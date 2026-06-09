Nữ thần viral MXH nhờ khoảnh khắc "được ngọn gió thiên vị": Visual tiên tử, style đời thường xinh đảo điên

Vài giây fancam đủ khiến mỹ nhân này viral khắp MXH.

Mới đây, một đoạn fancam ghi lại màn trình diễn của nữ idol Thái Lan Mabelz bất ngờ viral mạnh mẽ nhờ khoảnh khắc cô nàng hất tóc trong lúc biểu diễn. Mái tóc bay đúng lúc theo cơn gió cùng visual sắc nét khiến nhiều netizen phải cảm thán rằng "đến ngọn gió cũng thiên vị cô ấy", tạo nên một phân cảnh đẹp chẳng khác gì phim.

Thực tế, đây không phải lần đầu Mabelz gây sốt nhờ visual. Nữ thần tượng tên thật là Suchada Sonphan, sinh năm 2000, đảm nhận vai trò vocalist và visual của nhóm nhạc nữ Thái Lan PiXXiE. Ngay từ khi debut năm 2021, cô nàng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật, vừa có nét ngọt ngào chuẩn "nàng thơ" vừa sở hữu thần thái sắc sảo.

Nguồn: TIkTok

Không chỉ visual, style đời thường của Mabelz cũng là yếu tố giúp cô nàng thu hút lượng fan quốc tế đông đảo. Khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, ngoài đời nữ idol chuộng phong cách trẻ trung, trendy nhưng vẫn giữ được nét tiểu thư rất riêng. Ở bức ảnh mới đăng tải trên Instagram cá nhân, nữ idol sinh năm 2000 cân đẹp outfit mang hơi hướng Y2K. Áo thun giấy dài tay basic phối cùng quần jeans đính đá nổi bật giúp tổng thể ấn tượng hơn hẳn.

Không chạy theo hình ảnh quá bánh bèo, Mabelz thường cân bằng các item nữ tính bằng những món đồ đời thường hơn. Chiếc áo trắng dáng crop với chi tiết ren dọc trung tâm áo được phối cùng quần jeans tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa hiện đại. Phần ren và phom áo mang lại cảm giác tiểu thư, trong khi jeans lại kéo outfit về hướng năng động hơn. Cô nàng không quên thêm phụ kiện thắt lưng nâu đồng điệu với túi, khiến outfit liền mạch và có chủ đề.

Với những outfit nữ tính hơn, Mabelz lại khiến dân tình hiểu vì sao cô được khen có khí chất tiểu thư. Chiếc váy ren đỏ nổi bật giúp nữ idol khoe vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo tựa mỹ nhân Hong Kong thời xưa, thay đổi hoàn toàn so với hình ảnh đáng yêu thường thấy. Thiết kế ren vốn dễ tạo cảm giác quá điệu nhưng nhờ cách tiết chế phụ kiện, kết hợp cùng giày cao gót và túi xách tối màu, giúp tổng thể thêm phần sang trọng.

Ở những outfit đời thường, Mabelz cũng rất chăm thử nghiệm các xu hướng trẻ trung hơn. Set áo croptop kẻ đỏ với áo tay ngắn khoác ngoài phối cùng quần short denim là ví dụ điển hình cho vibe Y2K đang được Gen Z yêu thích. Điểm khiến outfit trở nên hút mắt nằm ở loạt chi tiết nhỏ như họa tiết caro đỏ, dây buộc nơ, vòng cổ ngọc trai hay chiếc mũ denim cá tính. Những món phụ kiện tưởng đơn giản nhưng lại giúp tổng thể có thêm nét tinh nghịch, "cool girl".

Một trong những điểm dễ nhận thấy trong phong cách của Mabelz là cô nàng không cần những item quá phức tạp để gây ấn tượng. Chỉ với chiếc váy hai dây dáng dài ôm nhẹ cơ thể, nữ idol đã khoe trọn lợi thế vóc dáng mảnh mai cùng khí chất dịu dàng. Gam màu tối giúp tổng thể thêm phần thanh lịch, trưởng thành, trong khi phom dáng đơn giản lại làm nổi bật nét tự nhiên thay vì cố gắng lên đồ quá nhiều.



