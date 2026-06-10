Giá cao hơn hàng chợ, vì sao livestream nông sản vẫn đắt khách?

Tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp vừa qua, 3,5 tấn dứa Đồng Tháp đã được bán hết chỉ sau 90 phút livestream trên TikTok Shop. Đáng chú ý, đây là sản phẩm của Shiny Farm, một nhà bán hàng địa phương mới gia nhập nền tảng ngay trước thềm Lễ hội.

Theo anh Nguyễn Văn Kiên, đại diện Shiny Farm, trước khi lên sàn, doanh nghiệp chủ yếu bán lẻ sản phẩm qua hệ thống siêu thị trong nước và phân phối cho các nhà sản xuất công nghiệp. Với kênh siêu thị, giá bán của dứa mật MD2 loại 1 rơi vào khoảng 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, dòng dứa Queen loại 1 có giá khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg.

So với các sản phẩm dứa đại trà được bán tại chợ truyền thống, mức giá này cao hơn đáng kể. Lý giải sự chênh lệch, đại diện doanh nghiệp cho biết sản phẩm của Shiny Farm là dứa loại 1, đạt chuẩn OCOP 3 sao, tiêu chuẩn VietGAP hoặc xuất khẩu, có tem nhãn và QR code thể hiện nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Anh Nguyễn Văn Kiên, đại diện Shiny Farm (ngoài cùng bên trái) tại phiên Livestream

Trong lần đầu mở bán trên TikTok Shop, người tiêu dùng có cơ hội làm quen với nhà bán hàng và các dòng sản phẩm ở mức giá ưu đãi hơn, khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg trước các chương trình khuyến mãi. Sau khi áp dụng voucher từ nền tảng, giá bán của 1kg dứa Shiny Farm loại 1, đạt chuẩn OCOP 3 sao và tiêu chuẩn VietGAP hoặc xuất khẩu, chỉ còn khoảng 17.000 - 25.000 đồng/kg.

Anh Kiên cho biết, TikTok Shop có tiêu chuẩn đầu vào chặt chẽ đối với nhóm sản phẩm nông sản và trái cây tươi, không thua kém các kênh phân phối siêu thị và nhà sản xuất công nghiệp. Cụ thể, người bán cần cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận An toàn Thực phẩm và các chứng nhận chất lượng liên quan như OCOP, VietGAP hoặc GlobalGAP trước khi sản phẩm được gắn giỏ hàng.

Chị Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop Việt Nam, cho biết định hướng của TikTok Shop đối với ngành hàng trái cây là chọn lọc và đưa các sản phẩm tinh tuyển đến với người tiêu dùng, thay vì cạnh tranh trực tiếp với nhóm trái cây đại trà thường được tìm mua tại chợ truyền thống hoặc các kênh tạp hóa.

"Với nhóm hàng trái cây tươi, chúng tôi ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết trước khi được đưa lên nền tảng. Người tiêu dùng của TikTok Shop không chỉ mua sản phẩm, họ còn mua sự an tâm, câu chuyện vùng trồng và niềm tin vào những nhà bán hàng uy tín," chị Tân chia sẻ.

Chị Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tại Lễ Hội Trái Cây Đồng Tháp

Thực tế cũng cho thấy, nông sản chất lượng cao, dù có giá thành cao hơn sản phẩm đại trà, vẫn có thể tìm thấy đúng phân khúc khách hàng trên thương mại điện tử. Với những sản phẩm có chất lượng rõ ràng, nguồn gốc minh bạch và câu chuyện đủ thuyết phục, yếu tố giá không còn là tiêu chí duy nhất quyết định hành vi mua hàng.

Chị Tân cho biết, đây cũng là điểm khác biệt của mô hình thương mại điện tử dựa trên khám phá (discovery commerce) của TikTok Shop. Qua video ngắn và livestream, người tiêu dùng không chỉ mua một sản phẩm, mà còn được đến gần hơn với vùng trồng, quy trình thu hoạch, người nông dân và câu chuyện địa phương phía sau sản phẩm. Khi đó, một trái dứa không còn chỉ là một mặt hàng được đặt vào giỏ hàng, mà trở thành một lựa chọn có nguồn gốc, có cảm xúc và niềm tin.

Với các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như Đồng bằng sông Cửu Long, đây là một lợi thế đáng kể. Thay vì chờ người tiêu dùng chủ động tìm kiếm sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử truyền thống, người dân địa phương có thể biến chính ruộng đồng, vườn cây, quy trình canh tác và bản sắc vùng miền thành nội dung bán hàng. Những nội dung này giúp khơi gợi nhu cầu, tạo sự tin tưởng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ngay trong quá trình người xem khám phá nội dung.

Người dân địa phương có thể biến chính ruộng đồng, vườn cây thành nội dung bán hàng

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Trung ương và địa phương trong phiên livestream. Phiên livestream dứa mật được thực hiện trên kênh TikTok của nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân (@thiennhanreview), một người con của Đồng Tháp, cùng nhà bán hàng Shiny Farm, với sự tham gia của Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương và Ông Đặng Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. Sự hiện diện này có ý nghĩa vượt ra ngoài yếu tố hình ảnh. Với người tiêu dùng, đó là một bằng chứng trực quan giúp củng cố niềm tin vào nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Với nhà bán hàng địa phương, đó là tín hiệu cho thấy thương mại điện tử đang được nhìn nhận như một kênh phát triển kinh tế địa phương nghiêm túc, không chỉ là một hoạt động bán hàng ngắn hạn.

Từ câu chuyện 3,5 tấn dứa mật được bán hết trong 90 phút, có thể thấy bài toán của nông sản địa phương trên thương mại điện tử không đơn thuần là "bán rẻ để có đơn hàng". Ngược lại, với sản phẩm có chất lượng thật, nguồn gốc rõ ràng và câu chuyện đủ hấp dẫn, livestream có thể trở thành công cụ giúp nông sản địa phương tiếp cận đúng nhóm khách hàng, xây dựng niềm tin và tạo ra nhu cầu mới trong thời gian ngắn.

Shiny Farm cũng là một trong những nhà bán hàng đầu tiên được hưởng chính sách miễn phí hoa hồng nền tảng và phí giao dịch trong vòng 60 ngày, cùng nhiều hỗ trợ khác về ngân sách quảng cáo dành cho nhà bán địa phương trong khuôn khổ gói hỗ trợ 100 tỷ đồng của TikTok Shop dịp 6 tháng cuối năm 2026. Các hỗ trợ này nhằm giúp nhà bán hàng địa phương giảm áp lực chi phí trong giai đoạn đầu lên sàn, đồng thời có thêm nguồn lực để thử nghiệm nội dung, tiếp cận người tiêu dùng mới và từng bước xây dựng năng lực vận hành trên nền tảng.