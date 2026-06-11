Vì sao rau mua ở chợ nhanh héo hơn rau siêu thị?

Rau mua ở chợ thường nhanh héo hơn rau siêu thị khiến nhiều người cho rằng chất lượng có sự khác biệt.

Không ít người từng gặp tình huống này: cùng mua rau xanh về sử dụng, nhưng rau ở chợ đôi khi chỉ sau một đến hai ngày đã bắt đầu héo lá, trong khi rau mua ở siêu thị lại giữ được vẻ tươi ngon lâu hơn. Điều này khiến nhiều người cho rằng rau chợ kém chất lượng hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về bảo quản nông sản, độ tươi của rau không chỉ phụ thuộc vào nơi bán mà còn liên quan đến cách bảo quản, vận chuyển và xử lý sau thu hoạch. Trong nhiều trường hợp, rau chợ và rau siêu thị có thể đến từ cùng một vùng trồng.

1. Điều kiện bảo quản khác nhau

Đây là nguyên nhân lớn nhất tạo nên sự khác biệt. Sau khi thu hoạch, rau vẫn tiếp tục hô hấp và mất nước. Nếu được giữ ở nhiệt độ mát, quá trình này sẽ diễn ra chậm hơn, giúp rau tươi lâu hơn. Tại các siêu thị, rau thường được bảo quản trong môi trường có kiểm soát nhiệt độ hoặc độ ẩm nhất định. Một số nơi còn sử dụng hệ thống phun sương giúp rau hạn chế mất nước. Trong khi đó, phần lớn rau tại chợ truyền thống được bày bán ngoài trời hoặc ở nhiệt độ môi trường. Vào mùa hè, nhiệt độ cao khiến rau mất nước nhanh hơn, vì vậy thời gian bảo quản sau khi mua về cũng thường ngắn hơn.

2. Rau chợ thường "tươi mới" nhưng không có lợi thế bảo quản

Nhiều người nghĩ rau siêu thị luôn tươi hơn, nhưng thực tế không hẳn vậy. Tại nhiều địa phương, tiểu thương lấy rau trực tiếp từ chợ đầu mối hoặc nhà vườn từ sáng sớm rồi bán ngay trong ngày. Nghĩa là rau có thể vừa được thu hoạch chưa lâu. Tuy nhiên, vì không trải qua chuỗi bảo quản lạnh nên rau sẽ bắt đầu mất nước ngay khi được bày bán. Khi đến tay người tiêu dùng, quá trình này đã diễn ra nhiều giờ đồng hồ. Ngược lại, rau trong siêu thị thường được vận chuyển và bảo quản bài bản hơn nên nhìn tươi lâu hơn sau khi mua về.

3. Cách bảo quản tại nhà ảnh hưởng rất lớn

Không ít trường hợp rau nhanh héo lại xuất phát từ chính cách bảo quản của người mua. Nhiều gia đình có thói quen rửa rau ngay rồi mới cho vào tủ lạnh hoặc buộc kín trong túi nilon khiến hơi nước đọng lại. Điều này có thể làm rau úng, vàng lá hoặc hỏng nhanh hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên giữ rau khô ráo, bọc bằng giấy hoặc túi chuyên dụng và bảo quản trong ngăn rau củ của tủ lạnh để kéo dài độ tươi.

Chợ hay siêu thị, đâu mới là lựa chọn tốt?

Thực tế, không có câu trả lời tuyệt đối.

Rau ở chợ không đồng nghĩa với kém chất lượng, cũng như rau siêu thị không mặc định tốt hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn gốc sản phẩm và uy tín của nơi bán. Nhiều tiểu thương quen tại chợ nhập rau mới mỗi ngày từ các vùng trồng uy tín, chất lượng hoàn toàn không thua kém các hệ thống bán lẻ hiện đại. Trong khi đó, siêu thị lại có ưu thế về bảo quản, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Vì vậy, thay vì quá bận tâm nên mua rau ở chợ hay siêu thị, người tiêu dùng nên ưu tiên những địa chỉ đáng tin cậy, có nguồn hàng ổn định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.