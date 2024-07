Vì sao người trẻ ngày càng chậm rãi, không chịu yêu đương hay nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con?

Quan niệm về tình yêu, hôn nhân của người trẻ ngày nay dường như đã khác trước rất nhiều. Họ không quá đặt nặng vấn đề kết hôn, thay vào đó, họ chọn dành thời gian phát triển bản thân, theo đuổi đam mê, tận hưởng sự tự do cùng bạn bè. Mặc dù nhiều người đã ở ngưỡng bị cho là “đến tuổi”, gia đình thúc giục đám cưới nhưng càng ngày, người trẻ càng có xu hướng kết hôn muộn.



Series Iu Đương #1: Người trẻ chia sẻ về quan điểm yêu đương, hôn nhân

Tình yêu là… những niềm đau, mất niềm tin vào app hẹn hò

Sở dĩ, nhiều người trẻ cảm thấy sợ yêu đương, sợ trách nhiệm hôn nhân là bởi đã từng trải qua những tổn thương, vấp ngã khi gặp sai người trong các mối quan hệ trước đây. Bước ra khỏi một mối quan hệ không trọn vẹn, nhiều người sẽ có cơ chế thu mình lại, lười tìm hiểu người mới hay thậm chí không còn niềm tin vào tình yêu.

Chưa kể, khi nhìn ra những cặp đôi xung quanh: yêu nhanh, cưới vội, ly hôn sớm càng khiến các bạn trẻ đặt ra hàng loạt câu hỏi: “Liệu mình có như vậy?”, “Đến khi nào mới gặp được đúng người?”, “Một mối quan hệ gắn kết như thời ông bà anh khó vậy sao?”,...

"Ở giai đoạn hiện tại mình thấy có nhiều bạn trẻ hơn mình, họ kết hôn, họ chia tay nhanh lắm. Mình lại càng thấy sợ hơn nữa. Mình sợ tư tưởng của các bạn trẻ cỡ như mình là thà chia tay còn hơn là sống khổ sở với nhau!", Nhật Ngô (27 tuổi) - một nhân viên văn phòng bày tỏ.

Nhật Ngô

Mặc dù, sống ở thời đại công nghệ 4.0, có cơ hội để làm quen với rất nhiều người dù có thể ở cách ta cả nghìn cây số nhưng không dễ để gặp đúng người. Đó cũng là một phần lý do khiến Thảo My (24 tuổi, TP.HCM) cho hay cô không đặt niềm tin vào các ứng dụng hẹn hò. Dù không phản đối, cũng thấy nếu ai đó may mắn tìm được tình yêu qua các app cũng là điều thú vị nhưng bản thân Thảo My lại không nghĩ rằng mình cũng như vậy.

"Mình nghĩ là do mình không tin, mình không có niềm hi vọng rằng có thể tìm ‘nửa kia’ ở trên app. Gặp nhiều người nhưng còn cảm thấy là mình chưa muốn yêu ai đó, thì sao mà mình có thể cảm thấy thích một ai đó khi mà lướt trên app được?", cô bạn chia sẻ.

Công việc phải gặp gỡ khá nhiều người còn khó tìm được người phù hợp nên Thảo My không tin vào app hẹn hò

Cuộc sống bận rộn, đặt ra nhiều tiêu chuẩn về đối phương, không sẵn sàng sinh con

Cũng theo Thảo My, một ngày của cô luôn bắt đầu khá bận rộn và xoay quanh những hoạt động yêu thích của bản thân. Ngày nào cũng lặp lại những chuỗi công việc tương tự như: Thức dậy, đi tập gym, làm việc bắt đầu từ 9, 10h đêm, vào thời gian rảnh thì chơi với thú cưng...

My không có nhiều thời gian để đi đây đi đó, nếu có thì cũng phải tập trung cho công việc vì bạn làm mảng truyền thông.Điều này khiến chính Thảo My cũng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng không biết khi nào cô mới có thể gặp gỡ ai đó mới.

Còn với Ngọc Hiếu (39 tuổi, TP.HCM) lại đặt ra nhiều tiêu chuẩn hơn cho đối phương. "Mình tự nhận bản thân là một người thú vị, cũng hài hước và có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Mình mong đợi người mà mình tìm hiểu cũng phải là một người thú vị, như vậy mới dễ ‘bắt sóng’ nhau. Các cuộc đi hẹn hò cũng sẽ trở nên vui vẻ hơn", Ngọc Hiếu chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ giống như Ngọc Hiếu, muốn tìm một người phù hợp với tiêu chuẩn của rmình

Ngoài ra, một điều nữa khiến nhiều người trẻ chần chừ trong việc tiến đến hôn nhân chính bởi những áp lực, trách nhiệm về “cơm áo gạo tiền” hay sự gắn kết giữa vợ chồng, con cái. Đối với nhiều bạn nam như Nhật Ngô, đều luôn có một nỗi lo khá lớn về kinh tế. Nhật Ngô mong muốn bản thân phải chuẩn bì đầy đủ, vững vàng tài chính mới nghĩ đến việc kết hôn. Còn ở hiện tại, khi khoản tiết kiệm vẫn chưa đủ vững chắc, Nhật Ngô dần ngại tiến thêm một bước nữa với người yêu.

Về phía Thảo My, cô thẳng thắn cho biết chưa nghĩ đến chuyện sẽ sinh con. "Một đứa trẻ để nuôi dạy nên người, mình cảm thấy đó là một trách nhiệm rất lớn mà bản thân rất khó để hoàn thành nó một cách tốt nhất. So với việc làm không tốt, mình nghĩ cứ tập trung sống cuộc đời mình đã", Thảo My bày tỏ.