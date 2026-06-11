Nữ diễn viên không bao giờ đóng cảnh hôn môi, U45 vẫn là "bạch nguyệt quang" của triệu khán giả: Ngắm visual lẫn style đều mê

U45 nhưng mỹ nhân này vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì visual trẻ trung và loạt outfit nhìn là muốn học theo.

Nhắc đến những mỹ nhân màn ảnh Việt sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch, Hồng Diễm chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Không chỉ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn truyền hình, nữ diễn viên còn được biết đến với nguyên tắc đặc biệt trong sự nghiệp: không đóng cảnh hôn môi và cảnh nóng dù vào vai tình cảm trên phim.

Ở tuổi 43, Hồng Diễm vẫn khiến khán giả xuýt xoa mỗi lần xuất hiện nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà. Không chỉ visual giữ phong độ đáng nể, phong cách thời trang của Hồng Diễm cũng là lý do khiến nhiều chị em mê mẩn. Không cố chạy theo xu hướng hay "hack tuổi" quá đà, cô ưu tiên những item thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn đủ trẻ trung. Nhìn loạt outfit đời thường của nữ diễn viên mới hiểu vì sao U45 vẫn được khen là một trong những mỹ nhân mặc đẹp của Vbiz.

Trong bức ảnh mới đăng tải, Hồng Diễn diện set áo khoác lửng và chân váy tweed tông hồng pastel giúp nữ diễn viên toát lên vẻ ngọt ngào, nữ tính nhưng không hề bị "cưa sừng làm nghé". Chất liệu tweed vốn gắn liền với sự sang trọng, khi kết hợp cùng phom dáng tối giản lại càng tôn lên nét thanh lịch. Cô hoàn thiện outfit bằng giày cao gót đồng màu, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, nền nã.

Nơi mua: Amy Store

Một trong những điểm cộng trong style của Hồng Diễm chính là khả năng biến những item quen thuộc trở nên cuốn hút. Chiếc áo sơ mi xanh pastel vốn đã mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung, khi kết hợp cùng quần jeans ống loe lại càng tăng thêm vẻ hiện đại. Dù sở hữu chiều cao nổi bật, nữ diễn viên vẫn rất chú ý đến khoản tôn dáng khi sơ vin gọn gàng và hoàn thiện outfit bằng giày cao gót mũi nhọn. Tổng thể vừa thanh lịch, vừa có nét phóng khoáng đúng chuẩn quý cô thành thị.

Yêu thích phong cách nữ tính, Hồng Diễm thường xuyên lựa chọn những thiết kế chân váy ngắn để làm mới hình ảnh. Item này không chỉ giúp vẻ ngoài thêm tươi trẻ mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân hiệu quả. Thay vì phối theo hướng quá nhí nhảnh, cô kết hợp set chân váy có chi tiết xẻ nổi bật phối cùng áo sơ mi trắng từ thương hiệu KEIRA TONG, kết thúc bằng giày cao gót và sơ vin chỉn chu. Nhờ vậy, outfit vẫn giữ được sự sang trọng, phù hợp với hình ảnh trưởng thành.

Nơi mua: KEIRA TONG

Với công thức tương tự, Hồng Diễm kết hợp áo sơ mi trắng cùng chân váy da đỏ nâu. Trong đó, điểm nhấn nằm ở chiếc chân váy da dáng ngắn với gam đỏ nâu thời thượng, vừa giúp tổng thể bớt đơn điệu vừa tăng thêm nét cá tính. Hồng Diễm còn khéo sơ vin, thêm thắt lưng mảnh và kính mắt để hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn rất tinh tế.

Những thiết kế ren cũng rất hợp với vẻ đẹp nhẹ nhàng của Hồng Diễm. Chiếc váy tông hồng be mang đến cảm giác yêu kiều, nữ tính nhưng không hề quá "bánh bèo". Cô còn khéo tăng thêm vẻ sang chảnh bằng kiểu tóc buộc nửa cùng khuyên tai nhỏ xinh. Những chi tiết đơn giản nhưng đủ giúp diện mạo trở nên nổi bật hơn.



