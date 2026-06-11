Vì sao quần áo giặt ở nhà không thơm như ở tiệm?

Cùng một chiếc áo, nhưng sau khi mang ra tiệm giặt thường thơm lâu hơn hẳn so với giặt ở nhà.

Không ít người từng thắc mắc: cùng là quần áo của mình, cùng một chiếc áo hay bộ ga giường, nhưng sau khi mang ra tiệm giặt lại có mùi thơm rất rõ, thậm chí lưu hương nhiều ngày. Trong khi đó, giặt ở nhà dù dùng nước xả vải đắt tiền, mùi thơm vẫn nhanh chóng biến mất. Thực tế, sự khác biệt không nằm ở một yếu tố duy nhất mà đến từ cả quy trình xử lý quần áo.

1. Tiệm giặt thường dùng hóa chất chuyên dụng thay vì nước xả thông thường

Đây là điều nhiều người không biết.

Ngoài chất giặt tẩy, nhiều tiệm giặt sử dụng các loại nước làm mềm vải, chất lưu hương hoặc hương liệu chuyên dụng dành cho ngành giặt ủi. Những sản phẩm này có nồng độ hương cao hơn và khả năng bám trên sợi vải tốt hơn nước xả vải bán lẻ thông thường. Một số cơ sở còn sử dụng các dòng nước thơm vải chuyên nghiệp được pha riêng cho từng công đoạn, giúp quần áo có mùi hương rõ nét ngay cả sau khi sấy khô. Đó là lý do nhiều người cảm thấy quần áo ở tiệm có mùi thơm rất đặc trưng, khó giống hoàn toàn khi giặt tại nhà.

2. Máy giặt công nghiệp giặt sạch hơn

Máy giặt gia đình thường chỉ xử lý vài kg quần áo mỗi lần. Trong khi đó, máy giặt công nghiệp có lực quay mạnh hơn, khả năng xả sạch cặn bột giặt và chất bẩn tốt hơn. Khi sợi vải được làm sạch kỹ, mùi hương từ các sản phẩm lưu hương cũng dễ bám lại hơn. Ngược lại, nếu quần áo còn sót dầu cơ thể, mồ hôi hoặc cặn chất tẩy rửa, mùi thơm sẽ nhanh bị lấn át.

3. Công đoạn sấy là yếu tố tạo khác biệt lớn nhất

Đây có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất. Sau khi giặt xong, nhiều gia đình mang quần áo ra phơi ngoài trời. Dưới tác động của nắng, gió và nhiệt độ cao, các phân tử tạo mùi trong nước xả vải sẽ bay hơi khá nhanh. Trong khi đó, phần lớn tiệm giặt sử dụng máy sấy công nghiệp. Quần áo được làm khô nhanh trong môi trường kín nên hương thơm ít bị thất thoát hơn. Một số nơi còn cho thêm giấy thơm hoặc sản phẩm tạo hương trong quá trình sấy, giúp mùi thơm bám trên quần áo lâu hơn.

4. Quần áo ở nhà thường bị phơi quá lâu

Nhiều người có thói quen phơi quần áo từ sáng đến tối hoặc thậm chí qua đêm. Điều này khiến các chất tạo mùi tiếp tục bay hơi trong nhiều giờ. Kết quả là khi mang quần áo vào nhà, mùi thơm đã giảm đi đáng kể. Các tiệm giặt gần như không gặp tình trạng này vì quần áo được sấy khô rồi gấp ngay.

5. Tiệm giặt thường đóng gói ngay sau khi xử lý

Sau khi giặt và sấy xong, quần áo thường được gấp hoặc bọc kín tương đối nhanh. Nhờ vậy, hương thơm được giữ lại tốt hơn thay vì tiếp xúc liên tục với không khí như khi phơi trong nhà. Đây cũng là lý do lúc nhận đồ, nhiều người có cảm giác mùi thơm đậm hơn bình thường.

6. Máy giặt ở nhà có thể đang là "thủ phạm"

Một yếu tố khác thường bị bỏ quên là lồng giặt. Sau thời gian dài sử dụng, cặn nước giặt, xơ vải, nấm mốc và vi khuẩn có thể tích tụ bên trong máy. Những mùi này không đủ mạnh để khiến quần áo bốc mùi khó chịu ngay lập tức, nhưng lại đủ để làm giảm đáng kể cảm giác thơm sạch sau khi giặt. Nhiều chuyên gia khuyến nghị nên vệ sinh lồng giặt định kỳ mỗi 1-3 tháng tùy tần suất sử dụng.

Muốn quần áo thơm lâu hơn khi giặt ở nhà, nên làm gì?

- Vệ sinh lồng giặt định kỳ. Không cho quá nhiều quần áo trong một lần giặt.

- Lấy quần áo ra khỏi máy ngay sau khi giặt xong. Hạn chế phơi quá lâu dưới nắng gắt.

- Có thể sử dụng máy sấy nếu điều kiện cho phép.

- Giữ tủ quần áo sạch và khô thoáng.

- Không lạm dụng nước xả vải vì quá nhiều chưa chắc đã thơm hơn.

Chốt lại, quần áo giặt ở tiệm thơm hơn không hẳn vì họ dùng "bí quyết" đặc biệt, mà chủ yếu nhờ quy trình chuyên nghiệp hơn: giặt sạch hơn, sử dụng sản phẩm lưu hương chuyên dụng, sấy khô nhanh và đóng gói ngay sau khi xử lý. Trong khi đó, quần áo giặt tại nhà thường bị ảnh hưởng bởi thói quen phơi đồ, tình trạng máy giặt và môi trường bảo quản, khiến mùi thơm khó lưu lại lâu như mong muốn.