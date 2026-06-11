Chỉ 30 phút ở Việt Nam mà khiến khách Tây "nghiện", đi cả thế giới cũng không tìm được cảm giác này

Đoạn video ghi lại 1 trải nghiệm thú vị tại Việt Nam của nữ khách Tây nhanh chóng hút gần 2 triệu lượt xem.

Dịch vụ gội đầu ở Việt Nam đang trở thành "trải nghiệm gây sốt" trong mắt du khách quốc tế. Không ít khách nước ngoài còn đưa hoạt động này vào danh sách những điều nhất định phải thử khi đặt chân đến Việt Nam, bên cạnh các món ăn và địa điểm du lịch nổi tiếng. Trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội, những video ghi lại trải nghiệm gội đầu tại Việt Nam của du khách nước ngoài liên tục thu hút sự quan tâm. Từ các bước massage da đầu, chăm sóc tóc đến thư giãn cổ vai gáy, nhiều người không giấu được sự thích thú và dành hàng loạt lời khen cho dịch vụ này. Mới đây, một nữ du khách tiếp tục gây sốt khi chia sẻ đoạn clip trải nghiệm gội đầu tại Đà Nẵng, nhanh chóng cán mốc gần 2 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.

Nữ du khách đã ghi lại toàn bộ hành trình trải nghiệm, từ lúc bước vào tiệm cho đến khi hoàn tất các công đoạn chăm sóc tóc. Theo cô, gội đầu ở Việt Nam không đơn thuần là làm sạch tóc mà giống như một liệu trình thư giãn thu nhỏ, mang lại cảm giác dễ chịu và được chăm sóc tận tình. Bên cạnh các bước gội và xả tóc thông thường, dịch vụ còn bao gồm massage da đầu, cổ vai gáy khá kỹ lưỡng, trước khi kết thúc bằng công đoạn sấy và tạo kiểu. Với mức giá khoảng 8 bảng Anh, tương đương 280.000 đồng, nữ du khách nhận xét đây là trải nghiệm có chi phí rất hợp lý so với những gì nhận được. Tùy từng gói dịch vụ, một buổi gội đầu ở Việt Nam thường kéo dài từ 30 đến 60 phút, đủ để khách hàng tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư giãn, sảng khoái và được nâng niu sau một ngày dài.

Nữ du khách bày tỏ sự thích thú và hài lòng với trải nghiệm gội đầu ở Việt Nam

Sau các bước gội xả sẽ đến các bước massage thư giãn cho da đầu, cổ vai gáy

Tiếp theo, khách hàng sẽ được sấy tóc và tạo kiểu

Kết thúc trải nghiệm, nữ du khách hài lòng với mái tóc mượt mà sạch bóng, được tạo kiểu xoăn lơi nhẹ nhàng, bồng bềnh

Gội đầu ở Việt Nam: Chỉ từ 30 phút đã có một trải nghiệm khó quên

Với người Việt, gội đầu là dịch vụ quen thuộc đến mức khó có thể bình thường hơn. Thế nhưng với nhiều du khách quốc tế, đây lại là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Việt Nam. Không chỉ đơn thuần làm sạch tóc, các thợ làm tóc còn khéo léo kết hợp những động tác massage da đầu, cổ vai gáy giúp khách hàng thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Nhiều người nước ngoài thậm chí dành lời khen cho tay nghề của các thợ Việt Nam khi vừa chăm sóc tóc cẩn thận, vừa tạo cảm giác thoải mái trong suốt quá trình trải nghiệm. Sau khoảng 30 đến 60 phút, khách hàng không chỉ có mái tóc sạch sẽ, vào nếp đẹp mắt mà còn cảm thấy như vừa tận hưởng một liệu trình thư giãn thực thụ. Bên cạnh đó, mức giá tương đối phải chăng cùng sự đa dạng về gói dịch vụ cũng là lý do khiến ngày càng nhiều du khách muốn thử ít nhất một lần khi đến Việt Nam.