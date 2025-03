Vì sao nhiều địa phương ở Hàn Quốc tuyên bố "45 tuổi vẫn là thanh niên"?

Anh Kim (40 tuổi, quận Dobong, Seoul) đã vượt qua tỉ lệ chọi 5:1 để trở thành "thực tập sinh trẻ" tại Ngân hàng Thực phẩm Dobong vào năm ngoái. Anh chia sẻ: "Tôi đã có cơ hội làm việc trở lại nhờ chính sách mở rộng độ tuổi thanh niên lên 45 của quận Dobong". Tại Trung tâm Khởi nghiệp Thanh niên Dobong, trong số 44 doanh nghiệp mới thành lập gần đây, có tới 8 doanh nghiệp (18,1%) do những người ở độ tuổi 40 làm chủ.

Các chính quyền địa phương trên khắp Hàn Quốc đang liên tục sửa đổi các quy định để nâng giới hạn độ tuổi thanh niên lên đến 40 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc cả cha và con trai đều có thể được coi là thanh niên và hưởng các chính sách hỗ trợ. Trong bối cảnh dân số già hóa và tỉ lệ sinh giảm, đây được xem là giải pháp tình thế để các địa phương có thể tiếp cận nguồn ngân sách từ chính phủ trung ương và chính quyền cấp tỉnh. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng chính sách này sẽ làm giảm nguồn lực dành cho nhóm đối tượng thực sự cần hỗ trợ là những người trẻ trong độ tuổi 20-30.

Số quận huyện trong 1 tỉnh của Hàn Quốc nâng độ tuổi thanh niên lên trên 40 tuổi.

Theo Bộ Hành chính và An ninh Nội vụ cùng Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ, tính đến năm 2022, trong số 226 thành phố, quận, huyện trên toàn quốc, có 48 địa phương đã ban hành quy định coi những người 40 tuổi là thanh niên. Con số này đã tăng lên 83 địa phương vào năm ngoái, tức tăng 72,9% chỉ trong vòng 2 năm. Luật Cơ bản về Thanh niên quy định công dân từ 19 đến 34 tuổi được coi là thanh niên. Tuy nhiên, nếu chính quyền địa phương ban hành quy định riêng về độ tuổi thanh niên, quy định đó sẽ có hiệu lực pháp lý tại địa phương.

Độ tuổi thanh niên được nâng lên càng cao khi khoảng cách địa lý với thủ đô Seoul càng xa. Tại tỉnh Jeolla Nam, 22 thành phố, quận, huyện bao gồm cả Mokpo và Yeosu đã nâng giới hạn độ tuổi thanh niên lên 40. Trong số đó, 14 địa phương như Jindo và Shinan thậm chí còn coi những người 49 tuổi là thanh niên. Tương tự, tại tỉnh Gyeongsang Nam, trong số 18 thành phố, quận, huyện, có 11 địa phương như Geochang và Goseong cũng áp dụng chính sách tương tự.

Tại các khu vực thủ đô Seoul và Gyeonggi, độ tuổi thanh niên thường được giới hạn ở 30. Ở Gyeonggi, trong số 31 thành phố, quận, huyện, tất cả đều tuân thủ quy định này, ngoại trừ thành phố Pocheon. Seoul cũng tương tự, với 25 quận, tất cả đều tuân theo Luật Cơ bản về Thanh niên, trừ quận Dobong. Nhiều phân tích cho rằng việc các địa phương tự ý nâng độ tuổi thanh niên là do áp lực “đảm bảo ngân sách”. Khi ngân sách dành cho thanh niên cần được duy trì hoặc tăng lên nhưng số lượng thanh niên trong độ tuổi quy định lại không đủ, các địa phương buộc phải nới rộng tiêu chí.

Huyện Inje, tỉnh Gangwon, là một ví dụ điển hình. Sau khi điều chỉnh độ tuổi thanh niên từ 39 lên 45 vào tháng trước, số lượng người thuộc nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách đã tăng thêm khoảng 2.300 người, lên tổng cộng 10.000 người. Điều này cho phép huyện Inje có thể chi tiêu thêm hàng trăm triệu won từ ngân sách quốc gia và ngân sách tỉnh. Quận Dobong (Seoul) cũng tăng giới hạn độ tuổi thanh niên lên 45 vào năm 2023, giúp tăng thêm khoảng 21.000 người vào nhóm thanh niên. Năm nay, quận Dobong đã chi 8,5 tỷ won cho 35 chính sách hỗ trợ thanh niên, tăng 200 triệu won so với năm trước.

Vấn đề nằm ở chỗ dân số trẻ theo Luật Cơ bản về Thanh niên đang giảm dần do tỉ lệ sinh thấp và dân số già hóa, nhưng ngân sách dành cho thanh niên lại tăng lên. Theo Bộ Hành chính và An ninh Nội vụ, số lượng thanh niên dưới 34 tuổi đã giảm 3,1% từ 10,78 triệu người năm 2021 xuống còn 10,44 triệu người vào năm ngoái. Tuy nhiên, ngân sách dành cho thanh niên lại tăng 13,4% trong cùng kỳ, từ 23.800 tỷ won lên 27.000 tỷ won. Một quan chức thuộc nhóm Chính sách Dân số của huyện Boeun (tỉnh Chungcheong Bắc) cho biết: "Một số địa phương buộc phải nới rộng độ tuổi thanh niên do thiếu hụt dân số trẻ, nếu không sẽ không thể sử dụng ngân sách được cấp từ chính phủ trung ương và tỉnh".

Theo Hankyung