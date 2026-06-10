9 món đồ khiến tôi tự trách: Sao không mua sớm hơn?

Nếu đang muốn làm mới không gian sống hoặc tìm thêm những món đồ tiện ích cho gia đình, 9 gợi ý trên là những lựa chọn rất đáng tham khảo khi lướt các sàn thương mại điện tử.

Mỗi lần lướt sàn thương mại điện tử, tôi đều vô tình bắt gặp những món đồ gia dụng có giá không quá cao nhưng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi dùng thử mới hiểu vì sao nhiều người sẵn sàng mua đi mua lại. Dưới đây là 9 sản phẩm khiến tôi có cảm giác "giá thì mềm nhưng hiệu quả lại vượt kỳ vọng".

1. Hộp đựng gia vị chia ngăn

Nếu căn bếp của bạn thường xuyên có nhiều lọ muối, đường hay hạt nêm đặt rải rác trên mặt bàn, một chiếc hộp đựng gia vị chia ngăn sẽ giúp mọi thứ gọn gàng hơn đáng kể. Thiết kế chia ngăn cho phép đựng nhiều loại gia vị trong cùng một hộp, vừa tiết kiệm diện tích vừa thuận tiện khi nấu nướng. Nhiều mẫu còn đi kèm thìa riêng và nắp đậy kín, giúp hạn chế hơi ẩm, bụi bẩn hoặc dầu mỡ bám vào gia vị.

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2. Hộp cơm chia ngăn đa năng

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là hộp đựng cơm mang đi làm, nhưng thực tế nó còn hữu ích hơn nhiều. Bạn có thể dùng để đựng trái cây, đồ ăn nhẹ hoặc thực phẩm đã sơ chế sẵn trong tủ lạnh. Nhờ thiết kế chia ngăn, các loại thực phẩm không bị lẫn vào nhau, đồng thời giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên gọn gàng hơn.

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3. Kẹp gắp đĩa inox chống nóng

Đây là món đồ nhỏ nhưng rất dễ khiến người ta thắc mắc vì sao mình không mua sớm hơn. Những lúc cần lấy đĩa hoặc bát nóng từ lò vi sóng, chiếc kẹp này phát huy tác dụng rõ rệt. Thiết kế tuy đơn giản nhưng cầm chắc tay, thao tác nhanh và giúp hạn chế tình trạng bỏng tay khá hiệu quả.

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4. Rổ nhựa thoát nước đa năng

Trong căn bếp, có những món đồ ngày nào cũng dùng nhưng lại ít khi được chú ý, và rổ thoát nước là một trong số đó. Các mẫu hiện nay thường được làm khá chắc chắn, viền bo tròn dễ cầm nắm và có khả năng thoát nước tốt. Từ rửa rau củ đến để ráo trái cây, gần như lúc nào cũng có việc cần đến chiếc rổ này.

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5. Giỏ đựng đồ bằng kim loại

Thoạt nhìn đây chỉ là một chiếc giỏ nhỏ đơn giản, nhưng khả năng giúp căn bếp ngăn nắp hơn lại rất đáng kể. Bạn có thể dùng để đựng hành, tỏi, gừng, khoai tây hoặc những món đồ lặt vặt thường xuyên sử dụng. Chất liệu kim loại cũng giúp sản phẩm cứng cáp, thoáng khí và bền hơn theo thời gian.

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6. Thớt siêu nhẹ dùng hằng ngày

Không phải lúc nào chúng ta cũng cần đến những chiếc thớt gỗ dày và nặng. Với các công việc cắt thái đơn giản hằng ngày, một chiếc thớt siêu nhẹ lại mang đến cảm giác tiện lợi hơn nhiều. Sản phẩm dễ vệ sinh, dễ di chuyển và thường có thể sử dụng được cả hai mặt.

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7. Thùng rác màu pastel hiện đại

Ngày nay, thùng rác không chỉ là vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến tổng thể thẩm mỹ của không gian sống. Những gam màu pastel nhẹ nhàng đang được nhiều người yêu thích vì dễ kết hợp với nội thất. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, dung tích lớn và thiết kế gọn gàng cũng là những điểm cộng khiến sản phẩm này được lựa chọn nhiều hơn.

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8. Miếng lót cách nhiệt

Có những món đồ giá không cao nhưng lại xuất hiện với tần suất đáng ngạc nhiên trong căn bếp, và miếng lót cách nhiệt là một ví dụ. Mỗi khi cần đặt nồi, chảo hoặc bát đĩa còn nóng lên mặt bàn, món phụ kiện nhỏ này sẽ giúp bảo vệ bề mặt tốt hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ hư hỏng do nhiệt độ cao.

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9. Ghế kê chân chống trượt

Nhiều người mua món đồ này cho trẻ nhỏ, nhưng sau đó lại nhận ra người lớn trong nhà cũng thường xuyên sử dụng. Ngoài việc hỗ trợ trẻ rửa tay hay đánh răng thuận tiện hơn, ghế kê chân còn hữu ích khi cần lấy đồ ở vị trí cao hoặc làm một chiếc ghế phụ trong những tình huống cần thiết. Nhờ thiết kế chống trượt, việc sử dụng cũng trở nên an tâm hơn đáng kể.

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