Sáp tẩy trang có gì khác nước tẩy trang? Top 10 sản phẩm đáng mua năm 2026

Không chỉ làm sạch, việc massage với sáp tẩy trang còn giúp thúc đẩy tuần hoàn dưới da, hỗ trợ giảm cảm giác sưng phù trên gương mặt sau một ngày dài.

Sáp tẩy trang (cleansing balm) là một trong những sản phẩm làm sạch được yêu thích nhất hiện nay, đặc biệt với những người có làn da khô hoặc da nhạy cảm. Sản phẩm thường có dạng sáp đặc hoặc kem đặc, khi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể sẽ tan chảy thành dạng dầu giúp hòa tan lớp trang điểm và bụi bẩn trên da.

So với nước tẩy trang hay sữa tẩy trang, sáp tẩy trang có khả năng làm sạch mạnh mẽ hơn. Dù không quá "nặng đô" như dầu tẩy trang, nhưng vẫn đủ sức loại bỏ các lớp makeup lâu trôi, đồng thời mang lại cảm giác mềm mại, ít khô căng sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, mỗi loại sáp tẩy trang lại có kết cấu, thành phần và đối tượng sử dụng khác nhau. Trước khi lựa chọn, hãy cùng tìm hiểu những ưu và nhược điểm của dòng sản phẩm này.

Ưu điểm của sáp tẩy trang

Kết cấu giàu dưỡng, phù hợp với da khô

Sáp tẩy trang thường chứa hàm lượng dầu và các thành phần dưỡng ẩm cao hơn nhiều loại sản phẩm làm sạch khác. Nhờ đó, sản phẩm giúp giảm ma sát khi massage, hạn chế tình trạng kéo căng da trong quá trình làm sạch. Sau khi rửa mặt, làn da vẫn giữ được độ mềm mại, không bị khô ráp hay căng tức. Đây là lý do sáp tẩy trang đặc biệt được yêu thích bởi những người có làn da khô hoặc da dễ mất nước.

Khả năng làm sạch tốt

Nhờ hàm lượng dầu cao, sáp tẩy trang có thể hòa tan hiệu quả nhiều loại mỹ phẩm chống nước hoặc lâu trôi như: Kẻ mắt chống lem. Mascara chống nước. Son lì bền màu. Kem nền có độ bám cao. Khả năng làm sạch của sáp thường mạnh hơn nước tẩy trang và sữa tẩy trang.

Ít gây cảm giác nhờn rít nếu nhũ hóa đúng cách

Sau khi massage trên da khô, sáp tẩy trang cần được thêm nước để nhũ hóa. Khi quá trình nhũ hóa được thực hiện đầy đủ, lớp dầu sẽ chuyển thành dạng sữa mỏng và dễ dàng cuốn trôi cùng nước, hạn chế cảm giác nhờn dính còn sót lại trên da.

Thuận tiện khi mang đi du lịch

Khác với dầu hoặc nước tẩy trang dạng lỏng, sáp tẩy trang tồn tại ở trạng thái rắn trước khi sử dụng. Nhờ vậy sản phẩm ít có nguy cơ bị đổ, rò rỉ trong vali hay túi xách khi di chuyển.

Nhược điểm của sáp tẩy trang

Nhũ hóa không kỹ dễ gây bít tắc lỗ chân lông

Đây là nhược điểm lớn nhất của sáp tẩy trang. Nếu không thêm nước và nhũ hóa kỹ, lượng dầu còn sót lại trên da có thể tích tụ trong lỗ chân lông, làm tăng nguy cơ: Mụn đầu đen; Mụn ẩn; Mụn viêm; Da sần sùi. Ngoài ra, lớp trang điểm cũng có thể không được làm sạch hoàn toàn.

Thiết kế hũ khá bất tiện

Do có kết cấu đặc, phần lớn sáp tẩy trang được đóng trong hũ miệng rộng. Người dùng cần dùng thìa lấy sản phẩm hoặc dùng tay trực tiếp, kém tiện lợi hơn so với các dạng tuýp hoặc vòi bơm.

Cần bảo quản cẩn thận

Thiết kế hũ mở rộng khiến sản phẩm tiếp xúc với không khí nhiều hơn. Nếu bảo quản không đúng cách hoặc dùng tay ướt lấy sản phẩm thường xuyên, sáp tẩy trang có nguy cơ bị biến chất hoặc nhiễm khuẩn nhanh hơn.

Tốn thời gian hơn các loại tẩy trang khác

Để sử dụng đúng cách, sáp tẩy trang cần trải qua hai bước: Massage trên da khô. Thêm nước để nhũ hóa. Vì vậy thời gian làm sạch thường lâu hơn so với việc lau nhanh bằng nước tẩy trang. Những người thích quy trình skincare tối giản có thể cảm thấy sản phẩm này hơi mất thời gian.

Sáp tẩy trang khác gì nước tẩy trang, sữa tẩy trang và dầu tẩy trang?

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Nơi mua: Clinique