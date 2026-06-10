6 món đồ "cứu rỗi" cuộc sống, biết sớm 5 năm đã đỡ bao nhiêu việc

6 món này là trợ thủ đắc lực trong bếp, giúp việc nấu nướng nhàn tênh.

Không gian bếp núc trong nhà tưởng là nơi chỉ cần nồi niêu, xoong chảo là đủ. Thế nhưng thực tế, chính những món phụ kiện nhỏ bé mới là thứ giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng, nhanh gọn và ít bừa bộn hơn. Nhiều sản phẩm có giá không quá cao nhưng lại giải quyết được những phiền toái mà ai nấu ăn thường xuyên cũng từng gặp phải. Nếu muốn nâng cấp trải nghiệm vào bếp mà không cần đầu tư quá nhiều tiền, dưới đây là 6 món đồ tiện ích đáng để cân nhắc.

1. Nắp chống trào, cứu tinh cho những ai hay quên

Chắc hẳn không ít người từng gặp cảnh đang luộc mì, nấu canh hoặc hầm xương thì nước sôi trào ra ngoài, chảy xuống bếp vừa bẩn vừa mất công lau dọn. Nắp chống trào được thiết kế với các khe thoát hơi thông minh, giúp hạn chế tình trạng nước sôi bùng lên quá mức. Nhờ đó, bạn có thể yên tâm làm việc khác trong lúc nấu mà không phải liên tục canh chừng nồi. Ngoài chức năng chống trào, nhiều loại còn có thể dùng như nắp đậy thông thường. Một món đồ nhỏ nhưng giúp giảm đáng kể những sự cố khó chịu trong bếp.

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2. Muỗng vớt mì cỡ nhỏ, lấy mì nhanh mà không cần đổ cả nồi

Khi luộc mì, bún hoặc các loại sợi, nhiều người thường phải dùng rây hoặc đổ toàn bộ nồi ra rổ để chắt nước. Cách làm này khá bất tiện, nhất là khi chỉ cần lấy một phần nhỏ. Muỗng vớt mì cỡ nhỏ với phần đầu có răng cưa hoặc khe thoát nước giúp gắp và vớt mì dễ dàng hơn. Chỉ cần xoay nhẹ là có thể lấy được lượng mì vừa đủ mà không làm rối sợi. Đây là món đồ đặc biệt hữu ích với gia đình đông người hoặc những ai thường xuyên nấu các món mì, bún, phở tại nhà.

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3. Rổ quay làm ráo rau củ, giúp rau sạch và giòn hơn

Rửa rau tưởng đơn giản nhưng nếu rau còn đọng nhiều nước, việc chế biến sẽ kém ngon hơn. Rau trộn dễ bị nhạt vị, rau xào dễ bắn dầu còn các loại lá xanh cũng nhanh héo hơn khi bảo quản. Rổ quay làm ráo rau củ hoạt động theo nguyên lý ly tâm, giúp loại bỏ lượng nước dư thừa chỉ trong vài chục giây. Rau sau khi quay thường khô ráo, tươi và giữ được độ giòn tốt hơn. Ngoài rau sống, sản phẩm này còn có thể dùng cho các loại trái cây nhỏ như nho, dâu tây hoặc rau thơm. Đây là một trong những món đồ được nhiều người yêu thích nấu ăn đánh giá cao vì vừa tiết kiệm thời gian vừa giúp món ăn ngon mắt hơn.

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4. Thanh nam châm treo dao, giải phóng mặt bàn bếp

Dao là vật dụng được sử dụng gần như mỗi ngày nhưng nếu cất trong ngăn kéo hoặc đặt trên giá truyền thống sẽ dễ chiếm diện tích và khó lấy khi cần. Thanh nam châm treo dao giúp cố định dao trực tiếp trên tường hoặc tấm chắn bếp. Nhờ lực hút mạnh, dao được giữ chắc chắn nhưng vẫn rất dễ lấy ra sử dụng. Cách sắp xếp này không chỉ giúp không gian gọn gàng hơn mà còn hạn chế tình trạng lưỡi dao va chạm với các vật dụng khác, từ đó giữ độ sắc bén lâu hơn. Với những căn bếp nhỏ, đây là giải pháp lưu trữ vừa đẹp mắt vừa hiệu quả.

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5. Kéo cắt hành nhiều lưỡi, cắt nhanh gấp nhiều lần

Thái hành lá hay rau thơm là công việc đơn giản nhưng lại khá tốn thời gian nếu phải cắt từng nhát bằng dao. Kéo cắt hành nhiều lưỡi được thiết kế với 3 đến 5 lưỡi cắt song song, giúp tạo ra nhiều đường cắt chỉ trong một lần bấm. Nhờ vậy, hành lá, rau thơm hoặc rong biển được cắt đều và nhanh hơn đáng kể. Món đồ này đặc biệt phù hợp với những người bận rộn hoặc không quá khéo léo trong việc dùng dao. Việc chuẩn bị nguyên liệu vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

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6. Túi lọc rác bồn rửa dùng một lần, giảm hẳn nỗi ám ảnh tắc cống

Trong số các công việc dọn dẹp nhà bếp, vệ sinh rác ở bồn rửa luôn là việc khiến nhiều người ngại nhất. Thức ăn thừa, cặn rau củ hay dầu mỡ tích tụ lâu ngày có thể gây mùi khó chịu và làm tắc đường ống. Túi lọc rác bồn rửa dùng một lần là giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Túi được gắn trực tiếp vào giá đỡ hoặc miệng thoát nước, giúp giữ lại toàn bộ rác thực phẩm trước khi chúng trôi xuống cống. Sau khi sử dụng, chỉ cần nhấc túi lên và bỏ vào thùng rác mà không cần chạm tay vào phần thức ăn thừa. Nhờ đó, việc dọn bếp trở nên sạch sẽ và vệ sinh hơn rất nhiều.