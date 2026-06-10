Chị đại showbiz cưới "hồng hài nhi" kém 11 tuổi: Được chồng chăm như em bé, sống trong căn hộ cao cấp, view hướng thẳng sông

Cơ ngơi rộng 150m² của cặp đôi gây ấn tượng với tông đen xám cá tính, sang trọng,

Sinh năm 1979, Ngô Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ đa tài và có sức ảnh hưởng của làng giải trí Việt. Cô ghi dấu ấn với vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật cả trong nước lẫn quốc tế. Nhờ hình ảnh mạnh mẽ, cá tính qua hàng loạt vai diễn hành động, Ngô Thanh Vân được khán giả ưu ái gọi là "đả nữ" hay "chị đại" của màn ảnh Việt.

Năm 2022, nữ diễn viên chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Huy Trần sau khoảng hai năm hẹn hò. Kém vợ 11 tuổi, Huy Trần được biết đến là doanh nhân thành đạt, từng quản lý và sở hữu nhiều nhà hàng ẩm thực nổi tiếng. Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ trên màn ảnh, Ngô Thanh Vân khi trở về nhà lại được chồng hết mực yêu thương, chăm sóc. Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong cuộc sống của Ngô Thanh Vân và Huy Trần khi cả hai chính thức chào đón con đầu lòng. Hiện gia đình nhỏ đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM, sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng ra sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố.

Căn hộ cao cấp của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đang sinh sống trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 150m² tại TP.HCM. Không gian sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng ra sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố, mang đến cảm giác thoáng đãng và thư thái. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với bảng màu đen, xám và các gam trung tính làm chủ đạo, tạo nên vẻ sang trọng, cá tính nhưng vẫn ấm cúng và tinh tế.

Nội thất trong nhà được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên sự tối giản và công năng. Trong đó, khu vực bếp là một trong những không gian nổi bật hơn cả. Với thiết kế rộng rãi, tiện nghi cùng hệ tủ bếp hiện đại, đây là nơi Huy Trần thường xuyên vào bếp chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Không gian sống của cặp đôi ghi điểm nhờ sự chỉn chu trong từng chi tiết, phản ánh rõ gu thẩm mỹ hiện đại và phong cách sống tinh tế.

Căn hộ rộng 150m² của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần gây ấn tượng với tông xám, đen chủ đạo

Góc bếp rộng rãi với bàn dài, thuận tiện cho việc nấu nướng và chuẩn bị đồ đạc. Đằng sau là hệ tủ và các thiết bị gia dụng tiện nghi, hiện đại

Khu bếp là một trong những không gian được "lên sóng" nhiều nhất . Cặp đôi thường xuyên quay vlog đời thường, chia sẻ những khoảnh khắc nấu nướng, ăn uống và sinh hoạt tại gia

Không gian bàn ăn rộng rãi, đặt gần khu vực ban công, mở ra tầm view tuyệt đẹp

Với thiết kế mở liền mạch giữa phòng khách và khu bếp, không gian sinh hoạt chung của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần mang đến cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Phòng khách tiếp tục sử dụng tông đen xám chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp hiện đại, cá tính nhưng không hề nặng nề. Từ hệ đèn trang trí, bàn ghế cho đến những món đồ decor nhỏ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, góp phần hoàn thiện tổng thể hài hòa, sang trọng và đậm dấu ấn riêng.

Không gian phòng khách rộng rãi, sử dụng xofa xám và ốp tường đen

Tại đây có gương soi trang bị hệ đèn LED giúp không gian thêm mềm mại, sinh động

Không gian sống của cặp vợ chồng ghi điểm với thiết kế hiện đại, trang nhã

Phòng ngủ của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần tiếp tục theo đuổi bảng màu đen xám đặc trưng của toàn bộ căn hộ. Các mảng tường, hệ cửa và phần đầu giường được phối màu hài hòa, tạo nên tổng thể hiện đại và có chiều sâu. Không gian còn hữu hệ cửa kính lớn lớn, mở ra tầm nhìn rộng thoáng hướng ra thành phố. Nhờ đó, căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng vào ban ngày, đồng thời trở thành nơi lý tưởng để ngắm cảnh và tận hưởng những khoảnh khắc thư thái sau một ngày làm việc.

Không gian phòng ngủ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Căn phòng có hệ cửa kính giúp đón sáng hiệu quả

Mọi góc trong căn hộ đều cho thấy sự chỉn chu trong thiết kế, và phòng tắm cũng không phải ngoại lệ. Với gam màu đồng bộ, nội thất hiện đại cùng cách bài trí gọn gàng, không gian này mang đến cảm giác sang trọng, thư giãn như đang ở một khách sạn hạng sang.

Không gian vệ sinh trong căn hộ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần