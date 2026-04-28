Vì sao nhiều bác sĩ từ các nước tiên tiến sang Việt Nam học nghề mỗi năm?

Ngỡ ngàng vì được học 'nhiều hơn mong đợi'

Sang Bệnh viện Bạch Mai học về chẩn đoán hình ảnh, can thiệp kỹ thuật, mỗi ngày bác sĩ điện quang can thiệp thần kinh Justin Chavez (Bệnh viện Rizal Medical Center - Philippines) được các bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của Trung tâm Điện quang trực tiếp chia sẻ kiến thức.

Ông còn trải nghiệm với nhịp độ dồn dập: theo dõi ca bệnh, tham gia hỗ trợ xử lý kỹ thuật, trực tiếp chứng kiến những quyết định mang tính sống còn của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Điện quang.

“ Tôi hào hứng khi được học và xử lý các ca đột quỵ tắc, phình mạch máu não và những bệnh lý khác liên quan đến can thiệp thần kinh. Mỗi ca bệnh là bài học vô cùng quý về cả lý thuyết và thực hành", bác sĩ Justin nói.

Bệnh viện Bạch Mai là môi trường có đa dạng ca bệnh, nhiều chuyên ngành, đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, y bác sĩ giỏi cùng nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Những kiến thức được chia sẻ tại Bệnh viện Bạch Mai đều vượt ngoài mong đợi của bác sĩ Justin.

Sinh viên trường Imperial College London, Anh quốc được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn thực tập (Ảnh: BV Bạch Mai)

Ấn tượng ấy không phải cá biệt. Adewale Ogunleye - bác sĩ đến từ Nigeria nhớ nhất những ca trực kéo dài xuyên đêm tại Trung tâm Hồi sức tích cực. Áp lực lớn, bệnh nhân liên tục, bác sĩ Adewale Ogunleye học được từ các bác sĩ sự tập trung và trách nhiệm cao nhất.

Kỷ niệm mình nhớ nhất với bác sĩ Adewale Ogunleye là lần đối mặt với ca mổ phức tạp khi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân thay đổi liên tục. Ông phối hợp cùng kíp trực kiểm soát huyết động và đường thở chính xác.

Ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bác sĩ các nước đến từ Lào, Ấn Độ... lại bị thuyết phục bởi những kỹ thuật chuyên sâu. Điển hình như kỹ thuật tạo hình tai bằng nội soi - một kỹ thuật khó mà hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng ba trung tâm thực hiện thường quy, trong đó có Việt Đức. Ngoài ra, các chuyên khoa như phẫu thuật nội soi, giảm béo, phẫu thuật tiêu hóa (cắt khối tá tụy), kỹ thuật ghép tạng cũng rất thu hút bác sĩ ngoại.

“ Tôi ấn tượng là số lượng bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức rất đông, bác sĩ bệnh viện ra quyết định rất nhanh trong tình huống khẩn cấp ” - bác sĩ Soukthaxay (Lào) kể về những điều học được ở các bác sĩ Việt.

Bên cạnh đó, theo các bác sĩ ngoại, khi thực hành tại Việt Nam họ đặc biệt quan tâm đến cách bác sĩ Việt Nam giao tiếp với bệnh nhân và người nhà. Ở đó, bác sĩ không chỉ điều trị mà còn phải giải thích, trấn an, thuyết phục - một kỹ năng mềm nhưng mang tính quyết định trong thực hành y khoa.

Sức hút từ sự khác biệt

TS.BS Bùi Trung Nghĩa - Chánh Văn phòng, phụ trách Hợp tác Quốc tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, điểm chung mục tiêu của sinh viên, bác sĩ quốc tế khi chọn Việt Nam là mong muốn tìm hiểu những khác biệt so với hệ thống y tế của họ. Chính những khác biệt đó lại trở thành giá trị cốt lõi.

Trước hết là cơ hội thực hành thực sự. Ở nhiều nước, sinh viên y khoa thường chỉ được thực tập trên mô hình cho đến khi có chứng chỉ hành nghề chính thức. Trong khi đó, tại Việt Nam, dưới sự giám sát của bác sĩ, học viên được trực tiếp tham gia thăm khám, đi buồng, thực hiện một số thủ thuật cơ bản trên người bệnh.

Việc “chạm vào người bệnh” giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Sự cởi mở và tạo điều kiện của người bệnh Việt Nam cũng là một yếu tố quan trọng giúp học viên nâng cao tay nghề thực tế.

Sinh viên nước ngoài tham gia phụ mổ tại bệnh viện Việt Đức (Ảnh: BVCC)

Thứ hai là sự khác biệt về mô hình bệnh tật. Những bệnh lý phổ biến tại Việt Nam như sỏi mật, ung thư dạ dày hay các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới lại ít gặp ở phương Tây. Việc tiếp cận các ca bệnh này không chỉ mang lại trải nghiệm mới, mà còn giúp học viên mở rộng tư duy chẩn đoán và thích nghi với nhiều bối cảnh y tế khác nhau.

Thứ ba là sự khác biệt trong cách hệ thống y tế vận hành - từ phân tuyến điều trị, mật độ bệnh nhân đến cách phân bổ nguồn lực. Sinh viên được luân chuyển từ 2-3 chuyên khoa trong một kỳ thực tập. Điều này giúp họ có cái nhìn toàn diện về hoạt động chuyên môn và mô hình tổ chức của một bệnh viện công lập lớn.

ThS Nguyễn Thị Hương - Chánh Văn phòng Bệnh viện, phụ trách Hợp tác quốc tế bổ sung thêm rằng, môi trường khám chữa bệnh tại các bệnh viện Việt Nam áp lực cao, với số lượng bệnh nhân lớn, bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Đây cũng chính là những trải nghiệm mà bác sĩ ngoại thấy rất hấp dẫn: không chỉ biết làm, mà phải làm trong áp lực.

Những khác biệt đó lý giải vì sao ngày càng nhiều học viên quốc tế chủ động tìm đến Việt Nam. Mỗi năm, bệnh viện Việt Đức đón 100-150 sinh viên cùng nhiều bác sĩ chuyên khoa đăng ký đến học tập, trải nghiệm.

Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, từ những năm 2.000, số lượng sinh viên quốc tế đến thực tập tại Bạch Mai liên tục tăng. Nếu năm 1998 chỉ có khoảng 10-15 sinh viên quốc tế, thì hiện nay mỗi năm bệnh viện tiếp nhận từ 200 - 300 sinh viên và học viên đến từ Anh, Đức, Đan Mạch, New Zealand, Pháp, Australia… cùng nhiều bác sĩ khu vực sang tu nghiệp chuyên sâu.

" Đây là điều rất đáng tự hào. Qua đó cũng cho thấy vị thế, uy tín của y tế Việt Nam nói chung trên trường quốc tế ” - TS Nghĩa nhận định.