Vì sao The Rock không bao giờ sở hữu cơ bụng 6 múi dù có tập luyện chăm chỉ cả đời?

The Rock, một trong những vận động viên sở hữu thân hình ấn tượng nhất thế giới, vẫn duy trì vóc dáng đáng kinh ngạc dù sắp bước sang tuổi 49. Cựu vô địch vật biểu diễn thế giới này đạt được điều đó nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt và dinh dưỡng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cơ thể của The Rock không hoàn toàn hoàn hảo như nhiều người lầm tưởng.

Trong một buổi phỏng vấn trực tuyến gần đây, đô vật người Mỹ nhận được câu hỏi bất ngờ: “Tại sao bụng của The Rock không có múi nào?” Câu hỏi khiến The Rock ngỡ ngàng, trước khi anh bật cười sảng khoái và đưa ra lời giải thích chi tiết.

Dù chăm chỉ tập luyện, The Rock vẫn không có được cơ bụng 6 múi

“Tôi nghĩ mọi người thắc mắc vì họ thấy trên Instagram nhiều người mẫu thể hình khoe cơ bụng 6, 8, thậm chí 12 hay 24 múi. Còn tôi, thực tế chỉ có khoảng 5 múi rưỡi, đôi khi chỉ 4 múi rưỡi. Ít ai biết rằng tôi từng bị đứt cơ trong một trận đấu vật. Chấn thương này ảnh hưởng đến nhiều phần cơ khác, bao gồm cả thành bụng. Sau đó, tôi phải phẫu thuật để khắc phục các vết rách. Vì vậy, cơ bụng của tôi không thể sắc nét như những người khác”, The Rock chia sẻ.

Lời giải thích của anh khiến người dẫn chương trình bất ngờ. “Mọi người nên biết rằng cơ bụng chưa đạt 6 múi không phải lỗi của anh ấy”, người dẫn chương trình nhấn mạnh. Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen ngợi cho thân hình hiện tại của The Rock, bất chấp những khiếm khuyết mà anh đã thẳng thắn thừa nhận.

Theo truyền thông Anh, The Rock chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày để dành thêm thời gian cho tập luyện. Anh thường đi ngủ lúc nửa đêm và thức dậy vào 4 giờ sáng để bắt đầu buổi tập. “Tôi tập luyện 6 ngày mỗi tuần, chủ yếu vào buổi sáng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào lịch trình, tôi cũng có thể tập vào buổi tối, nhưng tôi thích sáng hơn. Tôi chia bài tập theo các nhóm cơ: chân, lưng, vai, ngực, bắp trước và bắp sau. Tôi sử dụng tạ đôi, tạ đòn, cáp và máy tập để đa dạng hóa bài tập”, anh tiết lộ.

Bất chấp lịch trình dày đặc, The Rock vẫn dậy từ 4h sáng để tập gym.

Hiện tại, The Rock đang tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, nhưng anh chưa chính thức chia tay làng vật bieur diễn. Hồi năm ngoái, The Rock gây ấn tượng với màn tái xuất sàn đấu vật. Không thi đấu nhiều năm, đô vật người Mỹ vẫn khiến fan trầm trồ bởi vẫn giữ được kỹ thuật đáng nể. Dù bận rộn với công việc mới, The Rock vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người về sự kiên trì và kỷ luật trong việc rèn luyện cơ thể.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, The Rock không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và ý chí mà còn là minh chứng cho việc vượt qua những giới hạn của bản thân, ngay cả khi cơ thể không hoàn hảo. Sự thẳng thắn của anh về chấn thương và khiếm khuyết càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến, bởi nó cho thấy một khía cạnh rất con người của một siêu sao toàn cầu.

