: Tri ân không chỉ riêng 20/11, mà là một hành trình dài đáng trân trọng.