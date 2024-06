Vì sao Quảng Ninh và Hải Phòng mưa lớn kéo dài, ngập sâu?

Sáng ngày 9/6, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng ngập sâu do mưa lớn kéo dài từ đêm 8/6 đến sáng nay.

Tại phố An Đà (phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) ngập sâu

Cụ thể, tại Hải Phòng, nhiều tuyến đường ngập sâu tới 30-40 cm, như: Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Lê Đại Hành, Lương Khánh Thiện, Tô Hiệu, Lạch Tray, Hạ Lý, Trần Hưng Đạo, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng, Trung Lực…

Tại Quảng Ninh, một số khu vực ở các địa phương đã ngập úng cục bộ như: thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà; cầu Khe Mắm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà; phường Thanh Sơn, TP Uông Bí...

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: MXH)

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên từ đêm qua tới giờ, ở khu vực này đã xảy ra mưa rào và giông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm, có nơi trên 150 mm.



Tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, ngoài tác động của rãnh thấp, vùng xoáy thấp còn có thêm ảnh hưởng của cả đới gió Đông Nam của khối không khí biển lấn từ phía Đông vào, tổ hợp rãnh thấp, xoáy thấp và gió Đông Nam khiến cho 2 khu vực này xảy ra mưa rất lớn.

Theo đó, tại 2 khu vực trên, lượng mưa từ 19h00 tối ngày 8/6 tới 12h00 ngày 9/6 phổ biến từ 100 đến 300 mm, một số nơi như thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà và TP Móng Cái có lượng mưa trên 300 mm.

Dự báo, từ chiều tối ngày 9/6 đến sáng 10/6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm; riêng khu vực Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Cũng trong đêm nay và sáng mai, rãnh áp thấp có xu hướng yếu dần, nhưng đới gió đông nam mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc Bộ vào vẫn còn hoạt động. Từ chiều ngày 10/6, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày và đêm 9/6, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.