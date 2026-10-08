Vì sao tai nghe chống ồn vẫn để lọt tiếng người nói?

Tiếng người là bài toán khó của ANC vì biến đổi liên tục, nằm ở dải trung-cao và cần xử lý cực nhanh để giảm nhiễu hiệu quả.

ANC không tạo ra sự im lặng tuyệt đối

Rất nhiều người mua tai nghe chống ồn với kỳ vọng chỉ cần đeo lên là tiếng ồn ở q uán cà phê, văn phòng hay tàu xe sẽ im bặt. Nhưng thực tế, ANC thường làm tốt nhất với tiếng ồn đều và lặp lại: tiếng điều hòa, động cơ, tiếng ù của phương tiện. Khi chuyển sang tiếng người nói chuyện, tiếng cười, tiếng gõ bàn phím

Lý do nằm ở bản chất âm học. Chống ồn chủ động cần thu tiếng ồn, tính toán sóng ngược pha và phát ra gần như tức thì. Với âm trầm đều, hệ thống dễ dự đoán hơn. Với giọng nói, cao độ, âm bật hơi, nhịp nghỉ và âm lượng thay đổi liên tục. Chỉ cần xử lý lệch một chút, tín hiệu triệt tiêu không còn khớp hoàn toàn.

Tai nghe chống ồn cần có công nghệ tối ưu hóa chống ồn thích ứng

Giọng người là "bài kiểm tra khó" của tai nghe chống ồn

Giọng nói con người chủ yếu nằm ở dải trung và một phần trung-cao. Ở các dải này, bước sóng ngắn hơn, âm thanh đổi nhanh hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi vị trí đầu, độ kín đệm tai, hướng người nói. Một người ngồi bên trái, một người nói phía trước và tiếng bàn phím dưới mặt bàn sẽ tạo thành môi trường âm thanh rất phức tạp.

Đó là lý do có người thấy tai nghe chống ồn làm quán cà phê "dịu" đi, nhưng vẫn nghe được ai đó nói gần mình. Đây không hẳn là lỗi. ANC giảm năng lượng tiếng ồn, kéo chúng lùi lại, chứ không thể đảm bảo xoá sạch mọi câu nói trong mọi điều kiện. Muốn khử tiếng người tốt hơn, tai nghe cần nhiều micro hơn, chip xử lý nhanh hơn và đệm tai đủ kín.

WH-1000XM6 cải thiện ở phần nào?

Sony WH-1000XM6 được Sony nhấn mạnh với bộ xử lý chống ồn HD Noise Cancelling Processor QN3 và hệ thống 12 micro. Khi có nhiều điểm thu âm quanh tai nghe, hệ thống có thêm dữ liệu để đo tiếng ồn từ nhiều hướng. Chip xử lý nhanh hơn giúp phản hồi kịp hơn với các biến thiên phức tạp trong môi trường thực tế.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với văn phòng mở, nơi tiếng người nói, tiếng máy lạnh, tiếng ghế kéo và tiếng gõ phím trộn vào nhau. Tai nghe không nhất thiết biến mọi thứ thành im lặng tuyệt đối, nhưng có thể giảm cảm giác bị "kéo sự chú ý" bởi hội thoại xung quanh. Với người cần viết, đọc tài liệu hoặc làm việc sâu, chỉ cần giọng nói bị đẩy lùi cũng đã khác biệt.

Bộ xử lý chống ồn HD Noise Cancelling Processor QN3 được trang bị trên Sony WH-1000XM6

Đừng quên yếu tố đeo đúng

Một hệ thống ANC mạnh vẫn phụ thuộc vào cách đeo. Nếu đệm tai hở vì kính cận, tóc kẹt dưới earcup hoặc người dùng đội tai nghe lệch, tiếng trung-cao có thể lọt vào nhiều hơn. Vì vậy, trước khi kết luận tai nghe chống ồn kém, nên chỉnh lại vị trí đệm, cập nhật phần mềm và thử ở nhiều môi trường khác nhau.

Nếu nhu cầu chính là học tập hoặc làm việc trong môi trường nhiều hội thoại, người dùng nên ưu tiên tai nghe chụp tai chống ồn thay vì chỉ nhìn vào codec hay bass. Các mẫu tai nghe Sony có nhiều phân khúc, nhưng Sony WH1000XM6 là lựa chọn đáng chú ý khi cần công nghệ chống ồn mới và hệ thống micro dày hơn. Với nghe nhạc ngoài không gian chung, loa Sony sẽ phù hợp hơn.

Tai nghe Sony WH-1000XM6

Một yếu tố ít được nói tới là kỳ vọng của người mua. Tai nghe chống ồn không phải tường cách âm mini. Nó giảm nhiễu để não bớt phải xử lý âm nền, nhờ đó người dùng đỡ mệt hơn. Khi hiểu đúng, người dùng sẽ đánh giá ANC dựa trên mức giảm xao nhãng thay vì đòi hỏi im lặng tuyệt đối.

Trong môi trường có nhiều giọng nói, nghe thêm nhạc nền âm lượng vừa phải cũng giúp che phần âm còn sót lại tốt hơn. ANC giảm lớp ồn nền, còn nội dung đang nghe tạo lớp che âm tự nhiên. Đây là lý do trải nghiệm thực tế khi bật nhạc thường dễ chịu hơn so với chỉ đeo tai nghe chống ồn trong im lặng.