8 món đồ màu trắng giúp căn bếp đẹp như phim Hàn: Tôi tiếc vì mua muộn

Những món đồ màu trắng không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp căn bếp trở nên gọn gàng và dễ chịu hơn.

Những năm gần đây, xu hướng nội thất tối giản ngày càng được yêu thích. Thay vì những gam màu sặc sỡ hay thiết kế cầu kỳ, các món đồ gia dụng mang tông trắng hoặc trắng kem dần trở thành lựa chọn phổ biến bởi cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng và dễ kết hợp với nhiều phong cách nhà ở khác nhau.

Đặc biệt vào mùa hè, sắc trắng càng phát huy ưu điểm khi tạo cảm giác mát mắt, giúp không gian bếp hay phòng ăn trông sáng sủa và thoáng đãng hơn. Chỉ cần thay đổi vài món đồ nhỏ cũng đủ khiến góc bếp trở nên tinh tế hơn hẳn.

1. Hũ đựng gia vị nắp trắng

Trong căn bếp, các loại gia vị như muối, đường, hạt nêm hay tiêu thường được sử dụng mỗi ngày. Thay vì để nguyên bao bì nhiều màu sắc, việc chuyển sang những hũ đựng đồng bộ với nắp trắng và thân trong suốt giúp không gian gọn gàng hơn rất nhiều.

Thiết kế này vừa dễ quan sát lượng gia vị còn lại bên trong, vừa tạo cảm giác ngăn nắp khi đặt trên kệ bếp. Đặc biệt, những chiếc hũ đồng bộ còn khiến góc nấu nướng trở nên tối giản, hiện đại và "ăn ảnh" hơn hẳn.

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2. Bộ bát đĩa men trắng

Một bộ bát đĩa màu trắng gần như không bao giờ lỗi mốt. Tông màu trung tính giúp món ăn trông nổi bật hơn, từ những món cơm gia đình đơn giản cho đến các món salad, mì hay bánh ngọt.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, bát đĩa men trắng còn rất dễ phối với các loại khăn trải bàn, khay gỗ hay phụ kiện trang trí khác, mang lại cảm giác thanh lịch như những quán cà phê hoặc nhà hàng phong cách Nhật Bản.

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3. Giá cắm dao và đũa màu trắng

Một chiếc giá đựng dao, đũa với tông trắng kem có thể giúp mặt bàn bếp gọn gàng hơn đáng kể. Các ngăn được phân chia riêng cho dao, kéo, đũa và muỗng giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế tình trạng để dụng cụ lộn xộn trên mặt bàn. Nhiều mẫu còn được thiết kế thêm khay thoát nước phía dưới, giúp đồ dùng nhanh khô và hạn chế ẩm mốc sau khi rửa.

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4. Máy xay thực phẩm đa năng

Ban đầu nhiều người chỉ nghĩ máy xay thịt chỉ dùng để xay nhân bánh hoặc làm chả nhưng thực tế đây là một trong những món đồ đa năng nhất trong căn bếp.

Máy có thể xay thịt, cá, rau củ, tỏi, hành, làm sốt, xay cháo hay nghiền trái cây chỉ trong vài phút. Những mẫu màu trắng với thiết kế tối giản cũng giúp góc bếp trở nên hiện đại hơn thay vì cảm giác cồng kềnh như các thiết bị gia dụng truyền thống.

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5. Nồi điện đa năng

Một chiếc nồi điện đa năng màu trắng vừa đóng vai trò như nồi lẩu mini, vừa có thể nấu mì, hấp, chiên hoặc xào tùy theo từng loại khay đi kèm. Đối với những căn hộ nhỏ hoặc người sống một mình, đây là món đồ cực kỳ tiện lợi vì thay thế được nhiều thiết bị khác nhau. Vào mùa hè, chỉ cần bật điều hòa và quây quần ăn lẩu hay nướng tại nhà cũng đủ tạo nên một bữa tối thư giãn.

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6. Quạt điện màu trắng

Không chỉ là thiết bị làm mát, những mẫu quạt điện màu trắng hiện nay còn được xem như một món nội thất trong nhà. Thiết kế thanh mảnh, tối giản giúp chúng dễ hòa hợp với phòng khách, phòng ngủ hay góc làm việc mà không tạo cảm giác cồng kềnh. So với những mẫu quạt truyền thống, kiểu dáng hiện đại cùng gam màu sáng cũng khiến tổng thể không gian trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

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7. Ống đựng đũa thìa

Một chiếc ống đựng đũa màu trắng nhỏ gọn có thể giúp khu vực rửa bát hoặc bàn ăn trông sạch sẽ hơn rất nhiều. Thiết kế cao thấp khác nhau giúp phân loại đũa, thìa, dĩa và các dụng cụ nhỏ một cách khoa học. Nhờ có hệ thống thoát nước ở đáy, dụng cụ sau khi rửa cũng nhanh khô hơn, hạn chế tình trạng đọng nước gây mất vệ sinh.

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8. Hộp cơm thủy tinh màu trắng

Một chiếc hộp cơm đẹp đôi khi cũng khiến việc mang cơm đi làm trở nên thú vị hơn. Các mẫu hộp cơm bằng thủy tinh kết hợp nắp trắng vừa sạch sẽ, vừa dễ vệ sinh sau khi sử dụng. Chất liệu thủy tinh chịu nhiệt có thể dùng trực tiếp trong lò vi sóng, trong khi van thoát hơi trên nắp giúp hạn chế tình trạng phồng nắp khi hâm nóng. Ngoài đựng cơm, hộp còn phù hợp để bảo quản trái cây, salad hoặc đồ ăn thừa trong tủ lạnh.

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Nguồn: Toutiao