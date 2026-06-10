"Gái út nhà tài phiệt" gây sốt Hàn Quốc: U35 mà trẻ như gái 20, mặc đồ basic vẫn toát mùi sang xịn

Visual đã cuốn, gu mặc ngoài đời của mỹ nhân này còn đáng học hỏi hơn.

Sau khi lên sóng, bộ phim Chủ Tịch Tập Sự nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả Hàn Quốc, trong đó Lee Joo Myung là một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh. Đảm nhận vai cô con gái út nhà tài phiệt, nữ diễn viên sinh năm 1993 khiến dân tình xuýt xoa bởi visual thanh thoát, khí chất sang chảnh cùng thần thái đúng chuẩn "rich kid" bước ra từ màn ảnh.

Lee Joo Myung đảm nhận vai con gái út của nhà tài phiệt trong phim mới.

Không sở hữu vẻ đẹp quá sắc lạnh hay cầu kỳ, sức hút của Lee Joo Myung lại nằm ở nét tự nhiên, hiện đại cùng khí chất nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cuốn hút. Ngoài đời, phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen khi mang đúng tinh thần "tiểu thư tài phiệt": tối giản, tinh tế nhưng luôn có điểm nhấn.

Không chỉ trên phim, ngoài đời Lee Joo Myung cũng rất hợp với những outfit mang hơi hướng "office chic". Xuất hiện trong set vest kẻ sọc màu xám, nữ diễn viên gây ấn tượng với hình ảnh vừa thanh lịch vừa thời thượng. Điểm hay của bộ đồ nằm ở thiết kế cổ đổ cách điệu giúp tổng thể bớt nghiêm túc, đồng thời khoe khéo phần vai và cổ thanh mảnh. Chiếc thắt lưng đen tạo điểm nhấn vòng eo, giúp outfit có phom dáng rõ ràng hơn.

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Trong video quảng bá phim mới, người đẹp 9x diện set denim on denim với họa tiết đính kết lấp lánh nổi bật. Outfit là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét thanh lịch và trẻ trung. Thay vì chọn những thiết kế cầu kỳ, cô ưu tiên phom dáng rộng rãi, thoải mái để tạo cảm giác phóng khoáng. Chất liệu denim vốn mang nét bụi bặm nhưng khi được Lee Joo Myung phối theo kiểu tối giản lại trở nên rất "clean" và thời thượng.

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Nhắc đến style "con gái tài phiệt" chắc chắn không thể thiếu blazer và Lee Joo Myung cũng rất biết cách tận dụng item này. Set blazer màu be phối cùng crop top trắng và quần đồng bộ mang đến hình ảnh vừa phóng khoáng vừa sang trọng. Chiếc blazer phom rộng tạo cảm giác quyền lực nhưng không bị già dặn nhờ cách mix cùng áo dáng ngắn bên trong. Bảng màu trung tính như be - trắng cũng là chìa khóa giúp outfit trông đắt giá hơn hẳn.

Trong chuyến du lịch biển, nữ diễn viên phối đồ đơn giản gồm áo cổ yếm đen và chân váy kẻ đỏ. Công thức này rất đáng để nàng tham khảo theo cho mùa hè năm nay vì vừa thoải mái để vận động lại vẫn đủ nổi bật để lên ảnh sống ảo.

Ở những khoảnh khắc đời thường, Lee Joo Myung lại ưu tiên các item cơ bản, dễ mặc nhưng luôn biết cách nâng tầm tổng thể. Set áo trắng phối cùng quần short biker đen và áo khoác ngoài là minh chứng rõ nhất. Công thức trắng - đen tưởng quen thuộc nhưng lại giúp cô nàng toát lên vẻ năng động, khỏe khoắn. Thay vì chọn những món đồ quá điệu, Lee Joo Myung giữ mọi thứ đơn giản với phom dáng gọn gàng, tạo cảm giác "effortless chic" đang trend.



