Mỹ nhân sinh con xong "lên hương" nhan sắc lẫn style, ngắm xong chị em bảo: Chẳng sợ đẻ nữa!

Không chỉ giữ vững phong độ visual, style của mỹ nhân 2k1 sau khi làm mẹ cũng khiến hội mê đẹp phải liên tục xin info.

Nhiều người thường nói phụ nữ sau khi sinh con sẽ bước sang một phiên bản mới của chính mình, và nhìn Ly Phạm hiện tại thì quả thật khó mà phủ nhận. Vừa lên chức mẹ vào cuối năm ngoái nhưng cô nàng chẳng những không xuống phong độ mà còn ngày càng "lên hương" cả visual lẫn gu ăn mặc.

Vốn ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính, Ly Phạm sau sinh lại càng thêm cuốn hút với thần thái rạng rỡ, vóc dáng thon gọn cùng vibe trẻ trung chuẩn "hot mom". Đặc biệt, style đời thường của cô cũng khiến hội mê mặc đẹp phải liên tục xin info vì outfit nào nhìn cũng xinh xắn, dễ ứng dụng.

Nếu phải chọn bảng màu hợp với Ly Phạm nhất, chắc chắn không thể bỏ qua những gam pastel. Set áo xanh tiffany lệch vai phối cùng chân váy trắng nhún eo mang đến cảm giác tươi tắn, đúng tinh thần mùa hè. Chiếc túi hồng pastel được thêm vào như một điểm nhấn nhỏ giúp outfit càng thêm điểm đáng yêu.

Ly Phạm cũng nhiều lần ghi điểm với những outfit nữ tính. Chiếc váy hồng pastel dáng ngắn là ví dụ điển hình cho công thức đơn giản nhưng hiệu quả. Gam màu ngọt ngào giúp cô nàng trông trẻ trung hơn, trong khi phom dáng tối giản lại tránh cảm giác quá "bánh bèo". Điểm nhấn nằm ở chiếc túi đen dáng classic giúp cân bằng tổng thể, biến outfit điệu đà trở nên sang chảnh hơn.

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Không hổ danh "IT-girl" trong hội KOL Việt, Ly Phạm đã kịp bắt trend capri pants đang viral mùa hè này. Cô nàng phối cùng áo hồng pastel ôm dáng với họa tiết hoa đính điệu đà. Sự kết hợp giữa một món đồ điệu và một item khỏe khoắn giúp tổng thể không bị một màu.

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Bà mẹ mới diện set váy len kẻ ngang phối cùng giày búp bê đỏ khi đi cafe. Công thức nghe qua khá đơn giản nhưng lại tạo cảm giác vintage, đáng yêu theo vibe "cô gái Paris". Chiếc váy ôm nhẹ giúp tôn dáng nhưng vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, còn đôi giày đỏ trở thành điểm nhấn khiến tổng thể bớt an toàn. Chỉ thêm kính mắt và túi xách nhỏ, cô nàng đã có ngay outfit vừa casual vừa nổi bật.

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Một trong những điểm khiến style của Ly Phạm được yêu thích chính là cô nàng rất biết chọn item tôn lợi thế cơ thể. Như khi diện bikini trên biển, "hot mom" thường chọn các thiết kế 2 mảnh từ thương hiệu iebikinis với phom dáng nhỏ nhắn, ôm sát kèm họa tiết nổi bật.

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